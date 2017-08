Architekti Pražského hradu po Plečnikovi

Během letních měsíců se v prostorách pod Plečnikovou vyhlídkou v Jižních zahradách Pražského hradu uskuteční výstava mapující veřejnosti ne příliš známé období architektonických realizací na Pražském hradě ve 20. století.

Jejími pořadateli jsou agentura Foibos Books s.r.o. a Správa Pražského hradu ve spolupráci s Městskými částmi Praha 1, Praha 6 a Uměleckoprůmyslovým muzeem.

Výstava představující architekty Pražského hradu je k vidění v zahradě Na Valech. Úpravy Pražského hradu ve 20. století má veřejnost spojené především se jménem slovinského architekta Josipa Plečnika. Výstava v Jižních zahradách představuje však tvůrce, kteří na něj navázali: Otta Rothmayera, Pavla Janáka a Jaroslava Fragnera.

Fotografie z archivu Pražského hradu doplňují texty historika architektury Zdeňka Lukeše. V expozici jsou i modely staveb a mobiliář navržený pro Hrad. Poprvé od roku 1935 jsou vystaveny soutěžní návrhy na hrobku českých králů, která nakonec vznikla podle návrhu Kamila Roškota.

Výstava se koná v prostoru pod Plečnikovou vyhlídkou. Po opravě před několika lety slouží k příležitostným výstavám.

Současná výstava nabízí 18 panelů, které představují úpravy a přestavby v areálu Pražského hradu od tří architektů, více či méně Plečnikových následovníků.

Rok 2017 je významným výročím všech těchto architektů. Letos uplyne 145 let od narození a 60 let od úmrtí Josipa Plečnika, 125 let od narození Otta Rothmayera, 135 let od narození Pavla Janáka a 50 let od úmrtí Jaroslava Fragnera.

Výstava ukazuje například rekonstrukci Tereziánského křídla Starého královského paláce s vyhlídkovými terasami, které na jeho střechách vytvořil Otto Rothmayer. Dalším jeho dílem byla adaptace Klárovy vily na Opyši a úpravy Svatováclavské vinice. Rothmayer navrhl radikální úpravy západního křídla Nového paláce Hradu, kde vznikla monumentální schodišťová hala zvaná dnes Rothmayerův sál.

Největším vkladem Pavla Janáka byly rekonstrukce letohrádku, Míčovny a Jízdárny a výstavba prezidentské rezidence.

Příspěvkem Jaroslava Fragnera byla nová dlažba druhého nádvoří nebo úpravy Široké chodby propojující Španělský sál a Rudolfovu galerii.

Přístup na výstavu je z Plečnikovy vyhlídky, na kterou se dostanete Býčím schodištěm ze III. nádvoří nebo od Starých zámeckých schodů přes Opyš.

Termín konání výstavy: 27. 6. – 30. 9. 2017, otevřeno denně 10 - 18 hodin.

Zdroj: Správa Pražského hradu