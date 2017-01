Zasněžené památky zvou na prohlídku interiérů, ale i do zahrad nebo do skleníku

Památky zasypal sníh, ovšem zájemci o návštěvu některého z hradů či zámků přesto nemusejí zůstat doma. Brány nezavřel zámek Sychrov; speciální zimní prohlídky nabízí třeba Hluboká. Uzavřené nejsou ani zahrady v Kroměříži.





Zámek Hluboká vítá návštěvníky po celou zimu: temperované prostory v přízemí ukážou pokoje, které patří spíše ke komornějším, totiž soukromá apartmá posledních čtyř generací majitelů hlubockého panství. Prohlídku provází téma lovu, ale kromě trofejí a grafických listů z 18. století s loveckými motivy jsou lákadlem také fotografie členů knížecího rodu Schwarzenbergů.

Na Sychrově si i v zimě můžete prohlédnout interiéry letního sídla šlechtického rodu Rohanů z druhé poloviny 19. století. Během prohlídky navštívíte mimo jiné honosně zařízené královské apartmá, soukromé pokoje knížete a kněžny i reprezentační prostory jako například knihovnu, hráčský salon nebo jídelnu.

O tom, že i v zimě může být zahrada krásná, se můžete přesvědčit v Kroměříži. Květná zahrada je otevřená až do 22. ledna každý den od 9 do 15.30 hodin, do Podzámecké zahrady se můžete vypravit dokonce celou zimu, a to od 7 do 15.30 hodin. Na sobotu 14. ledna se navíc v Květné zahradě chystá pro děti i dospělé hravé odpoledne v teple skleníku. Bez ohledu na roční období zve návštěvníky k prohlídce brněnská vila Stiassni. Od pátku do neděle mezi 10. a 16. hodinou si můžete prohlédnout jak interiér vily, tak výstavu věnovanou životu a dílu významného brněnského architekta Ivana Rullera, mezi jehož nejvýznamnější stavby patří například Janáčkova opera, hala Rondo či obřadní síň v Židenicích. V Českém Krumlově se sice neprojdete komnatami, ale v zimě je otevřená expozice hradního muzea zařízená ve stylu historické muzejní instalace z 19. století. Muzeum představí řadu exponátů připomínajících nejvýznamnější události vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.

Nové Hrady jsou v zimním období o víkendech zavřené, ale vypravit se tam můžete každou středu a pátek. Prohlédnete si tam byt panského úředníka, ukázku bydlení měsťanských rodin na přelomu 19. a 20. století a část první prohlídkové trasy ve věži nad vstupní bránou, kde je knihovna a buquoyský rodinný archiv. Karlštejn se po prvním letošním víkendu pro návštěvníky na čas uzavřel. Hradní brány se znovu otevřou o únorových víkendech, poprvé už v sobotu 4. února. Po zbytek zimy si návštěvníci budou moci prohlédnout soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV. nebo výstavu Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora Karla IV., která představí reprezentativní nádoby na pití i módní doplňky ze druhé poloviny 14. století. Posvátné prostory hradu včetně kaple sv. Kříže pak budou přístupné od začátku května.