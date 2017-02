Přípravy očekávané novinky Už je tady zas! na Jezerce v plném proudu

Divadelní Adolf Hitler před televizními kamerami. A k tomu se známými novinářkami Danielou Drtinovou či Leou Surovcovou. I taková situace nastala při dotáčkách k novince Divadla Na Jezerce „Už je tady zas!“ Hra s vysoce aktuálním tématem, které nechybí dávka humoru i nadhledu, má premiéru 16. března, tedy den po výročí okupace Československa hitlerovskými vojsky. Její hlavní postava, nacistický vůdce, jehož hraje Ondřej Kavan, se v těchto dnech přesunula ze zkoušek na nuselské scéně do studia. „Hitlerův rozhovor v televizním zpravodajství je jedním z motivů, které umocňují vyznění celé hry,“ říká její režisér Matěj Balcar.

Postava Hitlera se podle mladého talentovaného režiséra Matěje Balcara v průběhu představení neustále ocitá v situacích, kdy musí reagovat na nečekaná úskalí. Ta mu přináší střet s moderní dobou a technologiemi. „Tyto pasáže mohou v divákovi vzbuzovat úsměv. A Hitler tu nemá příliš mnoho prostoru ukázat se, jak by fungoval v dnešním ,,novém" světě při oslovování běžných diváků. Při televizním interview ho však můžeme vidět, jak by si pravděpodobně počínal a jak by taková figura názorově rozdělila společnost. S údivem pak zjišťujeme, že jeho počínání není příliš rozdílné od mnohých současných politiků. A to by mělo lidi varovat,“ dodává Balcar.Jedna z dotáček zaznamenává návštěvu Adolfa Hitlera v televizi. V takzvaném duelu se tu utká se šéfem neonacistické strany Ulfem Birnem v podání Václava Kopty. Moderátorku diskuse ztělesňuje Daniela Drtinová. „Vzhledem k Hitlerově neskutečné obratnosti se stane nečekané. Jindy neoblomná a vždy připravená moderátorka takzvaně ztratí interview. Kormidlo debaty převezme Hitler a celé vystoupení šikovně otočí ve svůj prospěch,“ naznačuje vyznění scény Matěj Balcar.Hra podle stejnojmenného bestseleru Timura Vermese „Už je tady zas!“ si pohrává s představou, co by bylo, kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebevraždu, ale třeba jen usnul. Je to tragikomedie o tom, jak se probudí v současnosti – v berlínském parku. „Zajímá mě téma, které v sobě spojuje minulost se současností. Hra komentuje dění skrze absurdní, humorné situace, do nichž se figura jako Adolf Hitler v naší přítomnosti nutně dostává. Člověk se jim směje, ale v průběhu děje z nich mrazí. Třeba právě při Hitlerových rozhovorech s novináři,“ uvádí Matěj Balcar.V hlavní roli Adolfa Hitlera se objeví Ondřej Kavan „Pro diváky bude jeho zjev i výkon v téhle roli velkým překvapením,“ prozrazuje režisér Balcar. V dalších rolích uvidíme Kristýnu Hrušínskou, Zdeňka Hrušku, Michala Kerna, Miluši Šplechtovou, Martina Sittu a Terezu Němcovou.„Je to mimořádně zábavná, ale také tvrdě aktuální hra,“ říká principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. „Přinášíme divákům tragikomedii, která rezonuje s dnešní dobou, dokáže zesměšnit negativa naší současnosti a ukázat na ně prstem. Když v závěru hry Adolf Hitler pronáší výrok: Ale za nás přece všechno nebylo jen špatné!, mohou si diváci uvědomit, že tuhle větu už někde slyšeli,“ doplňuje.





V této sezóně slaví Divadelní společnost Jana Hrušínského 15. výročí svého založení. A „Už je tady zas“ je její 36. premiérou. Další novinkou na repertoáru Divadla Na Jezerce, která má premiéru 14. června, bude inscenace hry „Je úchvatná“ pod režijní taktovkou Jana Hřebejka. Po divácky velmi úspěšných titulech Kumšt, Práskni do bot, Manželské vraždění, Na dotek či Musíme si pomáhat se tak publikum dočká další, na nuselské scéně již šesté Hřebejkovy režie. „Do Divadla Na Jezerce se vždycky rád vracím. Líbí se mi tu, protože tady pracuji s herci, které chci, je tu dobrý, malý tým a je to tu velké tak akorát. A také proto že si s Janem Hrušínským rozumíme,“ vyznává se Jan Hřebejk, který v současné době dokončuje filmovou trilogii Zahradnictví.

Matěj Balcar (nar. 30. 4. 1991 v Praze) pochází z umělecké rodiny hudebníků, malířů a architektů. Je absolventem Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku v oboru režie, scenáristika a dramaturgie. Za dobu studia natočil několik úspěšných filmů, z nichž za zmínku stojí především Podoba lásky (nominace na cenu Magnesia Český lev za Nejlepší studentský film 2013). V DNJ režíroval komedii Tři v tom. Nedávno sklidil úspěch u diváků i recenzentů za režii muzikálu Alenka v kraji zázraků. Jeho tvorba je charakteristická dobře vystavěnými příběhy s poetickým, černým humorem.



