O myších a lidech Premiéra v Městském divadle v Brně

Dílo nositele Nobelovy ceny za literaturu, amerického spisovatele a dramatika Johna Steinbecka je u nás dobře známé. Populární dokonce bylo i v dobách cenzur americké literatury, protože jeho příběhy z chudinských poměrů na zemědělských rančích, kde pracují námezdní dělníci, byly vyhodnoceny jako kritika sociálních poměrů kapitalismu. Tehdejší ideologové vůbec nepochopili hloubku lidství, kterou spisovatel vystihl a brali si z příběhů jenom vnější sociálně ekonomické poměry. Naštěstí, alespoň tak se dostalo Steinbeckovo dílo i do škol, dokonce do „povinného čtení“.

Novela O myších a lidech byla napsána v roce 1937. Vlastně na dvakrát. První verzi rozcupovalo štěně autorova retrívra a sám spisovatel později řekl, že netuší, byla li první verze lepší než druhá, ale určitě byla trochu jiná. To se možná odrazilo rok, kdy sám autor převedl příběh i do dramatické formy. Jisté rozdíly v románu a dramatizaci jsou. Je zajímavé, že divadelní hra, první a poslední úspěšná, si našla k divákům velmi rychle cestu v Evropě i v Americe a vyvolala také čtenářský zájem o autorovu novelu.

Děj nás vnáší do první třetiny 20. století na americký jih, do Kalifornie. Hlavními hrdiny jsou George a Lennie, který je slaboduchý hromotluk. Rád osahává hebké věci, jenže disponuje ohromnou silou a tak většinou malé tvory, myši nebo štěňátka nechtěně rozdrtí. George a Lennie spolu chodí za prací od ranče k ranči. Mají sen, že si za vydělané peníze a pořídí vlastní domek s hospodářstvím, kde se Lennie bude starat o králíky, krmit je i hladit.

Na ranči, kde právě pracují, se seznamují s mrzákem Candym, který chce společně s nimi koupit ranč. Díky jeho našetřeným dolarům sen George a Lennieho nabývá reálnějších představ. Curley, syn majitele ranče, provokuje Lennieho. Při souboji, který Curley vyprovokoval, mu Lennie zláme ruku. Ten silák nechce lidem ani zvířatům ubližovat, ale kvůli svému mentálnímu postižení si neuvědomuje obrovskou sílu, kterou má. Curleyho žena, která se cítí opuštěná - a to chtěla být herečkou, se Lenniemu jemně vnucuje. Chce si jenom popovídat? Imponuje jí jeho živočišnost a neopatrně ho vybídne, aby ji Lennie hladil po vlasech. Lennie jí vyhoví, aniž by kontroloval svou sílu, schyluje se k tragédii. Když žena začne křičet, chce ji utišit, přičemž jí zlomí vaz. Dostane strach a z ranče raději uteče do rákosí, které si předem s Georgem domluvil – kdyby se cokoliv stalo. Setkává se s Georgem, který svého přítele Lennieho s těžkým srdcem zastřelí, aby ho ušetřil usmrcení lynčovánm.

Drama jako Brno, řekli bychom. A v brněnském představení to opravdu obrovské drama je. Ale pojďme od začátku: Dílo bylo do češtiny několikrát přeloženo. Ovšem režisér Petr Gazdík a dramaturg Jiří Záviš se pustili do svého překladu. Nedokážu odhadnout, v jaké míře jsou jiní, než v těch předešlých překladech. Musím ale konstatovat, že dialogy jsou živé, přesvědčivé, že každá postava mluví svým jazykem, který odhaluje nuansy povah. A prostoru nemají nazbyt. Kromě hlavních protagonistů se ti další v dramatu občas jenom mihnou. Ale atmosféra amerického Jihu a atmosféra farmy je zřejmá a uvěřitelná.

Režie Petra Gazdíka doslova slouží dramatu. Nevymýšlí si žádné speciální špílce, kterými by prosadil své režijní schopnosti. Ostatně, lze si všimnout už z jeho předešlých režií, (Jekkyl a Hyde, Balada o lásce, Don Juan a další) že se Gazdík vždy snaží o poctivou interpretaci autorova díla. V Steinbeckově dramatu se to zase naplno potvrdilo. Dva hlavní protagonisté jsou na scéně pořád. Ale ti ostatní? Musí si vystačit s přesnou drobnokresbou často na velmi malé ploše výstupů. Daří se to Candymu, kterého hraje Karel Mušurec, je to bezruký invalid, který se s nadšením přidává ke snění dvojice protagonistů. A najednou se neumíme rozhodnout, kdo je tady největší snílek. Jan Brožek jako zakomplexovaný synáček majitele ranču a manžel opomíjené ženy. Odporné individuum, dobře napsané a věrohodně hrané. Ale jeho žena, kterou hraje Kateřina Marie Fialová je komplikovaná postava. Skutečně jenom z muži flirtuje na farmě, kde je jedinou ženskou? Nebo se cítí opuštěná a nevypovídaná a chce jenom být mezi lidmi? Ta role je i na malém prostou, který ji autor dal krásná. A herečka svou příležitost bezezbytku využila. Crooks Igora Ondříčka je zajímavá figurka černocha, který je smířen s apartheidem a se svou méněcenností. Jenom mne napadlo, jakáže to bude práce při odličování po představení. Je zajímaví, tato představa se mi vloudí vždy, když třeba vidíme Othella. Dost mne to ruší, ale nemohu si pomoci. Ondříček byl v roli černocha pravdivý. Jako ostatně další herci. Viktor Skála v roli Slima, nebo Martin Havelka jako Caruson, Alen Novotný v roli Whita a správce ranče Ladislav Kolář. Všechny tito postavy jsou pravdivé výpovědi na malé ploše.

Ondřej Studénka po skončení studií na Fakultě sportovních studií a v roce 2003 na JAMU, nastoupil do MDB a čekali ho různé, zejména menší role. V Steinbeckovi je jeho postava Georga první opravdu velkou rolí a je vidět, že si ji herec náležitě užil. Je hluboce pravdivý od trpělivého vysvětlování zaostalému Lennimu, co a jak dělat, až do milosrdného výstřelu pistolí do týlu, aby „uchánil“ přítele před smrtí lynčováním.

Nejdůležitější rolí celého příběhu je mírně dementní silák Lennie, Jakuba Uličníka. Není to onen slaboduchý silák z Přeletu přes kukačí hnízdo, ani autista, o kterého se stará bratr ve filmu Rain Mann. Zda se, že si ty dva tvůrčí činy trochu vypůjčili něco z příběhu O myších a lidech. Novela i drama jsou však průzračně jednoduchá svým dějem i kresbou postav, při tom tak silně vypovídající, že může klidně konkurovat později vytvořeným bohatým dějům. Jakub Uličník v roli jednoduchého dobráka, který hladí vše jemné, ovšem nechtěně dokáže zabít, to je hluboce vypovídající role, plná jemných citových pohnutí. Nedivil bych se, kdyby se dostala do nominací a následně udělení ceny Thálie za nejlepší mužský herecký výkon.

Pro úplnost musím připomenout funkční scénu Emila Konečného, i kostýmy Elišky Lupačové Ondráčkové, které také přispěli k věrohodnosti inscenace. Lze konstatovat, že Steinbeckovo drama na Činoherním scéně Městského divadla v Brně je zdařilou inscenací.