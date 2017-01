Jarní smršť České televize: Dokument a publicistika

V první části našeho třídílného seriálu nazvaného „Jarní smršť České televize“ jsme představili stěžejní novinky z české a zahraniční hrané tvorby, jež se na kanálech České televize v současnosti již objevují, nebo jejich čas teprve přijde. V tomto díle se zaměříme na dokumentární, publicistickou a lifestylovou nabídku s pestrou tematickou škálou, která čítá úctyhodných třicet čtyři titulů.

Z dokumentu do dokumentu

Podobně jako v hrané tvorbě, tak i v jarním schématu dokumentární nabídky Česká televize větší měrou inklinuje k zachycení a přiblížení historických událostí a významných osobností.

Jednou z nich je například brněnský opat a genetik Johann Gregor Mendel, jehož život, víru, inspiraci i vývoj genetiky více přiblíží dokumentární film s hranými prvky Mendel – otec genetiky.

Výjimečného tenistu a člověka Radka Štěpánka představí v dokumentu Štěpec režisérka a scénáristka Jana Škopková.

Další velkou českou osobností je bezesporu filozof Jan Patočka. Filmový dokument Jan Patočka: darovat smrt, který vznikl k příležitosti 40 let od Patočkovy smrti a rovněž 40 let od založení Charty 77, pracuje s řadou archivních filmových a fotografických materiálů ze zahraničí i z Česka, z nichž některé mají unikátní hodnotu. Dalších chartistů, tedy především těch, kteří byli za své signatářství vyhnáni ze země, se týká pětidílný cyklus Vyhnáni po Chartě. A protože každá mince má dvě strany, tak se ve vysílání rovněž objeví dokumentární film Anticharta, mechanismus loajality, který se zaměřuje na podpisovou akci v Národním divadle a následně i v Divadle hudby a také na oblastech.

Po více než patnácti letech se do programu České televize vrací nové díly galerie elity národa GEN. Autor projektu Fero Fenič navrhl téměř tři stovky osobností, které by si zasloužily svůj krátký televizní portrét. Z tohoto výběru vzniklo pod režijním vedením Olgy Sommerové, Vladimíra Morávka, Karla Smyczeka, Vladimíra Michálka, Viktora Polesného, Jiřího Stracha a mnoha dalších významných režisérů téměř padesátka patnáctiminutových portrétů, ve kterých se vedle Hany Zagorové představí také Dagmar Havlová, Viktor Preiss, Martina Sáblíková, Jiří Brady, Jiří Bartoška, Dana Drábová, Madeleine Albrightová či Jiří a Otto Bebeníčkovi.

Dokumentaristy zajímají nejen osudy slavných osobností, ale také příběhy neobyčejně obyčejných lidí, jejich životy jsou leckdy mnohem pestřejší, neboť se musí potýkat s různými tělesnými handicapy či s nelichotivým sociálním zařazením. Šestidílná docusoap Jauneráci zachycuje rodinné klany, jejichž obživa je cirkus, poutě a trhy. Dokumentární filmem Miluj mě, jestli to dokážeš otevírá režisérka Dagmar Smržová tabuizované téma na příběhu trojice mladíků, kteří se přes své handicapy nevzdávají touhy po lásce. Pětice žen z dokumentárního filmu Z lásky nenávist, které jsou zároveň obětmi domácí násilí, na vlastní kůži pocítily, jaké to je, když se z láska přerodí v nenávist. Autor snímku Češi proti Čechům a zároveň jeho hlavní protagonista Tomáš Kratochvíl se rozhodl odstěhovat z centra Prahy do údajně nejhoršího romského ghetta v Čechách. Trojici dívek, které vyrostly ve Výchovném ústavu pro děti a mládež v Počátkách, zachycuje časosběrný dokumentární film Počátky na startovní čáře do samostatného života a jejich úspěšné či méně úspěšné pokusy vymanit se z pozice outsiderů. Dokumentární film na pomezí fantazie a reality Spi sladce vypráví o touze bezdomovců po rodině, vztazích a lásce.

Zcela odlišná prostředí a mentalitu představí dvě dokumentární díla renomovaného ruského režiséra Vitalije Manského V paprscích slunce a Roura. Hrdinkou dokumentu Jiřího Stejskala Jáma je Nataša, která uprostřed sídliště v centru Kyjeva žije se svými dvěma muži, čtyřmi dětmi a stádem neposedných koz a prasat. Režisérka a zároveň graffiti writerka Sany při výrobě svého dokumentu Girl Power, který trval přes sedm let, navštívila patnáct měst světa a pořídila rozhovory s nejvýraznějšími ženami této undergroundové subkultury.

Dokumentární film Relikvie – Tajemství světců zase skrze svaté ostatky odhalí historické a náboženské významy či zajímavosti o životě a mučednictví svatých. Režisér Otakáro Maria Schmidt svým dílem odpoví také na to, jak vlastně kult svatých ostatků vznikl.

Ačkoli byly šlechtické tituly se vznikem Československa oficiálně zrušeny, jejich nositelé si svou aristokratičnost ponechali do dnešních dnů. V dokumentárním cyklu Modrá krev spolu s průvodcem, hrabětem Františkem Kinským diváci nahlédnou do šlechtických sídel, historie spojené s neskutečnými životními příběhy i také do současnosti, která je spojená především s nejmladší generací šlechticů, jež vyrůstala převážně v exilu a po sametové revoluci se rozhodla vrátit do Čech a spravovat rodinné dědictví.

Mnoho Čechů prožilo své radosti i starosti v zahraničí. Jejich životní osudy v cizině mapují dokumentární filmy Rino, Hlas Ameriky, 32 utajovaných stran – Zpráva z pekla a série tří hodinových dokumentů Čechoslováci v gulagu.

Dokumenty s militaristickou tématikou zastupují Přízraky a Provedu. Dokumentární film Přízraky se točil ve dnes již opuštěném vojenském prostoru v Milovicích u Prahy, kde se téměř sto let střídaly armády a režimy. Šestidílná docusoap Provedu divákům přiblíží příběh vybraných rekrutů – zájemců o práci vojáka z povolání, kteří v průběhu podzimu 2015 podstupovali sérii testů a výcviků ve vojenském vysílači.

Z naprosto rozdílného tematického soudku pochází dokumentární cyklus Člověk, to je věda a docusoap Doktoři.

Vedle novinek se Česká televize vrací také k pokračování osvědčených dokumentárních cyklů Národní klenoty a Příběhy zahrad. Druhá série Národních klenotů se tentokrát zaměří na šestnáct míst v České republice, které jsou leckdy pozapomenuty, ale zároveň jsou navrhovány k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Pokračování volného cyklu portrétů české krajiny a přírody Příběhy zahrad se zaměří na několik více i méně známých zahrad s velmi pestrou historií.

Publicisticky zpracované legendy i hrdinové současných témat

Existují témata, o kterých všude všichni diskutují a po svém se k nim také staví. Hrdinové z cyklu dokumentů Otisky doby tato témata zažívají na vlastní kůži. Sérii dokumentů, která nabídne náhled bez příkras do životů válečných veteránů, domácí násilí, exekuce, problémy zdravotní pojišťovnictví, alternativní medicínu či registrační pokladny bude mít dvojí formát. Zachycenou realitu totiž následně vystřídá debata s odborníky.

V jedenácti epizodách Legend záchranářství nechají tvůrci cyklu nahlédnout diváky pod ruce zdravotníkům a hasičům, kteří zasahovali u mnoha neobvyklých záchran, bojů s plameny, výbuchů plynu, povodní, železničních tragédií ve Studénce či nehod autobusů, tramvají atd.

Oproti tomu cyklus půlhodinových dokumentů Legendy kriminalistiky mapuje práci různých policejních složek od psovodů přes detektivy až po vyjednavače. Navíc se divákům poodhalí zákulisí vyšetřování nejznámějších porevolučních kauz či exkluzivní archivní materiály, které přiblíží myšlení a chování zločinců.

Zábava a poučení na konec

Česká televize přináší v jarním schématu vedle bohaté dokumentární a publicistické nabídky také inspiraci, informace a zábavu koncipovanou do pěti lifestylových televizních magazínů.

Pravdivost tvrzení, že Kočka není pes si uvědomuje nejen Eva Pilarová ve stejnojmenné písni, ale také majitelé svých nezvladatelných domácích mazlíčků. Pro ně je určena zábavná a zároveň edukativní reality show, ve které psí psycholog Rudolf Desenský a specialistka na trénink koček Klára Vodičková pomáhají páníčkům s jejich problematickými psy a kočkami a naopak. Náprava mazlíčků bývá totiž skoro vždy také nápravou majitelů.

Mít harmonickou, krásnou a upravenou zahradu je snem nejednoho obyvatele rodinného domu. Významný zahradní architekt Ferdinand Leffler věří, že zahrady současnosti slouží majitelům ke zpříjemnění jejich života a jsou pokračováním obytného prostoru. Proto se v pořadu Ferdinandovy zahrady ujímá role průvodce a rádce, který poradí jak inspirativně, vkusně a vtipně zařídit či proměnit české zahrady na zahrady s příběhem.

Jak velkou léčivou moc mají bylinky, přiblíží opět moderátorka Simona Tancerová se zajímavými hosty ve čtvrté řadě pořadu Kouzelné bylinky. Vedle českých léčivek a bylinkaření se divákům představí švýcarské, řecké či anglické bylinkářské tradice.

Na obrazovky se vrací se třetí sérií talk show DoktorKA také MUDr. Kateřina Cajthamlová, která bude každou středu od 21 hodin na ČT1 opět seznamovat širokou veřejnost s celospolečenskými zdravotními problémy a diváky motivovat ke zdravému životnímu stylu. Tématy letošní série budou například život omezující potravinové alergie a intolerance, zázraky estetické medicíny či rakovina žaludku.

Další pořad zaměřený na zdraví je zábavně vzdělávací novinka Tajemství těla. Martin Dejdar se společně s Petrem Vackem vydá za největším dobrodružství, které se nám odehrává pod kůži. Tato zábavně vzdělávací show vzniká pod taktovkou realizačního týmu Zázraků přírody a Nejchytřejšího světa, a proto jistě nebude nouze o fascinující objevy spojené s lidským tělem.