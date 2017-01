Free Cinema uvádí: film v teorii i v praxi. Zjistěte, jak být filmovým kritikem nebo filmovým tvůrcem!

Od února do června odhalíme v prostorách kina Ponrepa a na půdě FAMU zájemcům již potřetí filmově vzdělávací kurzy Jak vidět film? a Jak stvořit film? Kurzy představí filmový svět nejen v teorii, ale i v praxi. Od začínajících profesionálů, přes filmové studenty po laiky – každý se může přihlásit a odnést si vlastní krátký film uvedený na podzimní premiéře.









Jak vidět film? Je několik cest, jak vidět jeden film

Filmové kurzy jsou rozděleny do dvou sekcí. Jednou z nich je teoretický kurz Jak vidět film? Pro účastníky jsou připraveny lekce z filmové analýzy a z historie československého i světového filmu. Zkušení lektořipřednášejí o světové filmové avantgardě, italském neorealismu, nebo o novém Hollywoodu. Představí se opravdové kapacity v oboru – filmový historik a dramaturg David Čeněk, pedagog střihové skladby FAMU Martin Čihák, filmový kritik a publicista Vladimír Hendrich, docent Katedry filmových studií Ivan Klimeš a další, kteří vám přinesou nespočet znalostí a způsobů, jak je možné vidět film.

Jak stvořit film? Vyberte si, čím chcete být, až „filmově“ vyrostete

Víte, jak se píše scénář? Jak se dívat kamerou? Jak sestříhat film? Odpovědi najdete společně s lektory praktického kurzu. Film je dlouhý proces založený na dobrém týmu odborníků. Naučíme vás sami takový tým sestavit. Projdete si celou cestu, na jejímž konci je film. Naučíte se vše od scénáře po distribuci. Vyberte si, která role by vás u filmu bavila, a třeba zjistíte, že herec nemusí být to nejzábavnější. Vrcholem kurzu je váš vlastní film. A nejen to. Film bude uvedený na podzimní premiéře, kde můžete vyhrát zajímavé ceny.

I v tomto kurzu vám vše vysvětlí zkušení odborníci – režisér a scénárista Tomáš Pavlíček, režisér a střihač František Týmal, režisér a scénárista Črt Brajnik, producentka Anna Lísalová a další, kteří vám předají to nejcennější, co k tvorbě filmu patří. Není praxe bez teorie, a proto pokud chcete poznat praktickou stránku filmu, je potřeba se vzdělat i na teoretickém kurzu Jak vidět film? To se ovšem vyplatí – z filmů, které uvidíte, načerpáte inspirace pro svůj snímek. Film by mohl být i váš osud, tento náš kurz vás na setkání s osudem připraví. A také si odnesete si svou první práci, která budiž důkazem vašich znalostí.

Počkáme si na vás

V tomto akademickém roce probíhá již třetí ročník filmových kurzů Jak vidět film? a Jak stvořit film? A rozhodně nebude tím posledním. Nemáte-li možnost se zúčastnit jarního semestru, budeme se na vás těšit v září, kdy rozjedeme první pololetí dalšího kola teoretických i praktických přednášek.

Veškeré informace a registrační formulář můžete najít na stránkách platformy Free Cinema http://www.freecinema.cz/verejnost/.

Podívejte se i na další kurzy a programy, které Free Cinema nabízí.