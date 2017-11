Románský palác chebského hradu je jednou z jeho nejhodnotnějších částí. Kvůli chybějící střeše je však památka stále vystavována nepříznivým povětrnostním vlivům. Nyní se severní a východní stěna objektu dočkaly rekonstrukce.

U hradního paláce, který je bez střechy od roku 1741, byly provedeny záchranné práce na odstranění havarijního stavu objektu. Trvaly tři roky. Během této doby se odborně ošetřila také románská kamenná okna, včetně mramorových parapetů. Znovu se ukázala v celé kráse i výzdoba kamenné hlavice dvojdílného okna ve východní stěně která byla provizorně zakryta železným pásem, sloužícím jako výztuha. Betonovou korunu východní zdi nahradily žulové desky.

Po této etapě obnovy památky bude nutné přikročit k odvodnění plochy paláce a opravit také jižní stěnu a přilehlou rampu. Vedení hradu zvažuje, že by na původních krakorcích, které nesly podlahu sálu, mohla vzniknout nová podlaha. Návštěvníci by tak mohli zblízka obdivovat unikátní románská okna. Navíc by podlaha částečně chránila palác před deštěm a byl by umožněn i pohled z románských oken na řeku Ohři a severní podhradí.