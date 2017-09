V Divadle Na Fidlovačce se ocitnete Mezi nebem a zemí již tento čtvrtek

Divadlo Na Fidlovačce s novým uměleckým vedením režisérky Kateřiny Duškové zahájí novou divadelní sezónu 2017-2018 laskavou duchařskou komedií Mezi nebem a zemí z pera Pam Valentine v režii Petra Hrušky. Muzikál Ženy na pokraji nervového zhroucení, který podle slavného filmu Pedro Almodóvara vytvořili Jeffrey Lane a David Yazbek, přinese do české zimy na začátku prosince notnou dávku španělského temperamentu. V komediálním stylu bude sezóna pokračovat díky Paroháčům Eugéna Labiche v režii Ivana Krejčího a současné komedii o nevěře a umění lhát Pravda francouzského dramatika Floriana Zellera, režie se ujme Mikoláš Tyc. Větší proměna čeká Komorní Fidlovačku, která směřuje svou dramaturgii především na mladého diváka a chystá řadu netradičních projektů.

Nové umělecké vedení Divadla Na Fidlovačce nicméně především navazuje na to, co se na Fidlovačce vždy dařilo a staví svou strategii hledání osobitého divadelního stylu na vytváření předpokladů pro vznik mimořádných hereckých výkonů a výjimečné herecké souhry. Cílem je nadále udržet vysokou kvalitu inscenovaných titulů, vycházet z možností jednotlivých členů souboru a jejich řady rozšířit o další kolegy. Divadlo Na Fidlovačce bylo vždy místem setkání herce a diváka nad hluboce lidskými příběhy, a tak by tomu mělo být i v budoucnu.

Divadelní sezóna 2017/18

Velká scéna Divadlo Na Fidlovačce

Mezi nebem a zemí - Pam Valentine

Režie: Petr Hruška

Duchařská komedie o tom, že žít je potřeba teď a tady, protože za chvíli by to už nemuselo jít.

Premiéra: 21. 9. 2017

Ženy na pokraji nervového zhroucení - Jeffrey Lane a David Yazbek

Režie: Kateřina Dušková

Americký komediální muzikál podle filmu Pedra Almodóvara.

Premiéra: 7. 12. 2017

Paroháči - Eugéne Labiche

Režie: Ivan Krejčí

Klasická situační komedie v nové úpravě.

Premiéra: 22. 2. 2018

Pravda - Florian Zeller

Režie: Mikoláš Tyc

Komedie o nevěře a umění lhát.

Premiéra: 19. 4. 2018





Komorní Fidlovačka

Komorní Fidlovačku vlastními silami vybudoval a v roce 2008 otevřel soubor Divadla Na Fidlovačce. Dosud se zde uváděly inscenace současných komorních divadelních her s malým obsazením. V plánu je radikální rozšíření - z Komorní Fidlovačky b se mělo stát živé centrum setkávání, zábavy a vzdělávání, a to zejména pro mladší generaci diváků.

„Komorní Fidlovačku profilujeme jako scénu soudobého moderního divadla, má zlobit, provokovat, přinášet nové podněty, inspirovat, a především získávat nového návštěvníka: mladší věkovou skupinu –náctiletých a poučeného náročnějšího diváka s kulturním rozhledem. Naším cílem je představovat v prostoru, který funguje tváří v tvář divákovi, současnou dramatickou tvorbu, současná témata dotýkající se naší životní reality, problematiky sociální, genderové aj. – a to v přímé konfrontaci a komunikaci,“ říká Kateřina Dušková, umělecká vedoucí.

Současná dramatika pro dospělé

Návštěvník / E. E. Schmidt

Dramatika pro náctileté

Kabaret Čapek / autorský projekt mapující tvorbu Karla Čapka

Pochod do Aleppa / autorský projekt na základě mezinárodního projektu March to Aleppo

Ne… Hra! Ju? / projekt pro budoucí maturanty. (Ve spolupráci s odborníky zpracujeme jedno maturitní téma do podoby interaktivního divadelního tvaru.)

Diskusní pořady a setkání s diváky

Členové našeho souboru či spříznění stálí hosté nezřídka podnikají výpravy za hranice všednosti. Jeviště Komorní Fidlovačky bude sloužit jako místo pro sdílení zážitků, projekci filmů a záznamů z těchto cest.

Koncerty členů souboru DNF

Soubor DNF je výjimečně muzikální, tohoto potenciálu je nutné využít při různých beneficích, koncertech, jam sessions a dalších hudebních produkcích v prostorách Komorní Fidlovačky.

Rozšíření tvorby pro děti

Přizvali jsme ke spolupráci spřátelené divadlo Lampion, které se zaměřuje na tvorbu pro dětského diváka. V příští sezóně tedy společně uvedeme dvě pohádky pro nejmenší děti.

H_Nusle

Komunitní projekt zaměřený na naše nuselské sousedy vychází z principů žánru tzv. bürger-theateru, v němž dochází k propojení mezi hereckým souborem a běžnými občany. Cílem je posbírat žité příběhy Nuslí a jejich obyvatel, divadelní formou je zpracovat a společně odehrát tak, aby proces propojil všechny zúčastněné, sdílel silné příběhy, našel témata a problémy, které je nutné řešit, a ty pak emočně nabitou formou předložil divákům/sousedům/přátelům.

Dětské studio Děti De-La-Citá

Divadelní ateliér pro děti ve věku od 10-12 let působí pod vedením lektorky Andrey Marečkové už čtvrtým rokem. Jeho členové jsou většinou děti ze ZŠ Londýnská. V ateliéru mají děti možnost proniknout do světa divadla. Děti se zde seznamují hravou formou se základními hereckými technikami a objevují možnosti svého kreativního projevu.

Rozhovor s Kateřinou Jonášovou, dramaturgie Divadla Na Fidlovačce

Jaké hlavní novinky jste do nadcházející sezóny připravili?

Nadcházející sezóna v Divadle Na Fidlovačce věnujeme výbušné chemii vztahu mezi muži a ženami. Začínáme laskavou duchařskou komedií z pera Pam Valentine Mezi nebem a zemí o důležitosti prožívat lásku tady a teď. Pokračujeme v ostrém tempu muzikálem na motivy slavného filmu Pedro Almodóvara Ženy na pokraji nervového zhroucení. Ženám budou dále kontrovat Paroháči, klasická situační komedie Eugéna Labiche. S jarem se díky současné komedii Pravda Floriana Zellera podíváme zblízka na příběh jedné nevěry a “umění" lhát.

Můžete čtenáře pozvat na nějaké zajímavé premiéry?

Diváky zveme srdečně na všechny naše premiéry. Nyní aktuálně 21. 9. na premiéru komedie Mezi nebem a zemí se Sandrou Pogodovou a Danielem Rousem v hlavních rolích. Dále zveme 7. 12. na premiéru muzikálu plného velkých emocí, pěveckých i tanečních čísel, flamenca a vynikajícího gaspacha Ženy na pokraji nervového zhroucení s Ivou Pazderkovou či Helenou Karochovou, Pavlou Tomicovou či Natálií Drabiščákovou, Antonií Talackovou či Martinou Šťastnou, Martinou Randovou, Vandou Chaloupkovou, Lukášem Adamem či Danielem Ondráčkem, Petrech Stachem či Lukášem Vlčkem a Lukášem Pečenkou.

Ženy na pokraji nervového zhroucení nabízejí ženské srdce oloupané a uvařené na měkko v rytmu španělského tanga okořeněné smíchem a slzami. Neodolatelná kombinace romantiky a humoru, silných postav, nádherných melodií a hereckých a pěveckých příležitostí. Vaše taxi směr Madrid čeká! Představení je podle The Guardian ‘jedním z nejsilnějších a nejoblíbenějších představení londýnského West Endu poslední doby’ a získalo dvě nominace na Cenu Tony.

O které hry byl největší zájem v sezóně minulé?

Vrcholem minulé sezóny se stal věhlasný muzikál Sugar aneb Někdo to rád horké. Režisér Radek Balaš připravil nefalšovanou muzikálovou show s vynikajícími činoherními, pěveckými i tanečními výkony. V představení exceluje celý soubor DNF v čele s Anetou Krejčíkovou, Lukášem Pečenkou a Martinem Písaříkem.

Zaslouženou pozornost diváků si vydobyl Shakespearův Sen noci svatojánské v režii Kateřiny Duškové. Ten zaujal kombinací klasického textu s akrobatickými prvky, scénografií Hynka Dřízhala, hudbou Darka Krále a výkony mladé části souboru. Inscenace je plná humoru, lehkosti a krásy, kterou téma čarovné noci plné lásky nabízí. V hlavních rolích Iva Pazderková, Jiří Racek, Aneta Krejčíková, Elizaveta Maximová, Vincent Navrátil, Gustav Hašek, Lukáš Adam či Jakub Albrecht.