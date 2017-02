Kraj che opravit pevnost Dobrošov – díky dotaci

Královéhradecký kraj zahájí opravu a výstavbu nového návštěvnického centra u pevnosti Dobrošov na Náchodsku. Kraj se do stavby může pustit díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Nyní je třeba dopracovat projektovou dokumentaci. Projekt počítá s opravou tří podzemních sálů, schodiště a výtahu. Opravené by měly být také některé pevnostní objekty na povrchu. Návštěvnické centrum by mělo nabídnout sociální zázemí, občerstvení, ale i přednáškový sál. Mělo by být také bezbariérové. Dobrošovská pevnost je od konce listopadu do konce března přístupná jen na objednání; kvůli hnízdícím netopýrům je počet návštěvníků pevnosti omezený. Podzemím pevnosti vede v sezoně jedna prohlídková trasa, mimořádně bývá přístupný také objekt Jeřáb. Kraj pevnost získal bezplatně od armády; prohlídky pro návštěvníky v ní zajišťuje náchodské muzeum. Dobrošovská pevnost vznikla, aby společně s dalším pohraničním opevněním, chránila republiku proti rozpínajícímu se nacistickému Německu. V době protektorátu byla pevnost uzavřena a po roce 1945 opuštěna až do 60. let. První návštěvníci do pevnosti vstoupili 1. května 1969. V minulých letech si objekt prohlédlo každoročně na 25 tisíc lidí ročně. Loňská návštěvnost byla vyšší; přišlo přes 28 tisíc turistů.