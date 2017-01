Jarní smršť České televize: Hraná tvorba

Zatímco se programová jarní nabídka letošního roku nesla na populární vlně kriminálních a detektivních příběhů, v roce 2017 budou tyto oblíbené žánry doznívat a na jaře se do popředí dostane retrospektiva. Diváci se tak skrze své televizní obrazovky či iVysílání stanou součástí zuřící první světové války, počátků první republiky, období Protektorátu, budovatelských 50. let či roku 1982.

Česká televize se netají dlouhodobým záměrem přibližovat se svou původní tvorbou evropské televizní špičce. Proto se rozhodla ohromit nejen novináře na tiskové konferenci, ale také své diváky či konkurenci enormním množstvím hlavních programových novinek pro jaro 2017. Bohatá televizní nabídka obsahuje v premiéře čtyři seriály, dvě minisérie, dva televizní filmy, třicet čtyři dokumentárních či publicistických projektů, první animovaný seriál pro starší děti nebo deset nových dokumentárních cyklů a filmů, jež se zaměřují převážně na české umění.

A protože by se tolik informací do jednoho článku nevešlo, rozhodli jsme se vám zprostředkovat všechny novinky z dílny České televize ve třídílném seriálu, který představí zvlášť hranou tvorbu, dokument spolu s publicistikou a na závěr vysílací schéma dvou programových benjaminků České televize - Artu a Déčka.

Nadcházející sezona České televize slibuje vedle programové kvantity či žánrové rozmanitosti, také zajímavé režijní a herecké počiny a především tolik kýženou kvalitu, která má již několik let na televizních obrazovkách oddychový čas. Generální ředitel České televize Petr Dvořák věří, že jaro 2017 bude bohaté na výjimečné projekty, jejichž tvůrci na nich mnohdy pracovali několik let.

Tři nové seriály a jedna stará parta

Life on Mars po česku. Tak lze charakterizovat nový desetidílný seriál Svět pod hlavou, který vznikl v koprodukci České televize a slovenské TV JOJ. Policista Filip Marvan (Václav Neužil), jenž se snaží zachránit svého bratra před mafií, se probudí z bezvědomí po následku autohavárie nikoli do současnosti, ale překvapivě do roku 1982, a tedy do období těsně před svým narozením. Filip se na severu Čech musí zorientovat nejen v nenadálé situaci a čase, ale také v rodinné historii. Do toho však bude muset vykonávat své povolání policisty po boku Martina Plachého (Ivan Trojan). První díl spojující detektivní zápletku s rodinným dramatem bude k vidění v pondělí 2. ledna na ČT1 od 20 hodin. V retro rolích se představí Judit Bárdos, Jan Budař, Tomáš Jeřábek, Kryštof Hádek, Marie Doležalová, Jan Cina, Jana Plodková a další.

Další seriál, který se odprezentuje na ČT1 hned v pondělí 2. ledna ve 21 hodin, bude o obyčejné rodině z Nymburka. Šestidílná rodinná komedie Jana Prušinovského a Petra Kolečka Trpaslík, která však není pro celou rodinu, představí v hlavních rolích Michala Suchánka, Mariku Procházkovou, Jakuba Šorma, Terezu Taliánovou, Martina Hofmanna, Janu Šulcovou, Petra Nárožného, Josefa Abrháma či Martina Myšičku. Pro netrpělivé diváky si Česká televize připravila malé překvapení. Od středy 28. prosince do pátku 30. prosince mohou nedočkavci v exkluzivní premiéře zhlédnout první díl v iVysílání na webu České televize nebo na chytrých televizorech s podporou HbbTV.

Páteční večery budou od 6. ledna patřit na ČT1 Četníkům z Luhačovic. Dvanáct historicko-detektivních příběhů z počátků první republiky bylo natočeno třemi režiséry Biserem A. Arichtevem, Petrem Bebjakem a Danem Wlodarczykem za dvě stě dnů. Průvodci dějem jsou dva mladí četníci na zkoušku – vesnický sirotek Martin Láska (Robert Hájek) a mladý pán z lepších poměrů Zdeněk Cmíral (Martin Donutil), které si vzal pod svá ochranná křídla strážmistr Hans Gebert (Pavel Zedníček). Na projektu se dále podílelo cca 160 herců.

Na televizní obrazovky se na jaře vrátí také druhá řada úspěšného kriminálního seriálu Labyrint režiséra Jiřího Stracha. Tým majora Remeše, obohacený o dvě nové posily v podání Tatiany Vilhelmové a Jana Hájka, bude tentokrát na Brněnsku v sedmi dílech řešit rozsáhlý a komplikovaný případ poskládaný ze série vražd.

2 x 2 = nové minisérie a televizní filmy

V neděli 15. ledna se od 20 hodin otevřou na ČT1 brány barrandovských filmových studií, a diváci tak budou moci nahlédnout do hvězdného prostředí i soukromí prvorepublikové Bohémy. V šesti dílech, které mají stopáž celovečerních filmů, ožijí pod režijním vedením Roberta Sedláčka hvězdy stříbrného plátna Zdeněk Štěpánek (Michal Dlouhý), Jaroslav Marvan (David Novotný), Vlasta Burian (Vladimír Javorský), Oldřich Nový (Saša Rašilov ml.), Otakar Vávra (Pavel Batěk), Martin Frič (Petr Stach) či filmový magnát Miloš Havel (Jaroslav Plesl). Příběh, který začíná před Mnichovskou dohodou a končí rokem 1953, kombinuje reálné postavy a události s fiktivními osobnostmi (např. Lili Krallová v podání Judit Bárdos), jež však určitým způsobem vycházejí ze skutečných osudů.

V třídílném psychologickém dramatu bude kriminalistický tým v čele s Richardem (Ondřej Vetchý) hledat Spravedlnost. Vrah prominentního soudce Kowalského je totiž nejen divákovi, ale i policejnímu vyšetřovateli známý už od začátku, neboť jím je Richardova dvacetiletá dcera Lily. Okolnosti a důvody vraždy jsou však režisérem a spoluautorem scénáře Petrem Bebjakem odkrývány postupně.

Kriminální zápletku bude mít také televizní film Zádušní oběť, který se odehrává během první světové války. Komisař Mondl v podání Milana Kňažka musí vypátrat v malém českém městečku pachatele vraždy mladého důstojníka, kterou místní četníci považují za rituální zločin ze msty. Nezůstane ale jen u jedné vraždy, a tak se Mondl začne více pohroužet do mnoha tajemstvích městečka. Scénář napsal Vladimír Körner a režie se chopil Jiří Svoboda, který s Körnerem spolupracoval již na dramatu Zánik samoty Berhof.

Pro účely natáčení dalšího televizního filmu Monstrum vyrostla v Praze maketa největšího skupinového sousoší v Evropě své doby. V roce 1955 byl ale na pražské Letné odhalen skutečný Stalinův pomník. Jeho autor sochař Otakar Švec naprosto nečekaně vyhrál se svým žulovým návrhem soutěž na toto megalomanské dílo, které se stalo jemu i jeho ženě osudné. Scénárista a režisér Viktor Polesný v Monstru rozehrává drama mezi třemi hlavními postavami: sochařem Otakarem Švecem (Jan Novotný), jeho ženou Vlastou (Zuzana Stivínová) a jeho žákem Pavlem Soukupem (Martin Kraus).

Domácí kino

Na jaře se v České televizi představí to nejlepší ze současné české kinematografie. Celkem devět snímků z let 2015 a 2016 dostane prostor oslovit diváky i u televizních obrazovek. Pokud jste tedy v kinech nestihli filmy Teorie tygra, Gangster Ka, Gangster Ka – Afričan, Rodinný film, Ztraceni v Mnichově, Wilsonov, Rudý kapitán, Laputa a Já, Olga Hepnarová, máte jedinečnou možnost vychutnat si je z pohodlí domova.

Zahraniční produkce

Prostoru, především na druhém programu České televize, se dostane také zahraničním seriálům a minisériím.

Českou premiéru si na jaře odbyde desetidílní norsko-švédský thriller Okupace, který vznikl podle námětu spisovatele Joa Nesbøho.

Milovníci severských krimi se mohou dále těšit také na 2 série norského konspiračního seriálu Mamon.

V poslední době získávají u českých diváků na oblibě projekty britských produkcí. Česká televize proto nově zařadí do vysílání Nočního recepčního, Černé zrcadlo a Komplice. Pro fanoušky kultovního novátorského seriálu Sherlock bude odvysílána tolik očekávaná čtvrtá řada.

Touha Franka Underwooda po moci a postavení prezidenta Spojených států amerických se ve třetí sérii Domu z karet pomalu proměňuje v realitu. Po svržení současného prezidenta se Frank hodlá usadit do jeho křesla, a tak se teď soustředí na svou kampaň, aby do Oválné pracovny vstoupil jako řádně zvolený prezident. Diváci budou moci jeho kariérní vzestup sledovat na ČT2.

Mýty opředený egyptský faraon Tutanchamon, byl ve své době rovněž zmítán politickými intrikami, konspiracemi, žárlivostí, četnými vraždami či těžkými bitvami. Třídílná minisérie zachycuje faraonův život ovlivněný nemilosrdnou politikou i milostnými epizodami.

Jeden z největších hrdinů všech dob ožije v novém hávu. Třídílná minisérie Vinnetou volně zpracovává nejikoničtější příběhy syna náčelníka Apačů. Vinnetou se tak znovu seznámí s Old Shatterhandem, aby ve druhém díle mohli odhalit tajemství bájného pokladu na Stříbrném jezeře a v závěrečném díle svedli poslední společný boj na život a na smrt. Nová adaptace oproti oblíbeným filmům z 60. let minulého století zachovává jeden zásadní rys knih, a sice to, že ústřední postava Old Shatterhand je sám Karel May.