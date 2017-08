Spitfire Company uvede adaptaci knihy Světlany Alexijevičové

Mezinárodně etablovaný soubor Spitfire Company, který má v posledních letech na kontě úspěšné projekty One Step Before the Fall, Antiwords či Animal Exitus, oslaví 10 let své existence unikátním projektem. Světová premiéra adaptace knihy Doba z druhé ruky, za kterou její autorka Světlana Alexijevičová obdržela v roce 2015 Nobelovu cenu za literaturu, proběhne pouze ve dvou uvedeních 12. a 13. září od 19.30 v pražském prostoru Jatka78. Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji GoOut za 390 Kč. Více na Spitfirecompany a Jatka78.

Jeden z nejprogresivnějších českých divadelních souborů Spitfire Company slaví 10 let své existence. K výročí uvede pouze po dva neopakovatelné večery projekt Konec --- člověka. Doba z druhé ruky, který bude jeho dosud největším počinem. Předlohou představení se stala kniha. Konec rudého člověka která se své dramatizace dočká v České republice úplně poprvé.

„V našem pojetí se kniha Doba z druhé ruky promění v divadelní symfonii z okrajů a záhybů současnosti, blízké minulosti i ohrožené budoucnosti. Neexistuje v ní jeden určující příběh, ale nespočet intimních mikropříběhů, které tvoří dějiny naší každodennosti,“ popisuje umělecký šéf Spitfire Company Petr Boháč. Na jevišti se u příležitosti výroční souboru setkají současní i bývalí členové skupiny. Hudbu zkomponoval skladatel a dirigent Jan Kučera a masky navrhla sochařka Paulina Skavova.

Představení Konec --- člověka. Doba z druhé ruky navazuje na projekt Procesy 10/48/7830, který Spitfire Company realizovala v roce 2012. Tématem byl vykonstruovaný proces s Miladou Horákovou a jevištěm se stala přímo hlavní soudní síň Vrchního soudu v Praze, kde byla Milada Horáková v 50 letech odsouzena k trestu smrti. Za tento počin obdržel Petr Boháč cenu Osobnost roku Festivalu ...příští vlna/next wave... .

Kniha, za kterou Světlana Alexijevičová obdržela Nobelovu cenu, otevírá lidské příběhy a emoce - hněv, frustraci, lásku, zpověď, pravdu, naději, krásu, beznaděj, víru v oběť. Je mnohohlasým dílem, v němž se mísí vox populi, zaznamenané rozhovory, televizní a rozhlasové klipy či útržky novin. Vše dohromady tvoří ucelené svědectví doby – života v Sovětském svazu, ze kterého vzešly v historickém průlomu 90. let autoritativní základy současného Ruska.



O Spitfire Company

Spitfire Company je jedním z nejprogresivnějších českých divadelních uskupení. Obdržela několik tuzemských i zahraničních ocenění – opakovaně Cenu Divadelních novin, The Herald Angel Award, dvě nominace na Total Theatre Award, cenu DNA, cenu Skupovy Plzně, nominaci na Cenu divadelní kritiky a další.

10 let Spitfire - Konec --- člověka. Doba z druhé ruky

12. a 13. září 2017 od 19.30, Jatka 78

390 Kč / 200 Kč

Předprodej na webu Goout.

Koncept, režie: Miřenka Čechová, Petr Boháč

Scénografie: Petr Boháč

Obsazení: Martin Šalanda, Ingrid Mikshina, Roman Zotov, Ekaterina Plechková, Robert Janč, Cécile da Costa, Jindřiška Křivánková, Martin Talaga, Markéta Vacovská, Markéta Jandová, Soňa Ferienčíková, Miřenka Čechová

Hudba: Jan Kučera

Masky: Paulina Skavova

Zvukový design: Martin Tvrdý aka Bonus

Projekt vznikl za podpory Hlavního města Praha, Ministerstva kultury ČR a divadla Jatka78.

Celoroční činnost Spitfire Company je podpořena víceletým grantem HLMP v letech 2015-2017 ve výši 1.200.000 Kč.