V Doksech zahájí na jaře přestavbu zámku

Na zámku v Doksech na Českolipsku by mělo po celkové obnově vzniknout informační centrum pro turisty a nový prohlídkový okruh. |Město Doksy zahájí na jaře kompletní rekonstrukci zámku. Na jeho opravy získalo prostředky z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko; podílet se bude i radnice.

Součástí projektu je kompletní rekonstrukce vytápění, obnova oken a dveří a stavební úpravy interiéru. V zámku má do roku 2019 vzniknout nové turistické informační centrum a prohlídkový okruh s historickou expozicí. Původně renesanční zámek obklopený anglickým parkem leží jen několik desítek metrů od centra Doks a není zatím veřejnosti přístupný. Město jej využívá pouze příležitostně ke konání kulturních akcí. Město nyní připravuje spuštění veřejné zakázky. V otevřeném řízení se o ni budou moci ucházet dodavatelé, kteří mají zkušenosti s rekonstrukcemi památkově chráněných budov. Doksy chtějí v přízemí jižního křídla zámku vybudovat nové turistické informační centrum s malým výstavním prostorem. V prvním patře vznikne prohlídkový okruh s historickou expozicí. V prohlídkových prostorách si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu věnovanou historii a současnosti Doks a saského Bad Muskau a seznámí se se šlechtickými rody, které se na obou panstvích v minulosti zasloužily o hospodářský rozvoj. Prohlídkový okruh, který ukáže způsob života posledních majitelů zámku na přelomu 19. a 20. století. Návštěvník tak uvidí lovecký salon, jídelnu, knížecí koupelnu, literární a výtvarný salon. Zámek, který byl na konci 16. století založen Janem z Vartenberka, patřil nejdéle šlechtickému rodu Valdštejnů. Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován a do počátku 60. let minulého století využíván armádou. Tu poté nahradilo zemědělské učiliště, které zámek opustilo v roce 2012. Liberecký kraj jako vlastník zámku jej nabídl k prodeji; nakonec ale souhlasil s bezúplatným převodem městu. To se v darovací smlouvě zavázalo nejpozději do 10 let zprovoznit v zámku kromě informačního centra a prohlídkového okruhu také knihovnu a výstavní prostory.