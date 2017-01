Hospital Kuks – rekapitulace sezóny 2016 a výhled do budoucna

Po obnově celého areálu vstoupil Hospital Kuks do povědomí široké veřejnosti. Z regionální památky se stal monument celostátního významu, který navštěvují turisté ze všech koutů republiky. Přibývají i zahraniční návštěvníci, především z Německa a Nizozemí. V roce 2016 zaznamenal Hospital Kuks návštěvnost 113 362 osob. Návštěvnický rekord padl roku 2015, kdy na Kuks zavítalo téměř 140 tisíc lidí.

Kukský hospital, to ale nejsou jen komentované prohlídky interiérů, nýbrž i mnoho kulturních akcí. V roce 2016 to bylo například Vinobraní na Kuksu, Svatohubertské slavnosti, Hudební léto Kuks či Theatrum Kuks. Světlo světa také spatřily akce zcela nové, sportovní i s nádechem mystiky. Zdejší vzdělávací centrum připravilo Letní školu památkové edukace, Farmaceutické symposium, či konference českých a slovenských památkářů. Výjimečnou událostí roku 2016 pro hospital bylo získání dvou titulů. V soutěži DestinaCZE, pořádané agenturou CzechTourism, vyhrál Kuks kategorii Fénix – Znovuzrozený projekt. A především se stal Stavbou roku 2016.

Výhled do roku 2017

Turistická sezóna začne 1. dubna. Do nové sezóny vykročí hospital s několika novinkami. Dalo by se říct, že se do ní přímo rozběhne, a to dubnovými závody Zkus maraton Kuks. Následovat bude ve spolupráci s o. p. s. Revitalizace Kuks v polovině června historická slavnost pojmenovaná Baroko naoko, která návštěvníkům tuto historicko-uměleckou epochu nabídne v netradičním pojetí. Baroko a barokní krajina budou společným tématem památek po celý rok a právě kukský areál má v tomto ohledu své nezastupitelné místo. Během roku se pak budou konat všechny tradiční kulturní akce. V loňském roce zaznamenal velký ohlas nově otevřený obchůdek s bylinkami a přírodními produkty. Návštěvníci se také rádi procházejí po renovované bylinkové zahradě. V této souvislosti vzniká myšlenka zavedení komentovaných prohlídek bylinkové zahrady. Ty budou probíhat v závislosti na počasí od května do září. Cílem je seznámit návštěvníky s historickou funkcí zahrady, jejím uspořádáním, vývojem, současným využitím s přihlédnutím k popisu nejzajímavějších rostlin, které v daném období porostou. Opomenuta nebude ani sochařská výzdoba M. B. Brauna a B. Zwengse.