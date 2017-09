Nový politický kabaret - pražská premiéra

Nezávislá divadelní scéna SemTamFór připravuje, pro pražské publikum, jedinečné satirické představení Republiko má středisková aneb lukrativní nejistota. „Politika je, dámy a pánové, především tíživě zodpovědné rozhodování o vašich osudech. Chcete-li podniknout hlubinný ponor do mělčin duše našich politiků, jste tady správně.“ (PhDr. Ivo Šmoldas)

Premiéra 27.9.2017 – 19.00hod

SemTamFór je známý svým repertoárem po celé republice. V minulé sezóně odehrál takřka 250 představení pro 50.000diváků. V nové sezóně se usidluje v Praze. Pro své působení si vybral prostory Divadla Na Prádle na Malé Straně, kam přináší zcela jiné pojetí satiry, než je v českých divadlech běžné.

První pražskou premiérou je autorský politický kabaret Republiko má středisková aneb lukrativní nejistota. Toto představení se však bude od podobných satirických počinů významně lišit.

Autoři se cíleně vyhýbají karikaturám současných politiků. Vytvořili tzv. univerzálního politika, který v sobě slučuje vlastnosti všech současných i minulých politických reprezentantů. Skrze tuto osobu pak s humorem reflektují současný stav společnosti, ve které žijeme.

Inscenace dává nahlédnout do zákulisí politického boje. Ukazuje, jak jednotlivé kauzy vznikají, čemu tito „hrdinové“ musí čelit a jak se s tím vyrovnávají. A to bez záruky na úspěch jejich konání.

Strukturou představení se vrací k odkazu Osvobozeného divadla a s úsměvem nahlíží na „běžný den“ voleného zástupce lidu. Nenabízí divákovi obraz doby přenesený na jeviště, ale jeho odraz, který se snaží dovést ad absurdum.

Skečovitý děj doplňují glosy spisovatele, básníka a filozofa PhDr. Ivo Šmoldase, který svou hrou se slovy vzdává hold českému jazyku.

Diváci se mohou těšit na to, že uvidí jak se „peče“ politika. Co si politici myslí a říkají mezi sebou, a co se na veřejnost nikdy nedostane. Pouze zřídka si politik říká to, co si myslí.

Cílem inscenace není stranění kterékoliv současné politické straně či politickému názoru. Snahou inscenátorů je nabídnout jiný pohled na svět kolem sebe. Poukázat na to, že je dobré pozorněji poslouchat a naslouchat. Utvářet si svůj názor, který je založený na znalostech a zkušenostech jedince a ne na marketingové kampani kohokoliv.

Obsazení:

Běžným dnem politika a celým večerem provází PhDr. Ivo Šmoldas

Žižka – opravdový zeman - Jan Julínek

HUS – jeho mluvčí – Leoš Peteráč

Lobista Bocian zo Slovenska – Radek Jiříček

Dále hrají Aneta Bačíková a Michaela Vrbová

Scénář napsali a inscenaci režírovali Jan Julínek a Leoš Peteráč. Druhý jmenovaný jej doplnil o hudbu a písně.

Pražská premiéra 27.9.2017 – 19:00hod v Divadle Na Prádle

Další uvedení v Praze: 2.11.2017 – 19:00hod v Divadle Na Prádle

Zájezdové představení: 7.10.2017 – 19:30hod Divadlo U Jelena (Bystřice u Benešova)