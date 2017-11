Krajský úřad Plzeňského kraje vyhlásil vůbec poprvé soutěž o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky.

Do první kategorie jsou zahrnuty drobná architektura a sochy, do druhé stavby. Nominovaných objektů je celkem 16. Kromě odborníků může svého vítěze vybrat také veřejnost. O vítězích v obou kategoriích rozhodne odborná komise sestavená krajským úřadem. O všech nominovaných následně vyjde tištěná publikace.

Nejúspěšnější projekty budou prezentovány na internetových stránkách kraje a na vybraných akcích. Všichni laureáti budou oceněni uměleckým předmětem, pamětním grafickým listem a dalšími věcnými cenami. Zapíší se také do pamětní knihy Plzeňského kraje. Do soutěže se může zapojit i veřejnost prostřednictvím internetové ankety. Každý, kdo se zapojí do soutěže, může svým hlasem pomoci ocenit úsilí vlastníků památek a rozšířit povědomí o kulturním dědictví kraje.