Dům kultury Vsetín nabídne divadelní dvojkombinaci kabaretní show roku Ovčáček čtveráček i realistickou komedii Upokojenkyně

V úterý 7. února si ve Vsetíně přijdou na své příznivci divadla, komedie a kabaretní show, za kterými stojí Petr Michálek, divadelní režisér a ředitel Městského divadla Zlín.

Inscenace Městského divadla Zlín s názvem OVČÁČEK ČTVERÁČEK se stala hitem letošní divadelní sezóny. Inscenace vyprodává sály a usednout do hlediště zlínského divadla je z důvodů obrovského zájmu o vstupenky takřka nemožné. I přesto si vám dovolujeme toto divadelní představení zprostředkovat, alespoň na filmovém plátně, a to v rámci přímého přenosu v kině Vatra.

Tento unikátní přímý přenos derniéry inscenace OVČÁČEK ČTVERÁČEK z areálu bohnické léčebny v Praze nabídne kino Vatra v úterý 7. února od 17.15 hodin.

Režiséra Petra Michálka inspiroval až absurdní sled událostí okolo udělování státních vyznamenání na podzim. Našel uměleckou paralelu s Havlovskou postavou Hugo Pludka ze Zahradní slavnosti, který dosahuje společenského vzestupu pomocí dokonalého ovládnutí obsahově vyprázdněných frází. Kabaret je tak humornou a vkusnou parodií na mediální svět, který relativizuje pravdu a objektivní skutečnost. Na filmovém plátně se tak diváci setkají kromě Ovčáčka také třeba s dalajlámou, čínským prezidentem nebo Danem Hůlkou. „Divadlo by mělo reagovat na to, čím žije společnost. A satira je jedním z nejefektivnějších způsobů,“ dodal Petr Michálek. V Marku Příkazském našel režisér ideálního představitele Ovčáčka čtveráčka, který snad ani nehraje, ale do postavy se vtěluje.

„Nekorektní kabaret“ katapultoval zájem diváků v celé České republice do nekonečných výšin. Zlínský soubor musel z kapacitních důvodů odmítnout hostování ve 40 českých městech. Přímý přenos tak bude poslední možností představení shlédnout.

Na přímý přenos v kině Vatra od 19.00 hodin v malém sále Domu kultury Vsetín naváže divadelní představení UPOKOJENKYNĚ: Je třeba zabít babičku, aneb skoro realistická komedie z prostředí domova pro seniory, v režii Petra Michálka. Inscenace hry Kazimíra Lupince v podání ProLiDi, to jsou poslední přání, vztahy v rodině i v domově a plejáda lehce ujetých postav.

Hrají: Marta Talašová, Alfons Slovák, Matěj Košárek, Jan Janeček, Hana Tesařová, Eva Marušáková, Jana Černá, Magdaléna Talašová, Oldřich Pavlůsek, Jan Slovák, Miroslav Černý.

Přijďte a nechte se strhnout populární satirickou show i notnou dávkou černého humoru!

Vstupné: přenos 200 Kč / divadlo 80 Kč / zvýhodněná dvojkombinace přenos + divadlo 220 Kč

Předprodej od 19. ledna na pokladně kina Vatra.