Muzikál Ať žijí duchové! hlásí poslední sezónu!

Legendární hity Svěráka a Uhlíře se opět vrací do Kongresového centra Praha díky muzikálu Ať žijí duchové!. Producenti ohlásili, že se jedná o poslední divadelní sezónu tohoto titulu, a tak už zbývá jen 23 představení, která mají diváci šanci vidět na vlastní oči. První představení se konalo v pátek 8. září 2017, 2 slavnostní derniéry jsou avizované na 4. a 5. listopadu 2017.

Vzhledem k tomu, že pauza mezi posledním a nynějším představením byla pro účinkující celkem dlouhá, konaly se 2 dny před prvním termínem tzv. „oprašovačky“. Jeden den strávili herci v tanečním sále, kde se konala choreografická zkouška a druhý den už stáli na samotném jevišti Kongresového centra Praha, kde se setkali s režisérem Antonínem Procházkou kvůli připomínkám k jejich výkonům. „Naposledy jsme Duchy hráli 9. dubna, na narozeniny mého tatínka. Kupodivu ty texty nějak v hlavě mám. Samozřejmě jsem si to zopakovala, a ještě opakovat určitě budu. Hraju totiž až za týden.“ řekla představitelka Leontýnky Hanka Holišová.

Herečka a zpěvačka Hana Holišová je v poslední době velice pracovně vytížená. Její kariéra stále roste a dá se už nyní říci, že patří mezi české hvězdy showbusinessu. „Stihla jsem letos dovolenou. A podařilo se mi něco, co jsem vůbec nečekala. Naprosto jsem se odstřihla od práce. Odpočívala jsem asi 14 dní v Chorvatsku u moře. Víte, tohle se mi dlouho nestalo. Moc mi to pomohlo.“ svěřila se Hanka, která po návratu okamžitě znovu naskočila do pracovního procesu.

„Z práce bývám asi víc unavená psychicky než fyzicky. Co se týká fyzické kondice, to je u mě celkem dobré, jen si musím dávat pozor na hlasivky. Dokud člověk drží psychicky, tak jde všechno.“ dodala Hana Holišová alias Leontýnka.

Hana Holišová dostává zcela odlišné role, které si nejsou často ani trochu podobné. V muzikálu Ať žijí duchové! hraje studentku vysoké školy, v nekonečném seriálu Ulice zase matku 2 dětí, dokonce v televizním pořadu Tvoje tvář má známý hlas si vyzkoušela i mužské role. „Jsem zvyklá hrát někoho, kdo vůbec neodpovídá mně jako takové. O tom je právě to divadlo. Zatím snad umím hrát dvacetiletou slečnu i pětačtyřicetiletou paní. Ale to je spíš otázka na diváka, jestli si myslí, že to zatím zvládám.“ směje se Hanka.

Muzikál Ať žijí duchové! je plný notoricky známých písniček. Do scénáře se připsaly i některé, které divák z filmu nezná, ale jsou od pánů Svěráka a Uhlíře. „Všichni si je zpíváme. I v zákulisí a diváci v publiku taky. Toho jsem si několikrát všimla. A taky mě baví, že se zde potkávám s hereckými kolegy, se kterými jsem zatím šanci hrát neměla. Jsou tu mezi námi i ti, kteří v muzikálu hrají poprvé.“ vysvětluje herečka.

Představení plné vtipů, dojemných a zamilovaných scén a humoru pro celou rodinu, se odehrává na obří scéně, kde nechybí hrad ani skála. Diváci se mohou těšit i na kouzla, létající střechu nebo trpaslíky. „Já osobně kouzlím během představení několikrát. Kdo se na nás přijde podívat, ten uvidí moji létající kopretinu!“ prozrazuje Hana Holišová.

Výpravný rodinný muzikál Ať žijí duchové na motivy filmu Oldřicha Lipského přináší producenti muzikálu Mamma Mia! V divadelní adaptaci a režii Antonína Procházky se představí známí herci a zpěváci jako např. Jiří Langmajer, Jiří Korn, Roman Vojtek, Chantal Poullain, Richard Genzer, Michal Suchánek, Adéla Gondíková, Dana Batulková Václav Kopta, David Gránský, Hana Holišová, Ivana Korolová, Petra Vraspírová a mnoho dalších.

Vstupenky jsou v prodeji v síti TICKET ART a TICKET PORTAL.