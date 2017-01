12. ROČNÍK FESTIVALU KRÁTKÝCH FILMŮ PRAHA SKONČIL A ZNÁ VÍTĚZE

Od 18. do 22. ledna 2017 proběhl v pražském kině Světozor a Pilotů dvanáctý ročník Festivalu krátkých filmů Praha pořádaný organizátory Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Festival uvedl v 15 sekcích přes 100 nejlepších a nejzajímavějších krátkých filmů z 30 zemí světa. V nedělní podvečer byly vyhlášeny vítězné snímky oceněné mezinárodní porotou i vítěz Ceny diváků.

„Impulsem pro vznik Festivalu krátkých filmů Praha před dvanácti lety byla snaha karlovarského festivalu představovat pravidelně českému publiku filmovou tvorbu z oblasti krátkých filmů. Každoročně jsme se při přípravě MFF Karlovy Vary setkávali se zajímavými tituly z této oblasti, které vzbudily ohlas karlovarského publika, ale v rámci festivalu jsme mohli uvádět pouze některé z nich. Proto jsme se rozhodli založit samostatný festival zaměřený speciálně na tuto filmovou tvorbu. Již od prvního ročníku provázel Festival krátkých filmů Praha velký zájem a to nás přesvědčilo, že pro podobnou přehlídku je u nás prostor, tak jak je to běžné ve světě, kde mají dlouhou tradici. Jsme rádi, že se Festival krátkých filmů Praha stal plnohodnotnou akcí a diváci si na něj již dvanáct let nacházejí cestu,“ říká Jiří Bartoška, prezident MFF Karlovy Vary.



Do letošní mezinárodní soutěže bylo vybráno 21 filmů z 18 zemí světa, včetně České republiky. V pětičlenné mezinárodní porotě, která udělila Hlavní cenu s finanční prémií 2 000 EUR, zasedli Ivana Ivišić (sales agentka, Chorvatsko), Anna Johnson Ryndová (střihačka, Česká republika), Mick Hannigan (festivalový dramaturg, Irsko), Kjell Åhlund (producent, Švédsko) a Václav Kadrnka (režisér, Česká republika). Porota rozhodla, že Hlavní cenu získává indonéský třináctiminutový snímek V roce opice. Porota ocenila, že „ i přes svou formální jednoduchost pojednává o zásadních věcech. Film nás překvapuje přechody mezi komickými prvky a vážným pojednáním o sociální situaci, rodině i sexualitě. Jedná se o neobyčejně originální snímek.“



Snímek V roce opice režíroval Wregas Bhanuteja (Indonésie, 1982), který studoval film v Jakartě na Institute of the Arts, kterou zakončil v roce 2014 filmem Lemantun. Jeho následující film Lembusura byl vybrán do soutěže Festivalu v Berlíně 2015 a jeho zatím poslední film V roce opice měl svoji premiéru v soutěži sekce La Semaine de la Critique na Festivalu v Cannes 2016. Krátkometrážní V roce opice vypráví skromný příběh o tom, co vše se může stát během polední pauzy v jednom malém skladišti.

Zvláštní uznání poroty bylo uděleno francouzskému filmu Chasse Royale. Porota byla unešena „autentickými výkony dětských herců a způsobem, jakým si film klade otázku kam, až sahá odpovědnost filmařů při rekonstrukci a manipulaci sociálního prostředí před kamerou. Režisérské duo Lise Akoka a Romaine Gueret dokonale využilo jazyk filmu.“ Lise Akoka (Francie) vystudovala psychologii a herectví. Prostřednictvím castingů a přípravy dětských herců našla cestu, jak propojit své dva zájmy. Romaine Gueret (Francie) nejprve studovala film na pařížské Sorboně a později začala pracovat jako asistentka režie, asistentka castingu a kameramanka pro televizní produkce. Chasse Royale je pro ně první režijní snímek.

Druhé Zvláštní uznání porota udělila snímku Dadyaa. Šestnáctiminutový nepálský film zrežírovali Pooja Gurung a Bibhusan Basnet (Nepál). Oba žijí v Kathmandu a v posledních šesti let pracují společně. Jejich první krátký film Nakažlivé zjevení čichače Dambareyho (The Contagious Apparitions of Dambarey Dendrite, 2013) byl promítán na řadě festivalů, včetně Festivalu krátkých filmů Praha. Dadyaa je jejich druhým krátkometrážním snímkem. Momentálně dvojice pracuje na prvním celovečerním snímku s názvem The Whole-Timers, v produkci Les Films du Tambour. Projekt byl vybrán v rámci dílny Cinéfondation na MFF v Cannes v roce 2016 a jeho vývoj probíhal v rámci Jerusalem Film Lab. Porota ocenila, že se „jedná se o komplexní a mysteriózní dílo, v němž jsou duše těch, co odešli, oživeny v podobě dřevěných soch, rozesetých v zalesněné krajině. Film nás uvádí do světa mimo běžnou vizuální a akustickou realitu a sám se stává jakýmsi zvláštním rituálem“.

Cenu diváků si letos odnáší bulharský režisér Toma Waszarow za film Na červenou. V zapadlém městečku kdesi v Bulharsku zastavil autobus na červenou na jediné křižovatce široko daleko. Dlouhé minuty ubíhají a zelená ne a ne padnout. Řidič autobusu ale na červenou odmítá vyjet. A to, že je semafor očividně rozbitý, na situaci nemůže nic změnit.

V rámci doprovodných aktivit se mohli filmoví profesionálové zúčastnit semináře The ShortCut, věnovanému aktuálním tématům vývoje a distribuce krátkého filmu. Úspěšná prezentace nejnovějších českých krátkých filmů proběhla v rámci večera Check the Czechs XXL, kde tvůrci představili filmy z každoroční výběrové kolekce Českého filmového centra, některé z filmů nominovaných na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film roku 2016 a také 3 filmy, jež vznikly v rámci soutěžního projektu Short Stream - internetové televize Stream.cz.

