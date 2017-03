Co vás v dubnu čeká v Divadle DISK?

V tomto článku bychom vás rádi seznámili s tituly, které vás v dubnu čekají v Divadle DISK - školní divadle Akademie múzických umění v Praze, které zahájilo svoji činnost premiérou Mahenova Nasreddina už v září roku 1945.









Katedra činoherního divadla DAMU

Bára Hančilová/ v úpravě K. Kosové a A. Svozila: Kamarádi

Jakub a Mája, Lenka, Petr a Monika a Marek a Babeta a láska, sex, přátelství, štěstí a smůla, vzlety i pády, lásky a rozchody a tajemství kolem nás aneb život je třeba brát s nadhledem; kombinace, ze které vzejde nespočetně veselých, smutných, každodenních osudů, které se stále proplétají - o mladých a nejen pro mladé (oficiální text distributora).

autor: B. Hančilová, úprava, režie a dramaturgie: K. Kosová, A. Svozil, scénograf: P. Vítek, kostýmy: V. Hanyš, vedoucí produkce: A. Karasová, produkce: L. Nováková, K. Pazderová, hrají studenti KČD: B. Kaňoková, M. Lurie, J. Kotrbatá, V. Švarc, A. Vacula, K. Trnková/ K. Janovičová, T. Terberová, V. Javořík

Alistair McDowall: Pomona

Myslím, že by se mi usínalo mnohem líp, kdyby se nikdo z nás už zítra neměl probudit.



Ollie se vydává hledat pohřešovanou sestru. Všechny stopy vedou k Pomoně, k opuštěnému ostrovu uprostřed města. Tam, v centru všeho, zaniká většina snů a rodí se noční můry.

Pomona představuje všechno to, co jsme se naučili nevidět, neslyšet a od čeho utíkáme do zdánlivě bezpečného světa.

překlad: D. Košťák, režie: J. Holec, dramaturgie: D. Košťák, scéna: P. Morávek, kostýmy: L. Heřmánková, vedoucí produkce: H. Jonášová, produkce: A. Švandová, N. Košťálová, L. Nováková,

hrají studenti KČD: B. Kaňoková, K. Trnková, A. Vacula, V. Švarc, V. Javořík, K. Janovičová, J. Kotrbatá, M. Lurie



Bertolt Brecht: Dobrý člověk ze Sečuanu

Čtvrtý ročník činoherního herectví pod vedením režiséra Petra Kracika ve své první absolventské inscenaci.

Může člověk na tomto světě zůstat dobrý? Jak má člověk pomáhat druhým bez toho, aniž by

zapřel vlastní zájmy, zničil sám sebe? Jak být úspěšný a zároveň dobrý?

Sečuan je obraz jakéhokoli města na světě, temná skládka duší, špinavé překladiště.

překlad: R. Vápeník a L. Kundera, režie: P. Kracik, dramaturgie: B. Hančilová, úprava: P. Kracik a B. Hančilová, scéna: L. Mathé, kostýmy: L. Heřmánková, produkce: J. Battěk, B. Vopasková, A. Koišová, I. Jakubčíková, pohybová spolupráce: Jana Hanušová, hudební nastudování: J. Balašová Trčková, hudební aranžmá: V. Kracik, hudební doprovod: V. Kracik, P. Šťastný, P. Mucha, hudba: P. Dessau, hrají studenti 4. ročníku KČD: K. Trnková, A. Vacula, V. Švarc, B. Kaňoková, K. Janovičová, J. Kotrbatá, T. Terberová, V. Javořík, M. Lurie, K. Bartoš*, M. Kuntová*, F. Březina*, D. Barešová* (* studenti 3. ročníku KČD)

Anton Pavlovič Čechov, Bára Hančilová: Téměř TŘI SESTRY

Klasické dílo dramatické literatury, uvádíme ve výrazné úpravě. Zaměřili jsme se v ní především na osudy postav mladší generace.

Tři sestry před rokem osiřely. Jejich autoritativní otec zemřel a ony vstupují do dospělosti – mají celý život před sebou. Touží po tom odjet do Moskvy, vrátit se do velkého světa, opustit ubíjející nudu maloměsta. Brzy ale zjišťují, že život neproběhne tak, jak si ho vysnily. Jejich sny se rozplývají a nahrazuje je realita, často trapná a nepříjemná. Ukazuje se, že láska není tak krásná a ideální jako v románu a práce nepřináší ani tolik naplnění, jako spíš únavu.

Všechny postavy touží po něčem, co nemůžou mít a upínáním na nemožné, sněním o nereálném, zapomenou žít v okamžiku.

překlad: L. Suchařípa, režie: T. Töpfer, dramaturgie: B. Hančilová, scéna: L. Mathé, kostýmní výtvarnice: A. Straková, hudba: O. Brousek, produkce: K. Pazderová, M. Náhlíková, hrají studenti KČD: K. Trnková, K. Janovičová, J. Kotrbatá, B. Kaňoková, M. Lurie, A. Vacula, V. Javořík, V. Švarc

Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU

Autorský projekt: Barunka is leaving

Nikoli nutně v tomto pořadí si pamatuji:

- bleděmodré natáčky položené na kraji nočního stolku

- páru stoupající z mokrého dřezu, kam právě bujaře dopadla horká pánev

- usínání při tichém zvuku rádia s odpolední Knihovničkou Jany Klusákové

- mýdlové bubliny mizící v odtokovém otvoru keramického umyvadla

- drobky pečiva zapadlé v zásuvce se sladkostmi

- zvuky kráječe na knedlíky

- vyviklanou kachličku s tenkou prasklinou uprostřed

režie: A. Klimešová, dramaturgie: B. Jedinák, scéna a kostýmy: K. Fleková, M. Zika, hudba: V. Šrámek a kolektiv, produkce: J. Burik, M. Holla, A. Svoboda, hrají studenti 3. ročníku KALD: M. Auffray, M. Belianský, A. Berecková , K. Císařová, L. Čižinská, E. Hanušová, S. Jacques, E. Jeřábek, A. Joura, P. Kolman, M. Krupa

Nina Jacques, Petr Erbes a kol.: Zítra si povíme

Od určité chvíle přestává být jasné, jestli předseda strany prohrál ve volbách kvůli své neschopnosti uspět dál jako politik, nebo zda ho jen mimochodem porazila skotačící koťátka. Kontext se hroutí do jednoho bodu, ve kterém všechno souvisí se vším. Do černé díry, jejímž pojítkem zůstává spektakulárnost a pohodlí. Je potom v takovém světě ještě možné mluvit o ideologii, nebo alespoň o myšlence?

hrají: Ministr, který není politik. Politik, který je umělcem. Umění, které je životem. Život, který stojí za hovno.

režie: N. Jacques, dramaturgie: P. Erbes, scénografie: K. Kotrbová, kostýmy: E. Pavlíčková, N. Košťálová, K. Kotrbová, hudba: S. Jacques, P. Kolman, lightdesign: Š. Kočí, produkce: V. Strýček, D. Šulista, N. Košťálová, K. Soukupová, hrají studenti KALD: J. Strýček, D. Migač, J. Šurková, L. Přichystalová, M. Cikán, L. Karda, N. Mikulová, A. Kalivodová, A. Gregorec

Autorský projekt: Pavilon

Vítejte v Pavilonu I.P.F.F. - Institutu postkorozní flory a fauny.

Svět byl zasažen. Lidstvo ztratilo kontakt s přírodou. Oxid siřičitý, oxid uhelnatý, amoniak a chlorovodík zapříčinily postupnou atmosférickou korozi. Ta v kombinaci s olovem, které po válce pokrývalo 37% atmosféry, vytvořila silnou reakci a klesla k pevnině.

Zvířata a veškerá vegetace začala trpět nedostatkem vlhkosti, vzduchu a kyslíku. Nebyla schopná fotosyntetické produkce. Zvýšená hladina olova je začala hubit. Nakonec přišla od severu velká korozní bouře a zahubila veškeré zbytky živých exemplářů.

vědecký koncepční a tvůrčí tým: N. Rajnišová, A. Kalivodová, M. Zika, produkce Pavilonu: P. Náhlíková, L. Veřtátová, K. Soukupová, cvičení asistenti: J. Strýček, D. Migač, J. Šurková, L. Přichystalová, M. Cikán, L. Karda, N. Mikulová, A. Kalivodová, A. Gregorec

z experimentální poezie 60. let: skončí to ústa

z experimentální poezie šedesátých let. na hranici nesmyslu, abstrakce a metafyziky. mezi slovy, slovy a zase slovy se rýsuje jediné řešení: ticho.

scénář a režie a hudba: J. Adámek, dramaturgie: K. Hutečková, scéna a kostýmy: Z. Sceránková, N. Rajnišová, produkce: L. Louženský, M. Náhlíková, K. Císařová, B. Vopasková, pohybová spolupráce: Z. Sýkorová, hlasová spolupráce: E. Spoustová, hrají studenti KALD: M. Cikán A. Gregorec, A. Kalivodová, L. Karda, D. Migač, N. Mikulová, L. Přichystalová, J. Strýček, J. Šurková

Harry Mulisch: Objevení nebe

„Je něco hezčího než hrozba katastrofy? Třeba se dá i politika nakonec převést na estetiku, stejně jako věda. Třeba definitivním kritériem na světě není pravda, ale krása.“

Pokus o scénickou adaptaci filosofického románu nizozemského autora Harryho Mulische předem odsouzený k neúspěchu.

autor předlohy: H. Mulisch, překlad: V. ter Harmsel Havlíková, dramatizace a dramaturgie: M. Turošík, režie: B. Mazúch, scénografie: T. Černá, hudba: M. Nejtek, hudební nastudování: A. Rocca, choreografie: D. Ryska, produkce: A. Ruttenbacherová, D. Nushart, V. Šindelář, hrají studenti KALD: J. Strýček, D. Migač, J. Šurková, L. Přichystalová, M. Cikán, L. Karda, N. Mikulová





Další projekty DAMU

Markéta Bidlasová: Podzimní hra

Láska, přátelství, touha, ohýnek, buřty... a možná přijde i víla.

herecké vedení: T. Pavelka, produkce: M. Náhlíková, kostýmy: V. Mikulková, B. Kaňoková a kol., light design: M. Vejdělek, světla: M. Náhlíková, foto: J. Vágner, grafická spolupráce: L. Bílková, hrají studenti 4. ročníku KČD: K. Trnková, A. Vacula, B. Kaňoková, T. Terberová, M. Lurie

Prohlídky zákulisí divadla a tajemného podzemí DAMU

Vnořte se do útrob DAMU a divadla DISK! Vezmeme vás do míst, do kterých běžně není vstup povolen.

Vydejte se na dobrodružnou prohlídku dílen, zákulisí, podzemí i historie. Se studenty, zaměstnanci či děkankou DAMU navštívíte skryté kouty divadla DISK i Divadelní fakulty AMU.

Prohlídky jsou ZDARMA, tak si nezapomeňte své místo rezervovat včas.

Justin Torres: My, zvířata



Scénické čtení z knihy Justina Torrese My, zvířata.

Katedra výchovné dramatiky DAMU ve spolupráci s Divadlem Dagmar.



režie: H. Franková, dramaturgie: M. Hniličková, hrají: J. Hnilička, J. Mrázek, M. Šíp

Hra versus realita – workshop

Je Vám mezi 15 a 20 lety a chcete k divadelnímu zážitku ještě něco navíc?

Přijďte na inscenaci Pomona, které bude předcházet divadelní workshop!



Hra versus realita.

Kde mají hranice a kde se prolínají?

Kde si přijdeme v bezpečí?

A jak se bezpečí může změnit v nebezpečí?

Nejen toto budeme zkoumat na workshopu k představení Pomona.



Lektoři: Jan Hnilička a Martin Šíp (studenti katedry výchovné dramatiky DAMU)



Pozor, počet míst je omezen na 20 účastníků, proto s rezervací neváhejte.





Hosté

Imelda

Každý máme svou vlastní botografii. Každý hledáme tu správnou velikost, výšku, barvu, tvar a stále to není ono. Chceme víc přátel, likeů, triček, mikin, tašek, bot, protože v každém z nás se skrývá jedna malá Imelda.

Autorské bakalářské představení inspirované kapitolou Imeldin syndrom z knihy Ty boty musím mít! od Paoly Jacobbi.

Imelda, je skutečně existující osoba. Byla první dámou na Filipínách a její sbírka bot dosáhla až tři tisíce párů. Zároveň se také jedná o pojem sběratelství a hromadění, což je zajímavou metaforou pro dnešní konzumní společnost.

Mimické divadlo obohacené o prvky street dance, založené na hudbě a vizuálním zážitku.

námět a hraje: M. Stará, režie: R. Vizváry, hudba: P. Kolman, V. Bor, light – design: K. Šimek, kostýmy: S. Drábová (Verlyba), rekvizity: J. Fistung, T. Baumruk a další

Celý program:

ne 2.4. 19.30 Zítra si povíme (N. Jacques, P. Erbes a kol.)

po 3.4. 19.30 Imelda – host/HAMU

út 4.4. 19.30 skončí to ústa (z experimentální poezie 60. let)

st 5.4. 19.30 Kamarádi (B. Hančilová/ v úpravě K. Kosové a A. Svozila)

čt 6.4. 19.30 Podzimní hra (M. Bidlasová) / Studio Řetízek

pá 7.4. 19.00

19.30. Prohlídky zákulisí divadla a tajemného podzemí DAMU

20.00

po 10.4. 19.30 My, zvířata (J. Torres) / Studio Řetízek

st 12.4. 11.00 Barunka is leaving (autorský projekt) – veřejná generální zkouška

čt 13.4 19.30 Barunka is leaving (autorský projekt) - premiéra

po 17.4. 19.30 Kamarádi (B. Hančilová/ v úpravě K. Kosové a A. Svozila)

út 18.4. 19:30 Zítra si povíme (N. Jacques, P. Erbes a kol.)

st 19.4. 19.30 Dobrý člověk ze Sečuanu (B. Brecht)

čt 20.4. 19.30 Barunka is leaving (autorský projekt)

pá 21.4. 19.30 Pomona (A. McDowall)

so 22.4. 19.30 Barunka is leaving (autorský projekt)

ne 23.4. 19.30 Objevení nebe (H. Mulisch)

po 24.4. 19.30 Pavilon (autorský projekt)

út 25.4. 19.30 PŘEDSTAVENÍ NASLEPO

st 26.4. 18.00 Hra versus realita - workshop

19.30 Pomona (A. McDowall)

čt 27.4. 19.30 Zítra si povíme (N. Jacques, P. Erbes a kol.)

pá 28.4. 19.30 Téměř TŘI SESTRY (A. P. Čechov, B. Hančilová)

PŘEDSTAVENÍ NASLEPO!

Máte rádi překvapení? Přijďte na představení naslepo! Čekáte „tmu jako v pytli“? Mýlíte se! Dostanete „zajíce v pytli“! Totiž jednu z inscenací našeho repertoáru, jen vám neřekneme kterou. Bojíte se, že vás dané představení nezaujme? Zaplatíte až po jeho skončení podle toho, jak moc se vám líbilo.

Nezapomeňte si svou vstupenku s překvapením rezervovat včas.

Předprodej vstupenek probíhá v pokladně divadla DISK ve všední dny od 16.00 do 19.30 hod, o víkendu a ve svátek pouze 1 hodinu před představením – tel.: 234 244 255. Rezervace vstupenek on-line na www.divadlodisk.cz nebo na tel.: 234 244 254. Vstupenky si je třeba vyzvednout nejpozději 1 den před představením. Vstupné: 120 / 80 Kč, pokud není uvedeno jinak. Studio Řetízek: jednotné vstupné 40 Kč, učebna K332: vstupné dobrovolné. Předprodej začíná vždy 10. předcházejícího měsíce.

DISK je součástí Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU).

Soubory: katedra činoherního divadla (KČD), katedra alternativního a loutkového divadla (KALD).

Zdroj foto a více informací: www.divadlodisk.cz