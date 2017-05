Umění restaurovat. Vzácné tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Národního památkového ústavu

Od 12. dubna 2017 je na státním hradu a zámku Jindřichův Hradec otevřena výstava Umění restaurovat, na které návštěvníci uvidí vybranou kolekci historických tapiserií a textilu ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Národního památkového ústavu

Nejpozoruhodnějšími kusy ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze jsou dvě tapiserie z cyklu Caesarových činů, které vznikly v bruselské dílně Jeana Le Clerca a byly restaurovány v Ateliérech tapisérií v Jindřichově Hradci.

Výjimečná je i kvalita tapiserie Kamenování sv. Pavla a sv. Barnabáše utkaná v belgickém Audenarde (Oudenaarde) kolem roku 1600.

Vedle tapiserií s dalšími antickými a církevními motivy se podařilo restaurovat i dvě verdury, tapiserie zachycující pohledy do přírody ze 17. a 18. století, z nichž vyniká fragment Verdury s papouškem. Restaurování těchto kusů bylo realizováno v dílnách Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí.

Práci s textilem a restaurování přiblíží i doprovodný program. Návštěvníci se mohou zrakem i hmatem seznámit s textilními materiály, jejichž bohatá kartotéka je umístěná v zásuvkových boxech. Na rámech jsou předpřipravené ukázky různých postupů tkaní. Díky doprovodným textům se návštěvníci mohou stát specialisty na barvení textilu přírodními materiály i pročítat restaurátorské zprávy a porovnávat stav před a po restaurování. Zájemci se prostřednictvím pracovních listů dozví mnohé také o „květomluvě“.



Výstava představuje především výsledky projektu Konzervování a restaurování historických textilií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Muzeum díky tzv. Norským fondům restaurovalo v letech 2015-2017 devět tapiserií a dvanáct liturgických textilií.

Zámek a jeho historie

K nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice patří hrad a zámek v Jindřichově Hradci. Areál Jindřichohradeckého hradu a zámku, který se během staletí rozrostl do plochy dnešních tří a půl hektarů má své počátky na místě staršího slovanského hradiště, vzniklého v 10. století na skalnatém ostrohu nad soutokem řeky Nežárky a Hamerského potoka. V držení panského sídla i města se za sedm staletí vystřídaly generace tří předních šlechtických rodů.

Na třetím nádvoří návštěvníky přivítají vznosné arkády a zahrada, v níž stojí Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb v Česku. V Rondelu se pořádají koncertní vystoupení.

Hrad a zámek Jindřichův Hradec nabízí tři prohlídkové trasy, rozdělené podle jednotlivých stavebních etap a návštěvu vyhlídky z Černé věže. Po celou turistickou sezónu je přístupná první trasa s názvem Adamovo stavení, která prochází především reprezentačními prostory prvního patra renesančního křídla, postaveného Adamem II. z Hradce v druhé polovině 16. století.

Trasa označená jako Středověký hrad je přístupná od května do září a uvádí návštěvníka do nejstaršího období existence hradu, interiérů gotického paláce.

Poslední trasa s názvem Apartmány 18. a 19. století je přístupná od června do srpna a začíná na třetím nádvoří seznámením s exteriéry nejstarší hradní architektury. Pokračuje pak interiéry s prohlídkou jednotlivého vybavení.



Při prohlídce hradního a zámeckého areálu lze spatřit například nástěnné malby ze života sv. Jiří z roku 1338, pozdně gotickou malbu Jindřichohradecké madony, studnu s nádhernou renesanční mříží nebo černou věž s hladomornou a vyhlídkovým ochozem. Chloubou zámku je skvěle dochovaná černá kuchyně, kde podle pověsti vařívala Bílá paní kaši pro místní chudinu.



Černá věž (hladomorna) je přístupná v květnu a září o sobotách a nedělích, od června do srpna pak denně. 32 metrů vysoká věž je jednou z nejstarších staveb areálu z doby po roce 1220. Během výstupu na věž lze nahlédnout do interiéru nejstarší hradní kuchyně, objevené při nedávných opravách, kde se vaří dva dny v roce, a to v polovině prosince. Na ochoz věže, z kterého se otevírá pohled na celé město a okolí, vede 149 schodů. Věž je přístupná samostatně, bez průvodce.



Prostory hradu a zámku často ožívají divadelními představeními, koncerty a dalšími akcemi, které z něj vytvářejí i pro současnost významné kulturně společenské centrum.



Tisková zpráva Národního památkového ústavu, ilustrační foto Hrad a zámek Jindřichův Hradec



Místo konání: Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci

Termín: 12. 4. – 29. 10. 2017