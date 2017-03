PERFORMALITA: Tělo moje

Inscenované scénické čtení současné divadelní hry polského autora Marka Pruchniewského Tělo moje je prvním překladem této hry do češtiny a zároveň jejím prvním uvedením v Čechách. Vzniká za spolupráce Performality s Polským Institutem v Praze v rámci cyklu přednášek a divadelních představení nazvaném Identita – Reflexe současného polského divadla. Inscenované scénické čtení současné divadelní hry polského autora Marka Pruchniewského Tělo moje je prvním překladem této hry do češtiny a zároveň jejím prvním uvedením v Čechách. Vzniká za spolupráce Performality s Polským Institutem v Praze v rámci cyklu přednášek a divadelních představení nazvaném Identita – Reflexe současného polského divadla.

Inscenační tým:

PŘEKLAD, DRAMATURGIE: Petr Dlouhý/m.p.

REŽIE: Dana Račková (SK)

HRAJÍ: Karolina Zajdel (PL), Kryštof Čeřovský, Jaroslava Richterová, Edita Valášková, Adam Mensdorff-Pouilly

ZVUK: Adam Bláha, Paulina K. Dobosz

FOTO, GRAFIKA: Přemysl Kypta

PODĚKOVÁNÍ: Małgorzata Chodyna : Petr Dlouhý/m.p.: Dana Račková (SK): Karolina Zajdel (PL), Kryštof Čeřovský, Jaroslava Richterová, Edita Valášková, Adam Mensdorff-Pouilly: Adam Bláha, Paulina K. Dobosz: Přemysl Kypta: Małgorzata Chodyna



Tělo moje je příběhem současného uspěchaného člověka. Co všechno se takovému člověku musí stát, aby začal plnohodnotně žít? Musí snad nejdřív umřít?

„Mám být jako mrtvá, abych žila? Abych přežila?“

Viktorie, úspěšná žurnalistka středního věku, jednoho dne zkolabuje a ochrne. Kdysi opomíjené rodinné vztahy začínají na podnět její nehody skutečně žít a vyvíjet se tak nějak tím správným směrem. Z Viktorie se díky její nehybnosti a mlčení stává chápající matka mladé teenagerky, nikam neutíkající manželka milujícího muže a trpělivá dcera staré a nemocné matky.

Dcera: „Maminko, spíš? Nikdy nevím, kdy spíš a kdy ne. Ale to je jedno. Hlavně, že tu jsi.“



Drama Marka Pruchniewského si v sobě nese melancholii a pocity tiché bezradnosti stejně tak jako lehkost, nadsázku a humor. Drama o neschopnosti lidí najít si k sobě cestu, přesto, že je to ono jediné, po čem touží, přesto že někdy stačí jen „nic nedělat“. Drama o člověku 21. století, který se žene za vizí, jež není důležitá. Drama o krutých i něžných nuancích osudu spřádaných z tenkých a často neviděných nitek jednotlivých rozhodnutí.

Hru pro české publikum poprvé objevil spolek PERFORMALITA, který je tvořen mezinárodní skupinou divadelních profesionálů. Performalita jako abnormalita v performativním umění odráží snahu tvůrců obohacovat již zavedené formy alternativního a performativního divadelního umění a spojovat je inovativním způsobem.

Překladu hry Tělo moje se ujal pražský básník a dramaturg Petr Dlouhý vystupující pod pseudonymem m.p. Současnému polskému divadlu se věnuje již několik let a podle polské antropoložky M. Chodyny je Dlouhý jedním z nejdůležitějších pilířů česko-polských divadelních vztahů. Ke hře dodává: „Tělo moje je jeden z nejdůležitějších polských dramatických textů roku 2015. Vyhrál prestižní soutěž pro Teatr Telewizji a nacházel se mezi nejlepšími hrami ve finále Gdyńske dramaturgické ceny, což je nejprestižnější polská dramatická soutěž.“

Scénický tvar vzniká doslova pod taktovkou slovenské režisérky Dany Račkové, která princip vnímání okolitého světa s nemožností do něj zasáhnout pojala způsobem jakési jevištní zvukové kompozice. „Žádná z postav nemá tušení, jak a jestli vůbec ochrnutá Viktorie na to, co o ní říkají, reaguje. Vzniká spousta dramatických zápletek a exponovaných slovních smyček. To mě baví.“ Račková je známá svými netradičními zvukovými postupy a detailní zvukovou prací s textem na poli divadelních performancí.

V hlavní roli se představí polská herečka Karolina Zajdel: „Líbí se mi myšlenka přenesení polského herectví a projevu do českého (divadelního) jazyka, stejně jak je tomu u překladu polské hry a jejich témat do češtiny. Polsko-česká vazba na divadelním poli se tím prohlubuje přímo před očima diváků. Vlastně nabízím polské divadlo českému divákovi se vším všudy,“ uvádí polská herečka, která přijela do Prahy teprve před rokem.

1. premiéra 24.3.2017 v rámci festivalu Žižkovská Noc

2. premiéra: 12.4.2017 20:00 v rámci cyklu Identita, Cross Club

Reprízy v Divadle na půdě, Cross Club: 31.5., 13.9. a 18.10.2017 vždy od 20:00

Podpořili nás: Polský institut v Praze

Cross Club – Divadlo na půdě

Žižkovská Noc

Mediální partner: Slovenský institut v Praze