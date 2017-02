Náš příběh: Majdiny pózy je poeticky a stylizovaně vyprávěný skutečný příběh ženy, která opustila domov, aby si našla lepší práci a život. Vyprávění kombinuje specifickou balkánsko-středomořskou smyslnost s mysteriózností Prahy. Je to film o zranitelných členech naší společnosti, o ženách, kterým se nedaří vidět svou vnitřní sílu a krásu, přehlížejí svou instinktivní moudrost a chytají se do pasti milostných vztahů, iluze lásky, kterou ve svém životě v nějaké podobě okusil každý z nás. Majdino pobláznění je aspekt ženství tlačený do extrému a přivedený k životu skvělou českou divadelní a filmovou herečkou Monikou Kobrovou. Příběh napsala Dora Šustić, chorvatská spisovatelka, režisérka a studentka scenáristiky, když ji inspiroval článek o bělehradských modelech aktů publikovaný ve VICE Serbia. Ve spolupráci s Monikou dala život protagonistce Majdě. Náš film je příběhem o marnivosti, zdráhavosti přijmout krásu změny a přeměny. Film začal pomalu vznikat již více než před rokem od náhlého zásahu inspirace až k prvnímu natáčení v listopadu 2016.

V květnu 2016 projekt získal ocenění Best Pitch na festivalu chorvatských krátkých filmů KRATKI NA BRZINU:• hlavním oceněním je, že film bude zahajovat letošní ročník festivalu v květnu 2017!• z vítěžství také vzešla koprodukční spolupráce mezi naší pražskou školou FAMU a chorvatským produkčním studiem Sekvenca, vítězem ceny EFA za nejlepší evropský krátký film v roce 2015.• Dora, scenáristka a režisérka filmu, pracovala na scénáři s respektovanými mentory, zvláště pak s českým spisovatelem a scenáristou Janem Fleischerem• film je tedy česko-chorvatskou produkcí a zazní v něm oba jazyky.Jako součást festivalového ocenění jsme na film získali i finanční obnos, ale ani spolu s financemi od FAMU není částka dostatečná pro dokončení filmu. Uprostřed výroby jsme narazili na překážku v podobě financí. Žijeme nicméně v době možností crow-fundingu a sociálních sítí, které nám, mladým filmařům, nabízejí příležitost udržet si kompletní kreativní kontrolu a být v přímém kontaktu s diváky, se kterými našimi filmy komunikujeme. Protože jsme byli svědky několika úspěšných crow-fundingových kampaní, rozhodli jsme se to taky vyzkoušet.Jednoduše řečeno, Váš příspěvek nám přímo umožní dokončit natáčení, a zrealizovat tak náš film!Nyní se snažíme získat 6000$ a dokončit film včas kvůli dodržení květnové uzávěrky přihlašování na festival. Když však vezmeme v potaz již investované soukromé finance, rozpočet je mnohem vyšší.Proč je film tak drahý? Produkční výdaje zahrnují:• cestovní výdaje členů štábu dojíždějících do Prahy na natáčení• catering a stravu• scénografii• půjčovné za vybavení• najímání štábu – mnohé funkce na place jsou vysoce specializované a my pracujeme s profesionály (kteří nám již prokazují přátelskou službu tím, že si sami snižují odměnu)• výdaje na postprodukci (profesionální korekce barev, mix zvuku, nahrávání originálního soundtracku talentované slovenské zpěvačky Sisy Fehérové & jazz quintet Fehero Rocher, jejíž hudbu si můžete poslechnout v naší filmové upoutávce).Veškeré vydělané peníze půjdou na produkci filmu. Jsme již v polovině, ale abychom mohli Majdin příběh řádně odvyprávět, potřebujeme natočit ještě pět scén a zařadit je mezi existující materiál. Tým vznikl již před půl rokem, první úspěšná produkce je již za námi, máme lokace, tým grafiků, postprodukční tým, vše je nachystáno. Chybějí jen peníze.Z NATÁČENÍ: (další fotografie od naší fotografky Uršky Savič najdete na naší FB stránce)





Za každý příspěvek obdržíte malou odměnu: buď přímý odkaz ke stažení digitální verze filmu, DVD, podepsaný plakát, pozvánku na exkluzivní premiéru, setkání s celým hereckým obsazením a štábem, nebo originální umělecká díla použitá ve filmu, která vytvořila chorvatská malířka a ilustrátorka Rina Barbarić (její další úžasnou tvorbu naleznete zde). Za ty nejšťavnatější příspěvky dostanete šanci se stát spoluproducentem nebo dokonce výkonným producentem filmu!





Ženský pohled a vliv ojediněle vyprávěného příběhu

Může se zdát, že Majdiny pózy jsou jen dalším krátkým filmem o milostném zklamání, ve skutečnosti se však nejedná o film o zoufalé ženě toužící po lásce, ale spíše o ženě, která je na cestě za sebepoznáním. Naším filmem se chceme podělit o příběh inspirativní ženy, která pod vlivem touhy ztratila kontrolu nad vlastním životem.

Sdílení příběhu je ve výsledku vše, co máme, naše nejsilnější zbraň a trvalá výhoda – pojďme tento příběh sdílet společně!

Pokud nemáte peníze, abyste přispěli, nesmutněte! :) Uvítáme jakoukoli formu pomoci, tak prosím sdílejte, sdílejte, sdílejte!

Sledujte naše Facebookové stránky a vyzvěte své přítele k lajkování. Neostýchejte se nás kontaktovat, pokud budete mít jakékoli dotazy!

Děkujeme. <3

