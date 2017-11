Premiéra komorní opery Jsem kněžna bláznů

Dopisy Kafkovi Ireny Obermannové mi opravdu hodně potrápily mysl. Zpočátku jsem nevěděla, jak se k obsahu postavit. Nechápala jsem souvislosti a snažila jsem se vpravit do děje, ale moc mi to nešlo. Ale potom jsem si nechala text volně plynout do mozkový...