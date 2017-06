Jaromír Nohavica, Ondřej Havelka, Marko Ivanović – Lazebník sevilský!!! Po Ostravsku

Po patnácti letech se do Ostravy vrací Lazebník! Příběhem sluhy Figara a jeho pána, rezonujícím při rossiniovském parlandu, se nechal inspirovat i ostravský rodák Jaromír Nohavica, který u příležitosti 200. výročí prvního uvedení Lazebníka sevillského vytvořil pro operu NDM nové české libreto. Režie se ujal exkluzívní operní režisér Ondřej Havelka a trojici mužů (pomyslné tři vykřičníky) doplňuje dirigent a skladatel Marko Ivanović.

Opera Lazebník sevillský se objevuje na jevišti Národního divadla moravskoslezského již v deváté inscenaci. Ta první měla premiéru na začátku první sezóny Národního divadla moravskoslezského v roce 1919, tedy téměř před 98 lety. Lazebník se od té doby pravidelně vrací. Poslední nastudování mělo premiéru v roce 2002 a tehdy zde zaznělo poprvé v italském originále.

„Naše nové nastudování je svým způsobem českou (vlastně světovou) premiérou. Už přidané tři vykřičníky v názvu díla Lazebník sevillský!!! upozorňují, že tento Lazebník je spojen s Ostravou ještě o něco více než inscenace předešlé! Zazní totiž v novém českém přebásnění Jaromíra Nohavici,“ doplňuje ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Ostravský rodák Jaromír Nohavica navázal na svou spolupráci s operou Národního divadla moravskoslezského (pro operu NDM již v letech 2003–2009 vyhotovil české přebásnění libret ke třem operám Wolfganga Amadea Mozarta a také dříve k opeře H. A. Marschnera Vampýr). Inspirován 200. výročím prvního uvedení Lazebníka sevillského vytvořil pro NDM nové české libreto: „Tahle opera byla zřejmě nejtěžší. V čem tkvěla náročnost a záludnost práce nad českým libretem? Třeba už v tom, že Lazebník obsahuje spoustu recitativů, takže s trochou nadsázky bych si troufl říct, že je to divadelní konverzační komedie s vloženými zpěvy. Svižný dialog má v italštině jasnou a pregnantní melodiku – tu bylo třeba pro češtinu hledat. Co dál, árie Hraběte a hlavně Rosiny jsou plné náročných melodických ozdob. Šestnáctitaktová virtuózní Rosinina koloratura žádá opravdu otevřenou dlouhou samohlásku a hledejte pro ni nová a nová česká slova, když už jsem všechna použil v Mozartovi? Z druhé strany, když se Bartolo rozkuráží ve svých lamentacích nad Rosinou, je presto to nejpomalejší tempo, kterým zpívá. A má-li zvládnout 12 slabik textu za vteřinu či dvě, nemůžete mu vkládat do úst slova jako ‚kráčím vstříc tvým hříšným rtům, v nichž se již ztrácím‘. Malé tajemství snad můžu prozradit. Cestu mi ukázali polští hiphopeři,“ uvádí Jaromír Nohavica.

Na scéně Národního divadla moravskoslezského se poprvé představí jako operní režisér Ondřej Havelka, kterého na spolupráci zaujala také myšlenka, že by současně vznikla i zájezdová verze inscenace: „Inscenace by měla mít i komornější, takzvanou cestovní verzi. A na to se upřímně řečeno velmi těším. Otevře se tak šance, že se opera dostane i do menších divadel, dokonce snad i do alternativních prostorů, třeba kulturních domů nebo sokoloven. Zkrátka tam, kde se diváci s operou třeba nikdy nesetkali. To je zas to moje osvětové bláznovství. Podmínkou pro takové řešení bylo, že budeme minimálně užívat jevištní technologie. Vycházíme z principů commedie dell’arte, vždyť i charaktery a rozložení hlavních figur v Lazebníkovi vychází z tohoto tradičního divadelního stylu. Ke spolupráci jsem si přizval i klauna a choreografa Bilba Reidingera, který právě zná klasické gagy, typické pro tento druh improvizovaného divadla,“ říká Ondřej Havelka.

Trojici mužů silného inscenačního týmu doplňuje dirigent a hudební skladatel Marko Ivanović, který stojí za hudebním nastudování díla a také upraví instrumentaci díla do tzv. zájezdové verze: „Určitá velkorysost je vlastnost, která je vlastní nejen Rossinimu, ale sluší i jeho dílu. A tak jsem se jako dirigent rozhodl vzdát se v tomto případě pokusů o historickou interpretační věrnost a hlubokou analýzu skladatelových záměrů a více se zaměřit především na vlastní hudební a divadelní intuici. Jsem velmi rád, že s podobným názorem přistoupili k tomuto slavnému dílu i pan Nohavica a pan Havelka a doufám, že nám naše ‚svatokrádežné‘ nápady a ‚zcizováky‘ u této inscenace odpustíte. Jde nám totiž především o totéž co Rossinimu – pobavit vás, potěšit a jen občas nastavit ono ‚pokřivené zrcadlo‘...,“ dodává Marko Ivanović.

V hlavních rolích se divákům představí Ondřej Koplík / Martin Šrejma (Hrabě Almaviva), Marek Gurbaľ / Miloš Horák (Bartolo), Veronika Holbová / Jana Horáková Levicová (Rosina), Jiří Hájek / Svatopluk Sem (Figaro), Martin Gurbaľ / František Zahradníček (Basilio) a další. Na výtvarné stránce inscenace se podíleli Martin Černý (scénografie) a Eva Kotková (kostýmy).

Premiéry inscenace se uskuteční 15. a 17. června v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.

Inscenace bude hned týden po své ostravské premiéře rovněž uvedena na 59. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2017.