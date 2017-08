Program Divadla Kalich na září 2017

Pojďte se s námi podívat na program Divadla Kalich v měsíci září.

8.pá Krysař – osudový muzikál Daniela Landy 19,00 PREMIÉRA

Osudový muzikál o tajemném muži v kápi a s píšťalou, ve které se ukrývá obrovská moc. Krysař Daniela Landy se vrací na jeviště Divadla Kalich v novém hereckém obsazení a s novou výpravou i choreografií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, pro které je bez nadsázky kultovním představením. Krysař je řazen mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Dnes má muzikál na svém kontě více než 1000 repríz, odehraných jak v Čechách, tak i v zahraničí. režie: Mirjam Landa, hrají: Přemysl Pálek, Robert Jašków/David Suchařípa, Marie Křížová/Kateřina Šildová, Milan Peroutka/Roman tomeš, Martin Zounar/Jan Apolenář, Heňo, Felix Slováček jr./ Jakub Šlégr, Anna Slováčková/Charlie Doubravová aj.



9.so Krysař 14,30 a 19,00



10.ne Krysař 13,30



11.po ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE – 19,00

Stejně jako v případě divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem, zůstávám! přivádí herečka Jana Paulová na naši divadelní scénu v české premiéře největší komediální hit současné Paříže. Byty obou hrdinů dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý na jiné planetě. Ona - renomovaná psycholožka, on - manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho druhého prostě nemůžou vystát. režie: Lída Engelová, hrají: Jana Paulová a David Suchařípa



12.út BOŽSKÁ SARAH – 19,00

Silnou a působivou hrou Božská Sarah si I. Janžurová plní dlouholetý profesní sen. V příběhu posledního léta světově proslulé herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází K. Hádek či I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah cítit spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňského pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené světovou slávou, ale i ženy sčítajícící nezdary a rány, které takový velký osud přináší. Režie: Alice Nellis, hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor Orozovič



13.st BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CRÉVE COEUR – 19,00

Pro svůj režijní debut si herecká legenda Iva Janžurová vybrala hru významného amerického dramatika Tennessee Williamse. V této cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru jednoho horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Nechtějí nic víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádostivost navzdory tušené šedi dnů. Režie: Iva Janžurová, hrají: Sabina Remundová, Lucie Žáčková, Barbora Munzarová a Iva Janžurová



14.čt PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM – 19,00

Dramatizace literárního bestselleru Marka Haddona Podivný případ se psem se stala velkým hitem současných světových jevišť. Nyní se konečně dostala na pražskou scénu, a to v režii respektovaného tandemu Skutr, který proslul svou nápaditou divadelní poetikou, a s mimořádným hereckým obsazením. Hlavní hrdina strhujícího vtipného i dojemného příběhu je patnáctiletý Christopher. Matematický génius, ale také autista, který příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem. Během zdánlivě nevinného vyšetřování detektivního případu ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu – která mu zásadně promluví do života. režie: Skutr, hrají: Jan Cina, Simona Babčáková, Hana Vagnerová/Eliška Křenková . Marek Daniel, Zuzana Stavná, Petr Vančura



15.pá Osmý světadíl - muzikál s hity skupiny Elán 19,00

Hity legendární skupiny Elán poprvé na divadelním jevišti! Písně, které jsou kultovní už pro tři generace fanoušků, provázejí romantický příběh o lásce, touze a pominutelnosti okamžiku štěstí. Diváci se mohou těšit na strhující výkony těch nejlepších herců naší muzikálové scény a energickou show v režii a choreografii Jána Ďurovčíka. Hrají: Tomáš Savka, Tomáš Löbl, Roman Tomeš, Michaela Tomešová, Nela Pocisková, Kateřina Steinerová, Zbyněk Fric, Jan Kříž, Jan Révai, Michal Pleskot, Alžběta Stanková, Zuzana Krištofová - Kolářová, Marie Štěchová aj.



16.so Osmý světadíl - muzikál s hity skupiny Elán 14,30 a 19,00



17.ne Mauglí … jsme jedné krve – 13,30

Muzikál Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým číslům. hrají: Jiří Korn, Jiří Zony ga, Jan Kříž, Lucia Šoralová, Jan Cina, Csongor Kassai, Michaela Tomešová, Roman Tomeš, Zbyněk Fric, Vladimír Marek, Richard Tesařík, Petr Opava, Michal Pleskot, Radka Pavlovčinová



17.ne MOJE HRA 19,00

Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“ mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Komedie odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých komnat. Současně fandí životu. režie: Jan Kačer, hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Vlasta Peterková, Adéla Koutná, Adéla Kačerová, Martin Kubačák



18.po SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! – 19,00

Velký francouzský komediální hit se chlubí naprosto výjimečným hereckým obsazením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom jevišti dvě skvělé komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž herecký koncert doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že máte svůj život vždy pod kontrolou a jste za všech okolností pány situace? Tato hra vás velmi rychle vyvede z omylu. režie: Antonín Procházka, hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava/Antonín Procházka



19.út PRO TEBE COKOLIV – 19,00

První české uvedení výborné francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste "alter-globalizační nadšenci", i když nemáte ponětí, co to je. Režie: Petr Kracik, hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Pavla Vojáčková, Simona Lewandowská, Kristián Kašpar



20.st DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ 19,00 PREMIÉRA

Vyhledávaní divadelní tvůrci, scénárista Petr Kolečko a režisér David Drábek, se po velice úspěšné inscenaci Žena za pultem 2: Pult osobnosti opět scházejí nad novou komedií, napsanou přímo pro Divadlo Kalich. Iveta je nejlepší česká manželka. Všude dokázala vždycky sehnat český knedlík. Proto si ji také bere nejmocnější muž Čech, velkopaštikář Boris. Boris si myslí, že má úroveň, není jen zbohatlík. Je osvícený jako Karel IV. Svatba s Ivetou tak může být jen na Karlštejně a svatební noc jen v Karlově komnatě. A přes den golf se svatebčany na zdejším hřišti. Všichni mají svůj hendikep… režie: David Drábek, hrají: Lucie Benešová, Václav Kopta, Igor Chmela, Jana Bernášková



21.čt BEZ PŘEDSUDKŮ – 19,00

Komedie pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. režie: Roman Štolpa, hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček



22.pá Krysař – osudový muzikál Daniela Landy 19,00



23.so Krysař – osudový muzikál Daniela Landy 14,30 a 19,00



24.ne Krysař – osudový muzikál Daniela Landy 13,30 a 18,00



25.po ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI 19,00

Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda! režie: David Drábek, hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus



26.út HANA ZAGOROVÁ koncert 19,00

Devítinásobná zlatá Slavice nezvykle v komorním prostředí Divadloa Kalich.Nestárnoucí hity jedné z nejpopulárnějších zpěvaček naší pop-music zazní v atmosféře, v jaké jste je ještě neslyšeli. Jako host vystoupí Petr Rezek.



27.st ZABIJÁK JOE – 19,00

Tarantinovsky (roz)laděná komedie, která vás bude překvapovat od začátku do konce. Kultovní lovestory z pera jednoho z nejvýznamnějších současných amerických dramatiků Tracyho Lettse Zabiják Joe je černá komedie o jedné velmi svérázné rodince a ještě svéráznějším způsobu, jak zatočit s dluhy. Jedná se o velmi dobře napsanou hru, jež osciluje mezi komedií, sociálním dramatem, antickou tragédií a groteskní parodií. To samo o sobě dělá z tohoto textu nezaměnitelný originál, který na jednu stranu dokáže rozesmát a pobavit a na stranu druhou také leccos vypovědět o době a společnosti, ve které žijeme. režie: Petr Svojtka, hrají: Igor Chmela, Ivana Jirešová, Marek Taclík, Ivan Lupták, Anna Fialová



28.čt ZAČÍNÁME KONČIT – 19,00

Komedie uznávaného francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příležitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen aktraktivní ženu svého věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle stárne… Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)schopnosti být spolu. režie: Lída Engelová, hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Radka Fidlerová / Johana Tesařová / Jana Jiskrová



29.pá Srdcový král - 19,00

Slavná broadwayská muzikálová komedie se slavnými hity byla vyhlášena Nejlepší inscenací v ČR 2016! Nesmrtelné songy Elvise Presleyho v ní doprovázejí adaptaci Shakespearovy romantické komedie Večer tříkrálový. Do Ameriky 50. let ji převedl uznávaný libretista Joe DiPietro. Do jednoho ospalého města přijíždí na motocyklu záhadný cizinec, aby všechny jeho obyvatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich nudné životy navždy převrátil vzhůru nohama… O Srdcovém králi se píše jako o „nejlepším rokenrolovém muzikálu od Pomády“. režie: Šimon Caban, hrají: Jan Kříž/Přemysl Pálek, Petra Tenorová/Petra Kosková, Petr Vondráček/Zbyněk Fric, Petr Kutheil/Jan Tenkrát aj.



30.so Srdcový král - 14,30 a 19,00



Připravujeme na říjen 2017:

1. Srdcový král – muzikál

1. Don Quijote

2. Báječná neděle v parku Creve Coeur

3. Pro tebe cokoliv

4. Na mělčině

5. Začínáme končit

6.-7. Atlantida – muzikál

8. Mauglí – rodinný muzikál

8. Nahniličko aneb Poněkud dojatý

9. Baronky

10. Božská Sarah

11. Jiří Schmitzer

12. Už nikdy sám

13.-15. Johanka z Arku

16. Moje hra

17. Sbohem, zůstávám!

18. Bez předsudků

19. Dvě noci na Karlštejně

20.-22 Krysař

23. Nahniličko aneb Poněkud dojatý

24. Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem PREMIÉRA

25. Báječná neděle v parku Creve Coeur

26. Ani spolu, ani bez sebe

27.-29. Pomáda – muzikál

29. Žena za pultem 2: aneb pult osobnosti

30 Každý den, šťastný den DERNIÉRA

31. Podívný případ se psem

