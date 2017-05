Schulczová/Olekšák a Rodáci v Činohre SND

Po premiére Havelkových Elít či Studlarovej Túžby po nepriateľovi Činohra SND pripravuje ďalšiu autorskú hru, tentoraz od dvojice Valeria Schulczová a Roman Olekšák. Táto dvojica už má za sebou medzinárodne úspešnú hru Leni. Tej sa podarilo vyhrať „divadelného Oscara“ na medzinárodnej súťaži v Beverly Hills. Po úspešnej Leni, inscenácii o živote Hitlerovej režisérky Leni Riefenstahlovej, so Zdenou Studenkovou v hlavnej úlohe uvedie Činohra SND spomínanú hru Rodáci.



Valeria Schulczová spadá do strednej generácie slovenskej réžie. Okrem autorských textov, ktoré tvorí s Romanom Olekšákom, sa zameriava na súčasné divadelné texty. Tematicky sa orientuje predovšetkým na aktuálne spoločensko-politické dianie a realitu. S hercami pracuje mimoriadne citlivo. Divadelným situáciám nikdy nechýba pointa. Rodáci sú klasickou drámou a nadväzujú na odkaz modelovej hry a veľkých slovenských dramatikov ako Ivan Bukovčan či Peter Karvaš. Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého Činohra SND pozýva renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

Pôvodnú slovenskú hru Rodáci bude inscenovať nemecký režisér Tilmann Köhler, domáci režisér divadla v Drážďanoch a jedna z najvýraznejších osobností súčasného nemeckého divadla. Režíroval popredných dramatikov, akými sú Shakespeare, Čechov, Goethe, Ibsen či Brecht. Jeho režijná tvorba je dôkazom, že aj dramatika, ktorá má starší dátum vzniku, je tematicky stále aktuálna.

Čo sa pred troma rokmi zdalo za vlasy pritiahnutou fikciou, sa dnes stalo realitou

Činohra SND spolu s autormi začala na hre pracovať už pred troma rokmi. To, čo sa pred troma rokmi zdalo za vlasy pritiahnutou fikciou, je dnes realitou. Témy ako totalita, extrémizmus či teroristické útoky sa videli omnoho viac vzdialenejšie, než sú v súčasnosti. Len tri roky stačili, aby sa „pravicoví“ dostali do parlamentu. Aby v regióne, ktorý majú pod palcom, rozhodovali o umení a ľudských životoch. Teroristické útoky sú dnes každodennou hrozbou. Ako „spoločenstvo“ stále opakujeme tie isté chyby a jednoducho sa dáme strhnúť agresivitou.

Sebareflexia slovenského „holubičieho národa“ – kto sa nevie zasmiať sám na sebe, nemal by sa ani na iných

Stredné Slovensko. Prvorepubliková základná škola. Budova, ktorá si „pamätá“ a okrem kostola je v dedine jedinou stavbou, na ktorú sú miestni obyvatelia pyšní. Škola, v ktorej vyrástlo i pár významných rodákov. Možno má jeden z nich postavený pamätník a dedina sa súdi s podvratnými živlami, ktoré ho chceli zničiť. Je podvečer a v školskej telocvični práve prebieha krúžok aerobiku, ktorý si vymysleli miestne ženy, aby konečne schudli, ale hlavne aby mali kde klebetiť a konšpirovať. Všetko preruší silná explózia. Vydesené ženy netušia, čo mohlo na okolí vybuchnúť. Možno spadlo lietadlo alebo niekde vybuchol plyn. Alebo benzínová pumpa. Alebo čo ak sa začala vojna? Na Ukrajinu je to predsa len kúsok! Do telocvične začnú privážať obyvateľov z blízkeho okolia explózie, ale i ľudí, ktorých zastavili na ceste, keď uzatvorili oblasť. Medzi ľuďmi sa stupňuje napätie, spriadajú konšpiračné teórie, riešia protivládne sprisahanie, na povrch vyplávajú vzťahové animozity i nenávisť.

Nad všetkým sa ako základný motív vznáša veľká miera netolerancie a snahy presadiť si vlastnú pravdu. Spomienkový optimizmus sa mieša s radikálnymi názormi. Od politiky cez ekonomiku, od tradičnej rodiny až po utečencov. Postavy vytvárajú názorové skupinky a vždy si berú ostatných za svedkov vlastnej pravdy, ktorá je tá jediná pravá.

Ako reagujeme vo vynútenom zajatí, ktoré vyplýva zo situácie, ktorú nedokážeme ovplyvniť? Ako spolu dokážu existovať ľudia, ktorí nemajú nič spoločné? Je pravdou, že spoločnosť potrebuje svojho vodcu? Má azda každý vodca tendenciu k diktátorstvu? Archetypálna spoločnosť, problematika rodovej rovnosti, zlomené srdce ako dôsledok straty viery v ľudské dobro.

Premiéra hry Rodáci sa bude konať v 3. a 4. júna 2017 v Sále činohry v novej budove SND. Vstupenky si môžete zakúpiť on-line na stránke www.snd.sk alebo v našich pokladniciach. Pokiaľ uprednostňujete rezerváciu, je vám k dispozícii telefónne číslo +421 2 204 72 289 alebo e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Inscenáciu budete mať možnosť vidieť aj v rámci festivalu Eurokontext.sk 2017, na ktorom sa predstaví sedem zahraničných súborov. Viac sa dozviete na stránke venovanej festivalu www.eurokontext.sk