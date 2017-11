Balet Borisa Eifmana Za hranicami hriechu v Balete SND

„Boh existuje a napriek tomu sa všetky veci dejú v súlade s právom.“ Tak by sa dala zhrnúť téma novej premiéry v Balete SND. O tom, že premiéra Eifmanovho baletu Za hranicami hriechu bude vrcholnou udalosťou sezóny, niet pochýb, keďže Balet SND je prvým súborom, ktorý získal licenciu. Tá ho oprávňuje dielo uvádzať, a tak je naštudovanie tohto diela na Slovensku výnimočnou udalosťou.

O inscenačnom tíme

Boris Eifman predstavil na scéne Slovenského národného divadla svoje diela už v minulosti. Balety Rodin, Up & Down a Annu Kareninu mali diváci možnosť vidieť najmä vďaka medzinárodnému festivalu Eurokontext.sk. Ruský choreograf, ktorý si podmanil celý svet, videl prvý balet, ktorým bolo Labutie jazero, keď mal osem rokov. Práve vďaka tomu sa stalo divadlo jeho celoživotnou záležitosťou a prvé choreografické zápisy tvoril už v trinástich. O tri roky neskôr založil svoj prvý baletný súbor a mal možnosť sa stretnúť s legendárnym Leonidom Jacobsonom. Prvé choreografické skúsenosti naberal, kde len mohol a nevyhýbal sa ani práci pre televíziu.

Väčšina jeho titulov vychádza z klasickej literatúry: „Netvrdím, že ma nezaujíma samotný choreografický text a jeho úroveň, či stupeň imaginácie alebo zdokonalenej formy. Ak však potrebujem literárnu predlohu, znamená to, že hľadám možnosť vrhnúť sa do istej sféry, ktorá je známa ako mne, tak i môjmu publiku. Snažím sa objaviť a odhaliť to, čo bolo dosiaľ nepreskúmané.“ Inak to nie je ani v prípade baletu Za hranicami hriechu, ktorý je pokusom vytvoriť tanečný ekvivalent k Dostojevského majstrovskému románu Bratia Karamazovovci, ktorý bol námetom inscenácie o deštruktívnych vášňach a večného súboja Boha a diabla. Hlasnou ideou psychologického baletu je autorská parafráza originálnej myšlienky: „Boh existuje a napriek tomu sa všetky veci dejú v súlade s právom.“

Dôležitou súčasťou naštudovania titulu je aj asistent Borisa Eifmana Iľja Osipov, bývalý dlhoročný člen Eifman Ballet. Repertoár baletného súboru Borisa Eifmana je veľmi náročný nielen z technickej, ale aj tanečnej a výrazovej stránky. Herecký vklad je v takomto prípade dôležitý rovnako ako technické schopnosti. Iľja Osipov sa vyjadril nasledovne: „Balet Za hranicami hriechu si v Balete SND zachová pôvodnú podobu. To znamená, že sa do titulu nezasahuje a jeho choreografický obsah sa nebude prispôsobovať. Bude mať tú istú podobu ako v Petrohrade. S prácou súboru som veľmi spokojný, keďže každý jeden tanečník pracuje na maximum.“

Hudobné naštudovanie prebieha pod taktovkou dirigenta Branislava Kostku. V roku 1990 ukončil konzervatórium a následne pokračoval v štúdiu na vysokej škole múzických umení v Bratislave. Braňo pôsobil ako šéfdirigent v rokoch 1990 – 2006 pre Komorný zbor SĽUK. Ďalej pokračoval v kariére ako dirigent v divadle Nová scéna v Bratislave a Divadle A. Bagara v Nitre. Popri všetkom sa venuje aj hudobnej réžii, dramaturgii, produkcii, skladateľskej činnosti a taktiež a cappella zoskupeniu Fragille, ktoré vystúpi aj v pripravovanej premiére.

Balet Za hranicami hriechu (orig. Beyond sin) mal prvú premiéru 9. apríla 2013 a je reedíciou jeho predchádzajúceho diela Karamazovovci, ktoré malo premiéru v roku 1995. Balet Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci je špecifický svojím moderným umelecko-expresívnym javiskovým stvárnením a nekonvenčným prístupom k otázkam, ktoré si ľudstvo kladie už od nepamäti. Boris Eifman si vďaka svojej dramaturgickej línii, ktorá sa vyznačuje novými pohľadmi na inscenovanie veľkých diel ruskej klasickej literatúry, vyslúžil svetovú slávu.

Adaptáciu kostýmov vytvorila kostýmová výtvarníčka Larisa Ivuskhyna, ktorá spolupracuje s Borisom Eifmanom už dlhé roky. Ich prvou spoluprácou bol balet Ruský Hamlet. „Keď sme v Rusku pripravovali balet Za hranicami hriechu, trvalo to približne štyri mesiace. Mám na starosti kostýmy, ktoré musia korešpondovať s farebným vyhotovením scény. Kostýmový výtvarník, ktorý tvoril kostýmy do pôvodnej produkcie Viačeslav Okunev, ich buduje ako mozaiku, v ktorej do seba všetko pekne zapadne a farby tvoria jeden celok. Napríklad scéna, ktorá sa odohráva v krčme, je kostýmovo poňatá tak, aby odev pripomínal ulicu a prostých chudobných ľudí. Kostýmová príprava si teda vyžaduje veľa času. Boris Eifman je perfekcionista a kladie dôraz na každý detail, na svetlo, dekorácie, choreografiu aj kostýmy.“

Predstavia sa aj nové tváre

Okrem sólistov Baletu SND Igora Leushina či Petra Dedinského a prvého sólistu Baletu SND Andreja Szaba sa vám predstavia aj ďalší tanečníci, ktorí sú buď nováčikmi súboru, alebo je tento titul ich prvou veľkou príležitosťou.

Adrian Szelle je mladý a talentovaný tanečník, ktorý na pôde Baletu SND vstúpil do svojej druhej sezóny. V balete Za hranicami hriechu stvárňuje najmladšieho brata Alexeja. „Informácii , že som obsadený do takto významnej úlohy, som neveril do poslednej chvíle. Neveril som tomu dokonca ani v momente, keď som ju začal skúšať. Pre mňa je to obrovská príležitosť aj s ohľadom na môj vek a na realitu, že v Balete SND pôsobím len druhú sezónu. Dielo je náročné nielen tanečne, ale aj herecky. Jednotlivé vzťahy sú budované aj v druhom pláne a ak k tomu pridáme špecifický choreografický rukopis Borisa Eifmana, ktorý sa nepodobá na žiadneho iného choreografa, rešpekt je na mieste. Zabojujem, aby som dokázal, čo vo mne je – predovšetkým sám sebe.“

Po prvý raz sa vám v titulnej úlohe predstaví aj dlhoročný člen Baletu SND Martin Kreml, ktorý stvárni postavu brata Ivana. „Ak by som mal slovami vyjadriť to, ako sa cítim, boli by to len dve slová – zodpovednosť a strach. Po prvý raz vystúpim v jednej z hlavných úloh a cítim tú dávku zodpovednosti, ktorá vyplýva z faktu, že vo veľa scénach budem musieť byť na javisku lídrom ja. Samozrejme, že sa tejto príležitosti veľmi teším, ale zároveň ju určite nepodceňujem a pristupujem k nej so všetkou vážnosťou, ktorú si zaslúži.“

Sólistku Baletu SND Silviu Najdenú si milovníci baletu určite pamätajú, či už ako Myrthu z baletu Giselle, princeznú v balete Popolvár. Po balete vo verzii Vasilija Medvedeva Eugen Onegin, kde stvárnila Tatianu, je pre ňu postava Grušenky druhou postavou takého závažného rozsahu. Alternovať sa ako Grušenka bude Ilinca Gribincea-Ducin, ktorá dostala svoju prvú veľkú príležitosť v minulej sezóne v balete Romeo a Júlia – Tak ako včera..., kde veľmi úspešne stvárnila Júliu: „Možnosť zatancovať si dielo od Borisa Eifmana vnímam ako životnú príležitosť a som za ňu nesmierne vďačná. Navyše mi Eifmanov pohybový slovník vyhovuje a cítim sa v ňom nesmierne pohodlne. Je to náročné dielo a ja sa budem snažiť predviesť v tom najlepšom svetle.“