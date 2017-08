Metropole sází na ekologické tramvaje

Do konce roku 2030 by měly v metropoli vzniknout dvě desítky nových tramvajových tratí. Vyplývá to ze Strategie rozvoje pozemní kolejové dopravy, kterou vypracoval Dopravní podnik hlavního města Prahy. Jedním z cílů je nahradit dnes přetíženou autobusovou dopravu hlavně na sídliště na okraji města.

Dnes má pražská tramvajová síť délku více než 140 kilometrů a ročně přepraví pražské tramvaje více jak 360 milionů pasažérů.Dopravce rozdělil plánované stavby tramvajových tratí do třech kategorií. Do první kategorie patří tratě, které by měly vzniknout do roku 2022, druhou kategorii tvoří tratě, s jejichž výstavbou se počítá do roku 2030 a konečně třetí kategorii tvoří projekty, které chce metropole do roku 2020 alespoň zanést do územního plánu.



