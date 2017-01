FILM PÁTÁ LOĎ BUDE MÍT SVĚTOVOU PREMIÉRU NA PRESTIŽNÍM BERLINALE

Slovensko-česko-maďarský film PÁTÁ LOĎ bude mít světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Snímek režisérky Ivety Grófové vybrali do soutěže Generation Kplus. Její předcházející celovečerní film Až do města Aš byl nominován na Oscara 2012 za Slovensko a zahajovacím filmem sekce Na východ od Západu na Mezinárodním festivalu Karlovy Vary. Rodinné drama PÁTÁ LOĎ vzniklo na motivy úspěšného stejnojmenného románu Moniky Kompaníkové. Šedesátý sedmy ročník festivalu Berlinale proběhne od 9. do 19. února, V českých kinech bude mít premiéru 6. dubna 2017.

„Film jsme si shlédli s velkou radostí, naplno nás přesvědčil svým něžným a empatickým ztvárněním (a nádherným dívčím výkonem) hlavní protagonistky uprostřed světa, kterému často něžnost chybí. Jednohlasně jsme se shodli na tom, že film se perfektně hodí na platformu festivalu Berlinale,“ okomentoval svoje rozhodnutí programový tým Berlinale. Snímek Pátá loď bude soutěžit v konkurenci filmů ze zemí, jako je Brazílie, Velká Británie, Austrálie, Kanada, Polsko, USA, Německo, Argentina, Mexiko, Čína a další.

„Před dvěma lety jsme se spolu s režisérkou Ivetou Grófovou a kameramankou Denisou Buranovou společné vydali na festival Berlinale, konkrétně i kvůli této sekci, která je speciální a jedinečná tím, že v rámci ní promítají velmi kvalitní filmy určené pro mladé publikum. Byli jsme zrovna uprostřed fundraisingu, castingu a příprav na natáčení filmu Pátá loď a tehdy jsme se zasnili, že by bylo skvělé jednou sem přijít s vlastním filmem. A uběhli dva roky extrémně náročné a intenzivní práce, a toto přání se splnilo. Velmi se těšíme a já pevně věřím, že to bude pro film dobrý start do života v zahraničí i doma, na Slovensku,“ reagovala na správu z Berlína producentka filmu Katarína Krnáčová z produkční společnosti Hulapa film.

I dětská hra se může stát něčím, co navždy změní život. Film vypráví příběh netradiční dětské rodiny inspirovaný skutečnou událostí. Malá Jarka má mámu, která nechce být mámou. Zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, když za zvláštních okolností vezme dvě batolata do opuštěné zahradní chatky. Její skutek je dojemným a dětsky upřímným pokusem napravit svět dospělých svojí hrou na rodinu, jakou by chtěla mít.

Hlavní postavu filmu, malou Jarku si zahrála v době natáčení jen desetiletá Vanesska z Bratislavy. Jejího kamaráda Kristiána ztvárnil Matúško z Vranova nad Topľou, Jarčinu mámu hraje mladá zpěvačka z Košic Katarína Kamencová a její matku ztvárnila česká herečka Johanna Tesařová. Za kamerou filmu Pátá loď stála mladá kameramanka Denisa Buranová, která spolu s režisérkou dala filmu výrazný výtvarný charakter.

Slovensko-česko-maďarský film Pátá loď přinese do českých kin distributor CinemArt. Českým koproducentem filmu je společnost Endorfilm, která produkovala mnohé další oceňované filmy, jako jsou například Rodinný film, Příliš mladá noc nebo Nesvatbov. Realizaci filmu podpořili Audiovizuální fond, Eurimages, Státní fond kinematografie, Creative Europe – Media a Bratislavský samosprávní kraj.

http://www.filmpiatalod.sk/