Divadlo Kalich - program říjen 2017

Dovolte nám předstaavit vám program divadla Kalich na měsíc říjen.

1.ne Srdcový král - 13,30

Slavná broadwayská muzikálová komedie se slavnými hity byla vyhlášena Nejlepší inscenací v ČR 2016! Nesmrtelné songy Elvise Presleyho v ní doprovázejí adaptaci Shakespearovy romantické komedie Večer tříkrálový. Do Ameriky 50. let ji převedl uznávaný libretista Joe DiPietro. Do jednoho ospalého města přijíždí na motocyklu záhadný cizinec, aby všechny jeho obyvatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich nudné životy navždy převrátil vzhůru nohama… O Srdcovém králi se píše jako o „nejlepším rokenrolovém muzikálu od Pomády“. režie: Šimon Caban, hrají: Jan Kříž/Přemysl Pálek, Petra Tenorová/Petra Kosková, Petr Vondráček/Zbyněk Fric, Petr Kutheil/Jan Tenkrát aj.

1.ne DON QUIJOTE – 19,00

Španělskou klasiku si původně upravili pro sebe Milan Lasica a Július Satinský. Po Satinského odchodu hledal Lasica, které herecké dvojici by hru předal. Dvě české herecké hvězdy Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na inscenaci spolupracovaly s vyhlášeným slovenských režisérem Vladimírem Strniskem. Chytře, vtipně upravený klasický příběh s notnou dávkou herecké improvizace doplňují písně Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka

2.po BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CRÉVE COEUR – 19,00

Pro svůj režijní debut si herecká legenda Iva Janžurová vybrala hru významného amerického dramatika Tennessee Williamse. V této cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru jednoho horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Nechtějí nic víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádostivost navzdory tušené šedi dnů. Režie: Iva Janžurová, hrají: Sabina Remundová, Lucie Žáčková, Barbora Munzarová a Iva Janžurová

3.út PRO TEBE COKOLIV – 19,00

První české uvedení výborné francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste "alter-globalizační nadšenci", i když nemáte ponětí, co to je. Režie: Petr Kracik, hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Pavla Vojáčková, Simona Lewandowská, Kristián Kašpar

4.st NA MĚLČINĚ – 19,00

Není v současné světové dramatice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti pro ženy – herečky. Text Franka Houtappelse takovou hrou je. Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Každý z nás dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně, a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Toto odvěké střídání generací přináší pravdy, ale i trpkost, ironii života a humor jako zbraň, díky níž je možné přežít. režie: Jakub Nvota, hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová, Barbora Munzarová a Miroslav Vladyka

5.čt ZAČÍNÁME KONČIT – 19,00

Komedie uznávaného francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příležitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen aktraktivní ženu svého věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle stárne… Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)schopnosti být spolu. režie: Lída Engelová, hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Radka Fidlerová / Johana Tesařová / Jana Jiskrová

6.pá Atlantida – muzikál s hity Mira Žbirky 19,00

Tvůrci mimořádně úspěšného muzikálu Osmý světadíl přicházejí s dalším výjimečným hitmuzikálem Atlantida s nejznámějšími písněmi Mira Žbirky. Písničky jednoho z největších hitmakerů československé pop music doprovázejí tajemný napínavý příběh skupiny mladých lidí na cestě za dobrodružstvím, která vždy bývá také cestou k poznání sebe sama. Muzikál nabízí vedle hitů Mira Žbirky a strhujícího děje velkou, energií nabitou podívanou, kterou jsou inscenace režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka pověstné. Herecký tým je opět sestavený z největších muzikálových talentů, za nimiž diváci na muzikály Divadla Kalich tak rádi chodí. režie: Ján Ďurovčík, hrají: Jan Kříž, Tomáš Savka, Michaela Tomešová, Markéta Procházková, Roman Tomeš, Zbyněk Fric, Petr Novotný,Marie Křížová, Kateřina Steinerová, Přemysl Pálek, Michal Pleskot, Tomáš Löbl, Alžbeta Bartošová, Oldřich Smysl aj.73.so 7.so Atlantida – muzikál s hity Mira Žbirky 14,30 a 19,00

8.ne Mauglí … jsme jedné krve – 13,30

Muzikál Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým číslům. hrají: Jiří Korn, Jiří Zony ga, Jan Kříž, Lucia Šoralová, Jan Cina, Csongor Kassai, Michaela Tomešová, Roman Tomeš, Zbyněk Fric, Vladimír Marek, Richard Tesařík, Petr Opava, Michal Pleskot, Radka Pavlovčinová

8.ne NAHNILIČKO ANEB PONĚKUD DOJATÝ - 19,00

Pořádně nabroušená komedie Jana Krause je kritikou řazena na špici současných českých původních her. Rej bizardních situací se v této komedii roztočí ve chvíli, kdy se svérázná česká rodina stane svědkem a posléze i účastníkem velkého byznysu s poněkud nebezpečným artiklem. režie: Jiří Ornest, hrají: Jan Kraus , Eva Holubová, Ivana Chýlková, Bohumil Klepl, Ján Sedal, Martha Issová

9.po BARONKY – 19,00

Michael Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Tento skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá překvapení i fascinující zvraty. Autorem úpravy, režisérem a scénografem je Šimon Caban, hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská

10.út BOŽSKÁ SARAH – 19,00

Silnou a působivou hrou Božská Sarah si I. Janžurová plní dlouholetý profesní sen. V příběhu posledního léta světově proslulé herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází K. Hádek či I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah cítit spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňského pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené světovou slávou, ale i ženy sčítajícící nezdary a rány, které takový velký osud přináší. Režie: Alice Nellis, hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor Orozovič

11.st JIŘÍ SCHMITZER – 19,00 koncert

12.čt UŽ NIKDY SÁM! – 19,00

Ve své komedii Už nikdy sám! se německý režisér a dramatik Marc Becker zabývá fenoménem dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyšleným plánem. A stane se ještě něco daleko zvláštnějšího – po městě se najednou začnou ztrácet desítky a desítky občanů… režie: Petr Novotný, hrají: Zuzana Bydžovská, Pavel Liška, Josef Polášek

13.pá Johanka z Arku – Ondřej Soukup, Gabriela Osvaldová - 19,00

Návrat jednoho z nejlepších českých muzikálů, ověnčeného řadou cen, je velkou událostí. V novém nastudování romantické legendy o Panně orleánské se sešli jak herci z původní verze, tak i noví protagonisté. Inscenaci zdobí výpravné dekorace a kostýmy. Jistě stojí za to jít se přesvědčit, jak léty dozrálo toto myšlenkově i dějově bohaté dílo, plné nezapomenutelných melodií Ondřeje Soukupa, režie: Jozef Bednárik, hrají: Bára Basiková/Lucia Soukupová/Iva Marešová, Kamil Střihavka/Jiří Zonyga, Dalibor Gondík/Vladimír Marek/Zdeněk Podhůrský, Vilém Čok/Jan Apolenář, Ondřej Ruml/Jan Kříž, Richard Tesařík aj.

14.so Johanka z Arku – Ondřej Soukup, Gabriela Osvaldová - 14,30 a 19,00

15.ne Johanka z Arku – Ondřej Soukup, Gabriela Osvaldová - 13,30

16.po MOJE HRA 19,00

Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“ mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Komedie odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých komnat. Současně fandí životu. režie: Jan Kačer, hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Adéla Kačerová, Martin Kubačák

17.út SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! – 19,00

Velký francouzský komediální hit se chlubí naprosto výjimečným hereckým obsazením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom jevišti dvě skvělé komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž herecký koncert doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že máte svůj život vždy pod kontrolou a jste za všech okolností pány situace? Tato hra vás velmi rychle vyvede z omylu. režie: Antonín Procházka, hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava/Antonín Procházka

18.st BEZ PŘEDSUDKŮ – 19,00

Komedie pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. režie: Roman Štolpa, hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

19.čt DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ - 19,00

Vyhledávaní divadelní tvůrci, scénárista Petr Kolečko a režisér David Drábek, se po velice úspěšné inscenaci Žena za pultem 2: Pult osobnosti opět scházejí nad novou komedií, napsanou přímo pro Divadlo Kalich. Iveta je nejlepší česká manželka. Všude dokázala vždycky sehnat český knedlík. Proto si ji také bere nejmocnější muž Čech, velkopaštikář Boris. Boris si myslí, že má úroveň, není jen zbohatlík. Je osvícený jako Karel IV. Svatba s Ivetou tak může být jen na Karlštejně a svatební noc jen v Karlově komnatě. A přes den golf se svatebčany na zdejším hřišti. Všichni mají svůj hendikep… režie: David Drábek, hrají: Lucie Benešová, Václav Kopta, Igor Chmela, Jana Bernášková

20.pá Krysař – osudový muzikál Daniela Landy 19,00

Osudový muzikál o tajemném muži v kápi a s píšťalou, ve které se ukrývá obrovská moc. Krysař Daniela Landy se vrací na jeviště Divadla Kalich v novém hereckém obsazení a s novou výpravou i choreografií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, pro které je bez nadsázky kultovním představením. Krysař je řazen mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Dnes má muzikál na svém kontě více než 1000 repríz, odehraných jak v Čechách, tak i v zahraničí. režie: Mirjam Landa, hrají: Přemysl Pálek, Robert Jašków/David Suchařípa, Marie Křížová/Kateřina Šildová, Milan Peroutka/Roman tomeš, Martin Zounar/Jan Apolenář, Heňo, Felix Slováček jr./ Jakub Šlégr, Anna Slováčková/Charlie Doubravová aj.

21.so Krysař - osudový muzikál Daniela Landy - 14,30 a 19,00

22.ne Krysař - osudový muzikál Daniela Landy - 13,30

23.po NAHNILIČKO ANEB PONĚKUD DOJATÝ - 19,00

24.út JAK KUBRT SE SNĚHURKOU JELI VLAKEM- - 19,00 PREMIÉRA

Divadelní představení složené z oblíbených scének z dílny Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse z televizních pořadů Možná přijde i kouzelník a Ruská ruleta a s několika bonusy navíc, doprovázených písničkami Dáši Vokaté.

25.st BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CRÉVE COEUR – 19,00

26.čt ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE – 19,00

Stejně jako v případě divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem, zůstávám! přivádí herečka Jana Paulová na naši divadelní scénu v české premiéře největší komediální hit současné Paříže. Byty obou hrdinů dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý na jiné planetě. Ona - renomovaná psycholožka, on - manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho druhého prostě nemůžou vystát. režie: Lída Engelová, hrají: Jana Paulová a David Suchařípa

27.pá Pomáda – slavný světový muzikál - 19,00

Nechte se strhnout nestárnoucí love story, která vám rozbuší srdce, a nezapomenutelnými hity, které vám rozproudí krev v žilách! Klidně podlehněte nakažlivé chuti do života, hoďte starosti za hlavu a vraťte se zpátky do časů, kdy se vše podstatné odehrávalo na tanečním parketu. Pomáda je zkrátka klasika, jaká nezklame. Těšit se můžete na efektní taneční show plnou skvělé muziky, energie, romantiky, humoru a strhujících výkonů české muzikálové špičky. Režie a choreografie: Ján Ďurovčík, hrají: J. Kříž, R. Tomeš, P. Pálek, K. Steinerová, V. Gidová, T. Savka, P. Novotný, M. Tomešová, M. Procházková, T. Löbl, D. Gránský, M. Křížová, N. Horáková, J. Bernáth, M. Pleskot aj.

28.so Pomáda – slavný světový muzikál 14,30 a 19,00

29..ne Pomáda – slavný světový muzikál 13,30

29.ne ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI - 19,00

Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda! režie: David Drábek, hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus

30.po KAŽDÝ DEN, ŠŤASTNÝ DEN! - 19,00

Mistrovský herecký koncert Báry Hrzánové v komedii uznávaného autora. Jaan Tatte v ní nabízí se svým typickým smyslem pro absurdno neotřelý lék na partnerskou nudu: experiment s bigamií! režie: Lída Engelová, hrají: Bára Hrzánová, Zbigniew Kalina / Libor Zima, Libor Jeník, Helena Lapčíková nebo Pavla Rychlá

31.út PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM – 19,00

Dramatizace literárního bestselleru Marka Haddona Podivný případ se psem se stala velkým hitem současných světových jevišť. Nyní se konečně dostala na pražskou scénu, a to v režii respektovaného tandemu Skutr, který proslul svou nápaditou divadelní poetikou, a s mimořádným hereckým obsazením. Hlavní hrdina strhujícího vtipného i dojemného příběhu je patnáctiletý Christopher. Matematický génius, ale také autista, který příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem. Během zdánlivě nevinného vyšetřování detektivního případu ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu – která mu zásadně promluví do života. režie: Skutr, hrají: Jan Cina, Simona Babčáková, Hana Vagnerová/Eliška Křenková . Marek Daniel, Zuzana Stavná, Petr Vančura