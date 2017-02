Na road-movie? Jedině se slušným člověkem!

Jízda životem, i tak bychom mohli nazvat novou inscenaci Švandova divadla. Martina Krátká napsala a zrežírovala novou hru pro smíchovské divadlo na motivy novely Karla Čapka Obyčejný život. Nachystejte si jízdenky, revizor vašeho života se ukáže zanedlouho.

„Hlavní hrdina XY, železniční úředník na odpočinku, žádá o přeložení na onen svět, viz doklady A až Z.“ S hlavním hrdinou usedáme do vlakového kupé a doprovázíme ho na jeho (poslední) cestě. Své spolucestující začne vyprávět svůj příběh. Sám svůj život hodnotí jako nudný, příliš obyčejný, příliš nalinkovaný, podle něho není o čem mluvit. V průběhu cesty však sám cítí, že si lže do kapsy.

Možná všechno nebylo, tak nevinné, možná byl svědkem událostí, proti kterým měl zakročit, možná se měl chovat jinak, snažit se jít proti stereotypům, vybočit z řady. Neutvrzovat se jen o své pravdě, ale být otevřený. Opravdová slušnost totiž nespočívá v tom mít dobrou práci, plnit úkoly a mít pořádek ve věcech.

Hlavním tématem nové hry je člověk sám ve své podstatě. Skrze hlavního hrdinu zkoumáme chování v různých situacích v průběhu života. Je to sonda, která se zavrtá až na dřeň problémů, o kterých bychom se nechtěli bavit, nechtěli na ně myslet, ale přesto jsou součástí našeho bytí.

Kromě hlavního hrdiny, kterého se zhostil Miroslav Hruška, se objevují herci ve více rolích, mění se jako chameleoni. Komorní obsazení dokázalo vytvořit dojem mnohačlenné hry. Scéna, která představuje vlakové kupé, se variabilně mění například ve studentský pokoj, stačí pár pohybů. I přesto, že centrum hry je umístěno v úvahách hlavní postavy, diváci nepřijdou o akci.

Ne, není to odpočinková hra na vydechnutí. Je to nelítostná střela přímo do našeho vlastního svědomí, které je potřeba občas zrevidovat. Pokud ale budeme mít chuť na hru vážného filozofického charakteru, přistupte do vozu.

Slušný člověk

Autor: Martina Krátká (volně na motivy novely Karla Čapka Obyčejný život.)

Švandovo divadlo, Praha

Režie: Martina Krátká

Dramaturgie: Libor Vodička

Scéna: Lucie Labajová

Kostýmy: Lenka Odvárková

Hudba: Oto Balage

Hrají: Miroslav Hruška, Bohdana Pavlíková, Marek Pospíchal, Petr Buchta, Anna Glässnerová Premiéra: 4. 2. 2017

Hodnocení: 85 %

Zdroj foto: Michal Hančovský, www.svandovodivadlo.cz