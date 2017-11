Příběh génia Alana Turinga, který rozluštil nacistický kód Enigma

Představení Kjell Theøry vypráví osud Alana Turinga, muže, který rozluštil nacistický kód Enigma a tím pomohl zkrátit 2. světovou válku. Po svém přiznání k homosexualitě byl odsouzen k chemické kastraci a dlouhodobé podávání hormonů mělo své vedlejší účinky. Texty matematického génia Alana Turinga se potkávají se hrou Guillauma Apollinaira Prsy Tiresiovy, která letos slaví 100. výročí, v autorské inscenaci chicagského souboru Anatomical Theatres of Mixed Reality (ATOM-r). Mezinárodně oceňovaný soubor navazuje na tvorbu kultovní divadelní skupiny Goat Island a propojuje umění s novými technologiemi, experimentuje zejména s virtuální či rozšířenou realitou. Pražská premiéra představení Kjell Theøry chicagského divadelního souboru ATOM-r proběhne v úterý 7. listopadu od 20 hodin v prostoru Venuše ve Švehlovce v rámci doprovodného programu festivalu Mezipatra. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji GoOut.





Alan Turing, muž, který za 2. světové války rozluštil německý kód Enigma, byl v rodné Británii kvůli své homosexualitě odsouzen k chemické kastraci. Následkem toho mu narostla prsa, a to zrovna v době, kdy se uchýlil do tolerantnějšího Norska, aby tam pracoval na teorii morfogeneze - vývoje tvarů lidského organismu. Tu nakonec pojmenoval podle svého norského milence: Kjell Theøry. Stejnojmenné autorské představení chicagského souboru ATOM-r propojuje osudy slavného matematika s první surrealistickou hrou Prsy Tiresiovy G. Apollinaira (1917).

„Podařilo se nám přivézt do Prahy opravdu výjimečné představení, které nabízí nejen originální pohled na osud matematického génia Alana Turinga, ale i inovativní využití rozšířené reality jako uměleckého prostředku. Na diváky tak čekají například i prvky cornwallského májového průvodu a neopohanských rituálů plodnosti v poetické choreografii, která se stejně jako mýtický Tiresias pohybuje mezi světy i gendery,“ uvádí Ewan McLaren, programový ředitel divadla Alfred ve dvoře, které inscenaci do Česka přiváží.

Oceňovaný americký soubor ATOM-r (Anatomical Theatres of Mixed Reality) založili v roce 2012 Judd Morrissey a Mark Jeffery, kteří již dříve spolupracovali v legendární skupině Goat Island Performance Group. Soubor se zabývá zkoumáním forenzní vědy, anatomie v 21. století prostřednictvím živé akce, jazyka a nových technologií. Kromě samotného představení Kjell Theøry povede v Praze také divadelní workshop zaměřený na propojení virtuální reality a pohybu za použití chytrých telefonů. Workshop proběhne ve středu 8. listopadu od 10 do 14 hodin v prostoru Venuše ve Švehlovce. Zvýhodněné vstupenky na workshop i představení jsou k dostání v předprodeji GoOut.

Kjell Theøry uvádí Motus (produkce divadla Alfreda ve dvoře) ve spolupráci s Venuší ve Švehlovce a za podpory Trust for Mutual Understanding.

7. 11. 20:00, Venuše ve Švehlovce

vstupné: 250 Kč / 150 Kč (prodej přes GoOut)

Kontakt:

Eliška Míkovcová mobil: (+420) 606 77 44 35, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Autorský tým ATOM-r

Choreografie: Mark Jeffery

Text a technologie: Judd Morrissey

Performeři: Justin Deschamps a Christopher Knowlton

Spolupracovali

Kostýmy: Grace DuVal

Objekty: Elena Ailes, Claire Ashley, Laura Prieto-Velasco, Stephen Reynolds, Bryan Saner a Oli Watt

Performance: Leonardo Kaplan

Asistent výzkumu: Mev Luna

Zvuk: Joshua Patterson

Světla: Josh Hoglund

Grafický design: Javier Lopez

Video: Julia Pello

Web souboru: http://atom-r.com/ http://atom-r.tumblr.com/

Trailer: https://vimeo.com/199470417

Premiéra: Leden 2017, The Graham Foundation for the Applied Arts

Kjell Theøry bylo vyvinuto díky stážím v následujících institucích: International Museum of Surgical Science, The Graham Found