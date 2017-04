Třeboňský ANIFILM už za měsíc představí animovanou zmrzlinu a postará se o pořádnou paniku v městečku

Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů ANIFILM proběhne v jihočeské Třeboni od 2. do 7. května a pro své návštěvníky a hosty připravil opět to nejlepší z české a světové animace. Tradiční součástí jsou mezinárodní soutěže v šesti kategoriích, které letos nově rozšíří mezinárodní soutěž nezávislých počítačových her. Doprovodný filmový program se pak zaměří na neobvyklé techniky a materiály v animaci, na tvorbu z Itálie a Jižní Koreje a složí poctu výtvarníkovi Jiřímu Šalamounovi. Opět se představí filmy nominované na evropskou cenu Cartoon d´Or 2016, dětem je určen tradiční program Animo včetně nejnovějších večerníčků. A hledači hlubších souvislostí animované tvorby pak v programu najdou odborné i zábavné workshopy, animační dílny, herny, semináře, výstavy, prezentace i lehce obskurní půlnoční projekce a nakonec budou moci vstoupit i do vlastní virtuální reality.



V průběhu šesti festivalových dnů se po třeboňském náměstí projde i řada světových animátorů. Zatím prozradíme účast ½ populární tvůrčí dvojice Pic Pic André, tu představuje Stéphane Aubier, který je držitelem dvou cen César a to za celovečerní filmy Panika v městečku a O myšce a medvědovi.



Na ANIFILMU soutěží současná světová animovaná tvorba

Nejaktuálnější novinky se představí zejména v mezinárodních soutěžích, které mají několik sekcí: soutěží se v kategoriích celovečerních, krátkých a studentských animovaných filmů, tyto tři sekce pak doplňují soutěže abstraktních a nenarativních filmů a animovaných videoklipů.



V kategorii Celovečerních filmů pro dospělé se představí pět filmů. Budete se moci seznámit s osudy skutečné dvojice Ethel a Ernest, které podle ceněné předlohy Raymonda Briggse natočil anglický režisér Roger Mainwood. Nostalgickou atmosférou oplývá film legendy francouzské animace Jeana-Françoise Laguionieho Louise na pobřeží (Louise en hiver). I za dalším soutěžním snímkem stojí velká režisérská osobnost - holandský mistr Michael Dudok de Wit s Červenou želvou (La Tortue Rouge). Z USA se letos mezi celovečerní snímky dostaly dva. Prvním je satirické drama Jak se mi potopila střední škola (My Entire High School Sinking Into the Sea) režiséra Dashe Shawa, který ho natočil podle svého komiksu. O současné Americe pak poněkud drsnějším způsobem vypovídá Nerdland režiséra Chrise Prynoskiho. Do soutěžní kategorie Celovečerní filmy pro děti se probojovali domácí Lichožrouti režisérky Galiny Miklínové. Z Francie přicestuje adaptace pohádky bratří Grimmů Dívka bez rukou (La jeune fille sans mains) od Sébastiena Laudenbacha. Pro nejmenší diváky je pak Molly Monster režiséra a výtvarníka Teda Siegera. Čtveřici filmů pro děti doplňuje švýcarsko-francouzský Můj život Cukety (Ma vie de courgette) režiséra Clauda Barrase, který již stihl získat cenu za nejlepší evropský animovaný celovečerní film a byl nominován na Oscara. Více informací o všech devíti soutěžních celovečerních filmech najdete na konci této zprávy.



Krátkometrážních filmů bude letos v pěti pásmech soutěžit třicet pět. Mezi autory vybraných filmů můžeme zaznamenat i velmi známá jména jako například Koji Yamamura, Vladimir Leščiov, Špela Čadež nebo Theodore Ushev. Českou animační školu zastoupí Ondřej Švadlena se svým novým filmem filmem Jezdec času. I výběr studentských filmů nabídne to nejlepší, co se na školách z celého světa za poslední rok ve světové animaci urodilo. Filmů od studentů bude soutěžit čtyřicet čtyři a nebudou mezi nimi chybět snímky českých studentů z pražské FAMU, zlínské Univerzity Tomáše Bati a Západočeské univerzity v Plzni. Abstraktních a nenarativních animací se do výběru vešlo dvacet dva. Jsou mezi nimi díla vyjadřující se tempem a rytmem, které jsou často vizuální hudbou. I v této kategorii najdeme několik českých jmen. Soutěžní výběr videoklipů z různých zemí nabízí znovu plejádu hudebních stylů, výtvarných přístupů i animačních technik. Mezi interprety, kteří si oblíbili všemožné médium animace, najdeme jména Nevermen, Chelou, The Avalanches, českou kapelu DVA nebo třeba francouzské elektro swingery Caravan Palace.



Novinkou letošního Anifilmu je Mezinárodní soutěž nezávislých počítačových her, kdy porotci budou hodnotit herní tvorbu v kategoriích Výtvarný počin a Hra pro děti a mládež. Nominovány byly ty nejzajímavější hry převážně loňského roku. Z českých her soutěží např. výtvarně vytříbená 2D adventura Dark Train z Paperash Studia, sestavená z ručně vyrobených papírových kulis. Ze světových her stojí za pozornost např. minimalistická hra pro mobilní zařízení Reigns britského studia Nerial, jejíž hlavní vývojář přijede dokonce o této hře na Anifilm sám promluvit.

Soutěžní snímky budou opět hodnotit tři mezinárodní poroty

V porotách pro celovečerní i pro všechny kategorie krátkometrážní tvorby zasednou letos opět odborníci z různých zemí, kteří jsou zběhlí jak v praxi, tak teorii animovaného filmu. Někteří z nich jsou navíc navázáni na témata letošního Anifilmu, jako například italská animátorka Magda Guidi, nebo kurátorka a pedagožka Chiara Magri. Letošní převahu žen v porotách doplní česká režisérka, proslavená svým uměním animace malby na skle Lucie Sunková, producentka Pavla Janoušková Kubečková a filmová historička a teoretička Sylva Poláková. Do Třeboně dorazí rovněž specialisté na zvláštní techniky animace - oceňovaný argentinský tvůrce Juan Pablo Zaramella a srbský animátor Miloš Tomić, který studoval i na pražské FAMU. V porotě pro celovečerní filmy zasedne již v úvodu zmíněný spoluautor Paniky v městečku, belgický režisér a scenárista Stéphane Aubier. Společnost mu bude dělat Mihai Mitrica, zakladatel rumunského festivalu Anim’est.



Co dalšího bude v programu letošního Anifilmu?

Vítejte ve světě animačních kouzel a kuriozit

V dějinách animovaného filmu se vždy objevovaly osobnosti, které nešly vyšlapanými cestami. Vymýšlely zcela nové přístupy a pomocí animace oživily téměř cokoliv. Letošnímu doprovodnému programu dominuje téma, které se zaměřuje právě na raritní animační techniky a na oživování v animaci nezvyklých materiálů. Dříve převládala animace kreslená a loutková, v současné době pak 2D a 3D počítačová, nicméně opoziční techniky se vždy dokázaly prosadit a poukázat na to, že animovat lze nejen různými styly, ale také, že lze pomocí animace oživit téměř cokoliv - i třeba světlo, led či zmrzlinu. A tak bude jedinečná příležitost vstoupit do netušeného světa animačních kuriozit, v němž se objevuje plátno s několika tisíci špendlíky, animované sklo, oživlé jídlo či prapůvodní techniky, které v novém tisíciletí nabraly nový dech.



Kromě šesti bloků krátkých filmů se v české premiéře představí celovečerní snímek amerického režiséra Andy Smetanky And We Were Young, vytvořený klasickou metodou siluetové animace a natočený na klasickou sovětskou super 8mm kameru.



Unikátním zážitkem bude retrospektiva "utajeného českého experimentátora" Petra Skaly, který se mimo veškeré oficiální struktury od 60. let věnuje experimentování s bezkamerovou animací. Na Anifilmu projekci jeho filmů doprovodí živá hudba skupiny Ufajr. Kuriózním animačním i projekčním technikám se věnují také Jan Kulka a František Týmal, kteří předvedou své umění "naživo". K tématu byli pozvání i někteří festivaloví porotci. Juan Pablo Zaramella se stal už před několika lety (mimo jiné) uznávaným mistrem klasické pixilace, Miloš Tomić se zaměřil na experimentování s různými objekty a Stéphane Aubier využívá v tandemu s Vincentem Patarem k animaci miniaturní neohebné figurky.







Pocta Jiřímu Šalamounovi

Tvorba Jiřího Šalamouna v oblasti animovaného filmu není obsáhlá, ovšem díky jediné seriálové postavě Maxipsa Fíka se nesmazatelně zapsal do dějin české animace. Obliba Maxipsa Fíka je dodnes obrovská, v nedávné divácké anketě se mezi padesáti Večerníčky umístil na pátém místě. Jako výtvarník Šalamoun spolupracoval na šesti samostatných krátkých filmech většinou pro dospělé diváky. Dodal jim svůj nezaměnitelný výtvarný styl, který většinou můžeme obdivovat v grafikách či ilustracích. Výjimečné jsou třeba jeho spolupráce s Jiřím Brdečkou (Láááska) nebo s Václavem Merglem (Sestřeničky). Oba filmy vznikly v roce 1978, stejně jako slavný "fíkovský" silvestrovský speciál Maxipes Fík filmuje. Anifilm 2017 uvede všechny Šalamounovy filmy a na výstavě připomene také Šalamounovy výrazné "zásahy" do hraných filmů v podobě titulků, sekvencí i plakátů k nim.

Italské animované speciality

Letošní Anifilm připravil exkurzi do části italské animované tvorby označované jako "výtvarný film". Ten se vyznačuje důrazem na propracovanou výtvarnou stránku, vycházející z tradičních technik ruční animace a výtvarného umění. Myšlené pohyby kamery jsou prováděny animací a filmy se tak vyznačují fluidními proměnami celého obrazu nebo průlety prostorem. Italská škola svůj technický um nevěnuje laciným atrakcím, ke kterým mívají tyto filmy tendenci sklouznout. Pro většinu autorů je naopak typické, že své filmy pojímají jako velmi intimní zpovědi. Tento typ filmů se v historii světové animace objevuje velmi sporadicky, často u solitérních tvůrců. Italský fenomén výtvarného filmu je výjimečný právě tím, že se projevuje téměř třicet let a „skupinově“. Z tohoto směru Anifilm vybral to nejzajímavější z poslední doby. Českou premiéru bude mít ale také dokument o legendárním italském režisérovi Bruno Bozzettovi.

Korea se představuje

Milovníci asijské animace budou pak moci okusit tvorbu Jižní Koreje. Představí se v pásmu krátkých filmů, které se zaměřuje na nejsoučasnější tvorbu, která svou rozmanitostí může jen překvapit. Překvapivé vyústění pak diváky může zaskočit v celovečerním hororovém filmu Stanice Soul, který si pohrává nejen s populárním fenoménem zombie, ale i s kritikou nejen současné korejské politické situace, ale vyjadřuje se také k sociální lhostejnosti a prohlubující se společenské nerovnosti.

Portrét tvůrce - Adam Elliot, kronikář outsiderů

Součástí programu letošního Anifilmu je i program věnovaný nejznámějšímu současnému australskému tvůrci. Adam Elliot je držitelem Oscara za film Harvey Krumpet a za tento i další filmy získal mnoho dalších ocenění. Svou tvorbu popisuje jako „Clayographies“ neboli životopisy tvořené z hlíny. A právě hlína je jeho hlavní surovina, díky níž vypráví svérázné příběhy a životy lidí na okraji; lidí většinou osamělých, často vyloučených pro nějakou odchylku od tzv. normálu. Anifilm představí Elliotovu kompletní krátkometrážní tvorbu a zatím jeho jediný celovečerní film Mary a Max.

Bude čas a místo i na zvláštní uvedení, oprášenou klasiku a filmy, které je lepší pustit až po setmění

Některé filmy se zařazení do některého z programových bloků úspěšně brání a zároveň by bylo škoda je nepředstavit. Proto ve "zvláštním uvedení" Anifilm představí animované premiéry, zvláštnosti i unikátní tvorbu. Mezi nimi například poslední celovečerní film Revengeance amerického nezávislého režiséra Billa Plymptona, nově zrestaurovaný film Karla Zemana Baron Prášila projekci legendárního česko-francouzského sci-fi filmu Divoká planeta, který v Třeboni naživo hudebně doprovodí Aid Kid ve spojení s elektronickým producentem Tomášem Havlenem, violoncellistkou Terezií Kovalovou a pianistou Jiřím Libanským. Tradiční součástí festivalu je Půlnoční animace, pro níž si letos organizátoři nachystali blok vážné i nevážné erotické animace nebo nezávislý seriál Škarohlídovy, nevybíravě komentující českou současnost.

A co si letos užijí děti?

I děti si jako každý rok můžou festival užít na plno jako diváci i jako začínající animátoři. Po celou dobu konání Anifilmu jim budou probíhat oblíbené Dílny animace, kde budou moci vytvářet vlastní animované filmy nejrůznějšími technikami - od ručních po počítačové, vše pod vedením odborných lektorů.



A můžou se připravit i na bohatý filmový program – vedle už uvedené soutěžní kategorie celovečerních filmů pro děti a mládež a kompletního seriálu o Maxipsu Fíkovi výtvarníka Jiřího Šalamouna se na Anifilmu především pro ně budou promítat i další filmy v programu ANIMO, kde se jim představí pásma složená z klasické české animované tvorby i nejnovější Večerníčky České televize, například Anča a Pepík, Zahrádka pod hvězdami nebo internetový seriál Až po uši v mechu. Připraveno je také několik programů s kultovními seriály Cartoon Network.



Své filmy pro děti představí i někteří porotci – například Argentinec Juan Pablo Zaramella předvede svůj nový seriál Nejmenší muž na světě, Belgičan Stéphane Aubier všechny naučí spolu s indiánem, koněm a kovbojem dělat pořádnou Paniku v městečku a také odvypráví bajku O myšce a medvědovi. Zároveň představí kompilaci z u nás ne úplně známého, ale v zahraničí populárního groteskního seriálu Pic Pic André, v němž s Vincentem Patarem holduje stejně originálnímu humoru jako v Panice v městečku, ovšem v podobě klasické kreslené animace.



Při tradičním bilancování se hlavně na třeboňském náměstí předvedou celovečerní filmy z posledního roku: loutkový Kubo a kouzelný meč, Oscarem oceněná Zootropolis: Město zvířat, populární Hledá se Dory, muzikálem nakažený film Zpívej a vesele dobrodružný Tajný život mazlíčků.

Anifilm představí i virtuální realitu

Společnost Alza poskytne Anifilmu po celou dobu jeho trvání několik setů HTC Vive pro hraní široké veřejnosti. Návštěvníci Anifilmu si tak budou moci na vlastních smyslech vyzkoušet pohyb ve virtuálním světě, v němž zažijí plno nových zážitků a třeba také závratí. Součástí festivalové VR zóny bude také VRkino, které obohatí sledování animovaných filmů o nové zážitky.

Business Bistro - nový program pro profesionály a studenty

Letošní novinkou Anifilmu je dvoudenní program Business Bistro pro profesionály a studenty, který proběhne 4. a 5. května. Business Bistro je místem setkání zástupců českých i zahraničních animačních a VFX studií, herních vývojářů a tvůrců VR, se studenty a absolventy škol z filmových, výtvarných i technických oborů. Účastníci mají možnost bezplatně prezentovat své studio, společnost nebo projekt. Primárním cílem je propojení profesionálů se studenty a absolventy škol hledající další uplatnění v kreativním a kulturním průmyslu. Obecně pak vytvoření prostředí pro sdílení nápadů a diskuzi nad novými projekty, technologiemi a možnostmi spolupráce a koprodukcemi.





Informace o soutěžních celovečerních filmech:

Soutěžní celovečerní filmy pro dospělého diváka

Červená želva

(The Red Turtle)

Režie: Michaël Dudok de Wit

Francie, Belgie, Japonsko, 2016, 80 min

Celovečerní debut známého holandského režiséra Michaëla Dudoka de Wita je pro dnešní dobu velmi neobvyklý snímek, vyjadřující se (podobně jako všechny krátké filmy autora) pouze obrazem a jímavou hudbou. V pozvolna se odvíjejícím tempu sledujeme osudy neznámého trosečníka, který se ocitl na opuštěném tropickém ostrově obydleném jen zvířaty. Hrdina postupně proniká do tajů ostrova a hlavně místní fauny. Ačkoliv se zdá, že se ocitl na pustém místě bez lidských druhů, prožívá příběh, který je zároveň univerzální metaforou všech zásadních okamžiků v životě člověka. Magický snímek o sebepoznání, lásce, rodičovství, střídání generací i vztahu člověka k přírodě vznikl jako první film proslulého studia Ghibli, který byl natočený mimo Japonsko. Podobně jako Mijazakiho filmy si však tradičně zachovává propracovanou dvourozměrnou animaci i zvláštní nadpozemskou atmosféru, neodkazující zde k žádnému období ani národnosti.

Ethel a Ernest

(Ethel & Ernest)

Režie: Roger Mainwood

Velká Británie, 2016, 94 min

Ručně animovaný celovečerní film podle komiksu uznávaného britského spisovatele a ilustrátora Raymonda Briggse z roku 1998 vypráví příběh Raymondových rodičů – Ethel a Ernesta – dvou obyčejných Londýňanů, kteří prožívají období nevšedních událostí a velkých společenských změn. Tento humorný a hořkosladký film sleduje osudy služebné Ethel a mlékaře Ernesta od jejich prvního náhodného setkání v roce 1928 přes narození jejich syna Raymonda v roce 1934 až do konců jejich životů, které přišly během několika měsíců po sobě v roce 1971. Od společensky stratifikovaných dvacátých let minulého století až k přistání na Měsíci v roce 1969, zobrazuje film skrz oči Ethel a Ernesta nejdůležitější momenty dvacátého století: temnotu Velké hospodářské krize, události předcházející 2. světové válce, útrapy válečných let, euforii z konce války, nástup generace odkojené poválečnou úsporností až po společenské a kulturní uvolnění šedesátých let. V duchu námětu reflektujícího uzavřenou historickou epochu zvolili autoři konzervativní přístup ke způsobu animace i vyprávění. Film přesto dokáže diváka pohltit a přenést do věrně vykreslené Británie minulého století, kde spoluprožívá pohnuté osudy hrdinů.

Louise na pobřeží

(Louise en hiver)

Režie: Jean-François Laguionie

Francie, Kanada, 2016, 75 min

Louise zmešká poslední vlak v poslední letní den. Zůstane osamocená v liduprázdných ulicích malého přímořského letoviska, které už všichni opustili. Počasí se rychle změní k horšímu a přijde příliv. Louise však situaci přijme jako výzvu. Postaví si srub na pobřeží, ve věku 75 let objevuje robinsonský způsob života a uvědomí si, že je mnohem odolnější a vynalézavější, než by si kdy mohla pomyslet. Přidá se k ní i starý pes Pepper, s kterým se dělí o jídlo a vzájemně si dělají společnost. Proč se turisté nevrátili na Vánoce nebo Velikonoce? Dokonce i vrtulník, který občas létal nad pobřežím, zmizel! Je to kvůli přílivu a odlivu? Je to trest? Louise se ocitá v podivných snech: jako malá osmiletá holčička zůstala se svou babičkou! Proč? Klíč ke všem vzpomínkám se zdá být ukrytý na velkém útesu kdesi v dálce. Výlet, na který se vydá s Pepperem, je dalším dobrodružstvím, které Louise vrátí do zapomenuté minulosti: osmnáctiletá Louise, její dva milí, a dramata mladých let. Když se Louise a Pepper vrátí do srubu, vrátí se i ke každodennímu životu. Turisté se vrací v červenci a Louise se rozhodne, že už si nebude klást žádné otázky…

Jak se mi potopila střední škola

(My Entire High School Sinking Into the Sea)

Režie: Dash Shaw

USA, 2016, 75 min

Režisérem neobvyklého snímku Jak se mi potopila střední škola je Dash Shaw, který ho natočil podle jednoho ze svých komiksů. Je jeho celovečerním filmovým debutem. Film je zvláštní koláží výtvarných stylů i filmových žánrů. Postupy katastrofického filmu se tu potkávají se středoškolskou komedií a satirou na velkorozpočtové trháky. Dash a jeho nejlepší přítel Assaf se připravují na další rok na střední škole. Tam jako zástupci školních novin, které vede jejich kamarádka Verti a které mají obrovský náklad, ale malou čtenářskou obec, společně odkrývají skandály. Ve chvíli, kdy vztah mezi Assafem a Verti začne ohrožovat přátelství obou chlapců, se Dash dozví o nebezpečí, které se vedení školy snaží před studenty ututlat. Když ke katastrofě dojde a skupinka přátel se snaží uprchnout přes střechu školy, přidá se k nim populární všeználek a také kuchařka, která má v sobě víc, než by se na první pohled mohlo zdát. I přesto, že film kupí různé detaily jako například postapokalyptický kult sportovců, pocty videohrám a nakažlivý syntetizátorový soundtrack, nikdy se neodchyluje od postav a ústředního příběhu. Každodenní starosti přátel, partiček a mladé lásky dávají vzpomenout na to, jak střední škola pomáhá utvářet to, kým jsme, a to i za těch nejneobvyklejších okolností.



Nerdland

(Nerdland)

Režie: Chris Prinoski

USA, 2016, 85 min

Americký režisér Chris Prinoski se doposud pohyboval především ve světě televizní a seriálové tvorby. V jeho celovečerním debutu, odehrávajícím se v současných Spojených státech, se na sebe dva zkrachovalci a čerství třicátníci Elliot a John, snaží upoutat pozornost za každou cenu. Vymýšlejí nejbizarnější způsoby, jak se dostat do hledáčku médií, jak se stát slavnými. Představují si a touží po světě, ve kterém být slavný znamená mít vše po čem oni prahnou: krásné ženy a hlavně bezedné konto. Veškeré jejich snahy jsou však z podstaty jejich postavení zcela marné a s tím, jak se radikalizují jejich plány, stupňují se postupně i újmy, které si sami způsobují. Absurdnost většiny situací vytváří komické situace, dává však zároveň kriticky tušit v jakém rozpoložení se současná (nejen) americká společnost nachází. Výtvarná stylizace snímku odkazuje právě k seriálové tvorbě amerických televizí. A není bez zajímavosti, že se jedná původně o koncept scenáristy filmu Andrew Kevina Walkera (Sedm, 8 mm, Ospalá díra), který ho nejprve zamýšlel jako hraný film.

Mezinárodní soutěž celovečerních filmů - pro děti

Molly Monster

(La jeune fille sans mains)

Režie: Matthias Bruhn, Michael Ekbladh, Ted Sieger

Německo, Švýcarsko, Švédsko, 2016, 72 min

Malá dračí příšerka Molly Monster je populární postava z oblíbeného televizního seriálu, která nyní dostala šanci na ploše celovečerního filmu. Půvabný snímek je určen pro nejmenší diváky. Molly byla dlouho jedináčkem a užívala si bezmezné pozornosti rodičů. Nyní ale nastává v jejím životě zlom, protože se má brzy vylíhnout její sourozenec. Molly se na sourozence těší, jenže si nedovede představit, co to pro ni bude znamenat. Bude se muset sžít se svou novou rolí a pochopit, že rodiče tu nejsou jen pro ni. Bolest, která se dostaví, ji samotnou zmate a zaskočí. Zrcadlem situace je její vztah s Edisonem, oživlou hračkou a nejlepším přítelem v jednom. Ten se rovněž obává o své místo v rodině. Dobrodružství začíná, když se Molly vydává za rodiči na ostrov, kde se příšerky líhnou. Tam musí rodiče odvézt svoje vejce. Molly s Edisonem se cestou ztratí, zabloudí do Divokých hor, prožijí spoustu dobrodružství a nakonec pochopí, že prošli cestou k samostatnosti. Snímek je co se týče vizuálního pojetí hravě barevný a pro děti dobře uchopitelný: co má být strašidelné, je zároveň úsměvné, a co je nebezpečné, to se vždycky nějak příznivě vyřeší.



Můj život Cukety

(Ma vie de Courgette)

Režie: Claude Barras

Švýcarsko, Francie, 2016, 66 min

Devítiletý chlapec s přezdívkou Cuketa putuje po náhlé matčině smrti do dětského domova plného sirotků, jako je on. Napřed si připadá sám, ale postupně pochopí, že tomu tak není. Jsou tu přece ještě Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice, a především Camille, do které se chlapec zamiluje. Každé z dětí má přitom svůj temný příběh, ale jejich veselost převažuje smutnou minulost. Film zachycuje věk neustálého objevování světa a učení se, jak se s ním vypořádat. Parta kamarádů a první láska sehrají důležité role na cestě ke spokojenosti. Jakýmsi průvodcem a pomocníkem je chlapci místní policista, který mu pomáhá zvládnout všechny útrapy. Film je ukázkou brilantní, moderní loutkové animace, kdy stylizace postav neubírá příběhu na síle a autenticitě. Snímek už stačil posbírat několik cen. Na festivalu v Annecy získal cenu diváků, byl také uveden na festivalu v Cannes a zvolen nejlepším evropským animovaným filmem loňského roku. Můj život Cukety je celovečerním debutem uznávaného producenta a režiséra Clauda Barrase, který se na stop-motion specializuje. Festivaloví diváci už mohli dříve vidět některé jeho krátké filmy jako například Pokoj 69 (Chambre 69, 2012) nebo V zemi hlav (Au Pays Des Tetes, 2008).



Dívka bez rukou

(La jeune fille sans mains)

Režie: Sébastien Laudenbach

Francie, 2016, 76 min

Film inspirovaný drsnou pohádkou bratří Grimmů. V těžkých časech přistoupí zoufalý mlynář na obchod s ďáblem, kterému nevědomky dá výměnou za nekonečné bohatství svou jedinou dceru. Dívka je ovšem natolik neposkvrněná, že si ji ďábel nemůže odvézt. Mlynář zaslepen zlatem, které mu nyní proudí do mlýna, se snaží ďáblovi ještě pomáhat. Po několika pokusech přijde dívka o ruce a prchá z domova. Víra v život je ale silnější než její zoufalství, a tak se dostane na zámek a provdá se za prince, který je okouzlen její čistotou. Jenže ďábel, který často mění podobu, je jí neustále v patách a dívka se musí dát znovu na útěk… Snímek plný symbolů odkazuje do nejhlubšího nevědomí člověka a postavy jsou vlastně jen různé stránky lidské duše. Působivě jsou zde vykresleny principy dobra a zla, světlých a temných stránek lidské duše, které jsou neustále v boji o moc. Výtvarná stránka filmu je rovněž pojata odvážně. Autoři pracují jen s náznaky postav a prostředí. Přesto shluky čar přesně vystihují, co chtějí vyjádřit, a průhledné postavy mají i přes svou jednoduchost silné a čitelné charaktery.

Lichožrouti

Režie: Galina Miklínová

ČR, Slovensko, 2016, 83 min

Filmová adaptace knižního bestselleru českého spisovatele, básníka a libretisty Pavla Šruta. Kniha se dočkala dvou pokračování, překladů do mnoha jazyků a ceny Magnesia litera pro dětskou knihu desetiletí. Protagonisty jsou malí neviditelní tvorové nazvaní lichožrouti, žijící v lidských domácnostech. Lichožrouti se živí lidskými ponožkami, ovšem měli by dodržovat zásadu „nikdy nevezmeš celý pár“. Na úspěchu knihy mají velký podíl i originální ilustrace a právě jejich autorka Galina Miklínová je režisérkou filmu. Na ploše dobrodružného gangsterského příběhu dvou znepřátelených lichožroutských gangů, střetu dvou generací a dvou morálek, je vykreslen svět podobný lidskému, nenásilně a se sofistikovaným humorem. Hlavním hrdinou je dobrácký, ale naivní lichožrout Hihlík, který se po smrti dědečka dostane do rodiny mafiánského strýce Padreho. Když znepřátelený gang unese jeho bratrance, nastává čas na záchrannou akci. Film zaujme také přístupem k technologii 3D počítačové animace. Zatímco CGI působí často prázdně až sterilně a postavy z jednoho filmu připomínají hrdiny z jiného, v Lichožroutech je vidět silný výtvarný přístup k vizuální stránce, a to od výrazů přes textury až po pozadí.

