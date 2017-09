Zapište si do diáře: Palm Off Fest 2017 proběhne v říjnu

Druhý ročník setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest, který proběhne od 20. do 31. října 2017, bude hledat odpovědi na otázky: jak se daří demokracii v postkomunistických zemích a jaké je současné postavení zemí Visegrádu v rámci EU. Festival, který organizuje Divadlo pod Palmovkou, letos hostí po dvou inscenacích z Polska a Slovenska a jednu inscenaci z Maďarska. Jednou z hlavních událostí letošního programu je hostování inscenace Prokletí slavného režiséra Olivera Frljiće z varšavského Teatru Powszechného. Krom divadelních inscenací Palm Off Fest opět nabízí bohatý doprovodný program.

Další ročník mezinárodního divadelního festivalu Palm Off Fest se uskuteční od 20. do 31. října 2017 na scénách pražského Divadla pod Palmovkou. „Těší nás, s jakým zájmem se setkal první ročník našeho festivalu. Palm Off Fest za něj získal prestižní ocenění EFFE (Europe for Festivals / Festivals for Europe), což je pro nás důkazem, že podobně koncipovaná přehlídka nabízí významnou kvalitu nejen v českém, ale i v mezinárodním měřítku,“ říká ředitel festivalu a Divadla pod Palmovkou Michal Lang. Festival zahájí domácí inscenace Nora v režii Jana Nebeského a bude pokračovat provokativní inscenací Prokletí chorvatského režiséra Olivera Frljiće z varšavského Teatru Powszechného. „Frljićovo Prokletí vyvolalo v Polsku živou diskusi, která bohužel skončila několikadenním obléháním zmíněného divadla skupinami neofašistů a náboženských fundamentalistů. Přitom tato inscenace není žádnou lacinou provokací. To mohou tvrdit pouze ti z protestujících, kteří inscenaci neviděli. Frljić své dílo komponuje spíše jako promyšlený divadelní esej, v němž řeší otázku moci a jejího zneužívání – a to bez ohledu na to, zda tak činí katolická církev nebo samotné, často rádoby politické divadlo,“ dodává Lang.

Festival dále přiveze inscenace Anna Franková Nového divadla z Nitry v režii Šimona Spišáka, Nejsme barbaři! z budapešťského Katona József Színház, Tenkrát v Bratislavě Slovenského komorního divadla z Martina a Divadelník z lodžského Teatru Stefana Jaracza v režii Agnieszky Olsten. Za českou stranu program doplní domácí inscenace Jak sbalit ženu 2.0 a z brněnského Divadla Husa na provázku přijede Dynastie v režii Michala Dočekala.

Palm Off Fest opět nabízí bohatý doprovodný program. „I letos budou po jednotlivých inscenacích následovat diskuse s tvůrci. Hlavní linii doprovodného programu tvoří přehlídka nejlepších dokumentárních filmů ze zemí střední Evropy. Přehlídku pro festival připravil náš partner Institut dokumentárního filmu se svým projektem KineDok. KineDok si klade za cíl rozšiřovat a pečovat o komunitu diváků dokumentárního filmu a dostávat autorský dokument do povědomí širší veřejnosti formou projekcí na netradičních místech. Během festivalu se projekce budou konat v prostorách Synagogy na Palmovce a ukončí je nedělní odpolední workshop bollywoodského tance pro rodiny s dětmi,“ informuje dramaturg festivalu Jan Jiřík.

Program festivalu:

20. 10. 19.00 Nora, rež. Jan Nebeský, Divadlo pod Palmovkou

21. 10. pásmo dokumentárních filmů ze střední Evropy, Synagoga na Palmovce

17.00 Rozkaz je rozkaz + Oni, rež. Viktor Oszkár Nagy, András Petrik, Krisztina Meggyes, Maďarsko, 2015

19.00 FC Roma, rež. Rozálie Kohoutová, Tomáš Bojar, Česká republika, 2016, po projekci diskuse s tvůrci

22. 10. pásmo dokumentárních filmů ze střední Evropy, Synagoga na Palmovce

14.00 Královna ticha, rež. Agnieszka Zwiefka, Polsko, 2014

15.30 workshop bollywoodského tance pro rodiny s dětmi

22. 10. 19.00 Prokletí, rež. Oliver Frljić, Teatr Powszechny, Varšava

24. 10. 19.00 Dynastie, rež. Michal Dočekal, Divadlo Husa na provázku, Brno

25. 10. 19.30 Jak sbalit ženu 2.0, rež. F. X. Kalba, Divadlo pod Palmovkou

26. 10. 19.00 Anna Franková, rež. Šimon Spišák, Nové divadlo, Nitra

28. 10. 19.00 Nejsme barbaři!, rež. Vilmos Vajdai, Katona József Színház, Budapešť

29. 10. 19.00 Tenkrát v Bratislavě, rež. Patrik Lančarič, Slovenské komorní divadlo, Martin

31. 10. 19.00 Divadelník, rež. Agnieszka Olsten, Teatr Stefana Jaracza, Lodž

Předprodej festivalových inscenací přes goout.cz a na pokladně Divadla pod Palmovkou.