Hollywoodský režisér Robert Dornhelm natáčí pro Českou televizi příběh o Marii Terezii

Česká televize začíná s režisérem Robertem Dornhelmem natáčet historickou minisérii o nejvýraznější evropské panovnici všech dob, Marii Terezii. V hlavních rolích dvoudílného filmu, jehož režisér má na svém kontě i oscarovou nominaci, se objeví rakouská herečka Marie-Luise Stockinger a Vojtěch Kotek coby František Štěpán Lotrinský. Projekt vzniká v unikátním koprodukčním modelu čtyř evropských veřejnoprávních televizí – České televize, rakouské ORF, slovenské RTVS a maďarské MTVA a je produkován společnostmi Beta Film, MR Film a Maya Productions.

„Marie Terezie byla jedinou vládnoucí ženou, která usedla na českém trůně. Je to panovnice, které se v našich školách věnují mnohé hodiny dějepisu, a jakkoli byl její vliv celoevropský, je nedílnou součástí naší vlastní historie. Jsem proto nesmírně rád, že takto velký a náročný televizní projekt, do kterého vstoupili veřejnoprávní vysílatelé ze tří dalších zemí, vzniká u nás a podle českého scénáře,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Píše se rok 1723 a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě je Karel VI. korunován českým králem. A právě zde začíná příběh jeho dcery, pozdější císařovny, Maie Terezie. Příběh její dětské lásky a pozdějšího manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, příběh začátků její vladařské cesty, převzetí maďarské koruny i příběh šestnáctinásobného mateřství.

„Marie Terezie je zcela mimořádný projekt o zcela mimořádné osobnosti. Scénář české autorky Mirky Zlatníkové zaujal partnery v zahraničí natolik, že se poprvé v historii na jednom televizním projektu podílejí vysílatelé z České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska a mezinárodní distributor z Německa. Věřím, že panovnice by na nás byla pyšná!“ uvádí kreativní producent projektu Jan Maxa.

Režie dvoudílného filmu se ujme Robert Dorhelm, rakouský režisér, který dlouhodobě žije a pracuje v Hollywoodu, kam se přestěhoval po nominaci na Oscara za svůj dokument The Children of Theatre Street. Na svém filmařském kontě má přes třicítku filmů, režíroval světové herecké osobnosti, jako je Grace Kelly, Helena Bonham Carter, Omar Sharif, James Woods nebo Josh Brolin. Režijně stál také za Zlatým Glóbem oceněným seriálem Into the West z produkční dílny Stevena Spielberga.

„Dostanete-li jako režisér příležitost točit dobový snímek, musíte si dát pozor, aby se z toho nestala návštěva muzea. Na druhou stranu je ale potřeba nepodcenit historickou věrnost a faktickou správnost, protože jinak vás publikum přestane brát vážně a na filmařský výlet do minulosti se s vámi nevydá,“ říká Robert Dornhelm a pokračuje: „Marie Terezie byla bezesporu obrovskou osobností evropské historie. Nicméně tím, jak dokázala skloubit své panovnické povinnosti s rolí matky šestnácti dětí, se stala inspirací pro všechny moderní ženy.“ K obsazení titulní role pak režisér dodává: „Bylo pro mě důležité, aby představitelka Marie Terezie nebyla jen krásná, ale abych jí také uvěřil její přerod v mocnou vládkyni.“

Autorka scénáře Mirka Zlatníková jej doplňuje: „Marie Terezie vedla válku s půlkou Evropy a ustála ji. Nějak nemůžu uvěřit, že by válečným peklem a domácím hladomorem vítězně prošla ta bezkrevná světice, o které se píše v učebnicích dějepisu. Musela používat mnohem ostřejší a zajímavější metody. K velkým věcem je potřeba vášeň.“

Kromě Marie-Luise Stockinger a Vojtěcha Kotka se ve filmu objeví například Zuzana Stivínová jako Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská, nebo Karl Markovics jako Evžen Savojský. První klapka rozsáhlého projektu padne v březnu a natáčet se bude především na lokacích zámků v Kroměříži a ve Valticích. Štáb ale zamíří také do Bratislavy, Vídně a Toskánska.

hrají: Marie-Luise Stockinger, Vojtěch Kotek, Zuzana Stivínová, Karl Markovics a další // scénář: Mirka Zlatníková // dramaturgie: Radek Bajgar // koprodukce: Česká televize, RTVS, ORF, MTVA, Beta Film Gmbh (Ferdinand Dohna), MR Film (Oliver Auspitz) // producenti: Marcela Mojtová, Jan Novotný // výkonný producent (Maya Production): Daniel Severa // výkonný producent ČT: Jiří Vlach // kreativní producent ČT: Jan Maxa