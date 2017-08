Hrad bude patřit Romeovi s Julií, do podhradí se vrátí legendární Veselé paničky windsorské

Nejslavnější milostný příběh všech dob, pod kterým je na Letních shakespearovských slavnostech podepsané známé režisérské duo SKUTR, se představí od 7. srpna v malebném prostředí Královské zahrady na Pražském hradě. Hlavní role si opět zahrají Tereza Voříšková nebo alternující Marie Poulová a Jan Sklenář. Druhá Letní scéna na nádvoří Lichtenštejnského paláce v horní části Malostranského náměstí pak bude od 22. srpna patřit dnes již legendární inscenaci komedie Veselé paničky windsorské v režii Jiřího Menzela.

Hra, která je komedií i hororem

Milostné vzplanutí Julie Kapuletové a Romea Monteka režiséři Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (SKUTR) rozehráli ve vizuálně a hudebně mimořádnou inscenaci, která nabízí řadu strhujících výkonů, a to včetně vedlejších rolí. „Romeo a Julie je zpočátku komedií a poté hororovým snem. Myslíme si, že se ideálně hodí pro Shakespearovské slavnosti. Ta hra přináší výjimečné herecké příležitosti pro celou skupinu herců. A také je to text, který si přímo říká o zpracování pomocí pohybu, hudby a obrazu. A to je trochu naše parketa,“ vysvětlují režiséři.



Voříšková a Sklenář v hlavních rolích

O tom, že Romeo a Julie je velkou příležitostí i pro herce, se shodují představitelé hlavních rolí, Tereza Voříšková a Jan Sklenář. „Dřív jsem Julii vnímala jako unylou vzdychající holčičku, teprve teď, když ji hraju, jsem změnila názor. Teď poznávám úplně jinou Julii, která má v sobě daleko víc životní síly, než jsem tušila,“ svěřila se Tereza Voříšková. A Jan Sklenář dodává: „Vzrušuje mě hledat způsob, jak se do toho textu a figury oblékat a snažit se ji rozžít tak, aby to bylo přirozené a aby to mělo jiskru v oku, pokusit se vytvořit z textu hry postavu s lidskou a současnou tváří. Moc mě bavilo se tím od zkoušky ke zkoušce prodírat.“





Martin Hilský o Romeovi a Julii

Síla a univerzálnost této Shakespearovy tragédie spočívá v tom, že intimní příběh osudové lásky je zmarněn intolerancí a nenávistí lidí kolem nich. Klíč ke konkrétní podobě této nenávisti není v Shakespearově textu, ale ve společnosti, v níž se tato Shakespearova tragédie odehraje a v níž je vnímána. Shakespeare nemusel napsat konkrétní důvody sváru Monteků a Kapuletů, protože ty si každá doba a každá společnost, včetně té dnešní, vždycky napíše sama.



Paničky opět s Polívkou, Stašovou a Režnarovou

Na program Slavností se vrací i divácky nejoblíbenější inscenace, a to Veselé paničky windsorské. Před osmi lety si komedii o ženském důvtipu a hloupé mužské žárlivosti vybral režisér Jiří Menzel. „Komedie mám rád, protože v nich často zajiskří víc pravdy a moudrosti než v tragédiích, které nám obvykle předkládají pravdy dávno známé,“ říká režisér.

V hlavní roli bonvivánského rytíře Jana Falstaffa již devátým rokem vystoupí Bolek Polívka, důvtipnou paní Pažoutovou hraje Simona Stašová, její spikleneckou přítelkyni paní Brouzdalovou ztvární Eva Režnarová. V dalších rolích se můžeme těšit na Jaromíra Dulavu, Jaroslava Satoranského, Michala Novotného, Šárku Vaculíkovou, Jana Cinu, Jana Přeučila a další.





Vstupenky

Vstupenky na všechna představení jsou v prodeji na webových stránkách a v síti Ticketportal. Představení začínají obvykle ve 20:30. Kompletní informace o termínech představení, cenách vstupenek nebo možných slevách naleznete zde.



