Klíč k památkám – program pro věrné návštěvníky pokračuje i letos

Také letos pro všechny zájemce o památky připravil Národní památkový ústav program pro věrné návštěvníky, k němuž se připojilo na sto třicet hradů, zámků, klášterů a dalších památek státních, městských i soukromých.

Princip programu je podobný jako v minulých letech; za pět vstupenek může každý návštěvník získat šestý vstup zdarma. Vstupy jsou registrovaným účastníkům zaznamenávány formou tzv. papírových nebo mobilních klíčů (mobilní aplikaci si můžete stáhnout na portálu www.klickpamatkam.cz.



Klíč k památkám je věrnostní program a informační portál s mobilní aplikací určený návštěvníkům památek.

Vztahuje se na vybrané památky ve správě Národního památkového ústavu a jeho partnerů, které jsou přístupné veřejnosti.

Seznam památek zapojených do programu je k dispozici na webu klickpamatkam.cz.

Nástroji věrnostního programu Klíč k památkám jsou papírový klíč (papírový pas opatřený unikátním QR kódem), nebo mobilní klíč (elektronický účet s přiděleným unikátním QR kódem).



Držitel papírového klíče získá v pokladně památky zařazené do věrnostního programu Klíč k památkám kredit na základě pořízení vstupenky pro jednu osobu na prohlídkovou trasu s průvodcem formou načtení unikátního QR kódu umístěného na vnitřní straně papírového klíče. Držitel papírového klíče může obsluhu pokladny též požádat o udělení razítka.

Držitel mobilního klíče získá v pokladně památky zařazené do věrnostního programu Klíč k památkám kredit na základě pořízení vstupenky pro jednu osobu na prohlídkovou trasu s průvodcem formou načtení unikátního QR kódu zobrazeného na svém mobilním zařízení (chytrém telefonu, tabletu apod.).



Po načtení pěti kreditů, respektive udělení pěti razítek v průběhu ne více než dvanácti po sobě jdoucích měsíců získává držitel papírového nebo mobilního klíče nárok na volný vstup do jedné z památek zařazených do věrnostního programu podle svého výběru. Kromě věrnostního programu pro individuální návštěvníky památek nabízí Klíč k památkám také projekt pro školy a další instituce pracující s dětmi a mládeží ve věku od 6 do 15 let nazvaný Klíč pro školy. V rámci organizovaných zájezdů mládeže mohou účastníci čerpat čerpat 50% slevu ze sníženého tarifu vstupného. Více o tomto programu a podrobná pravidla naleznete na stránkách Klíče pro školy. Projekt Klíč k zážitkům umožňuje registrovaným účastníkům programu Klíč k památkám další výhodnou slevu u poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu, kteří mají provozovny v blízkosti památkového objektu. Návštěvníkům památek účastnícím se věrnostního programu, tedy držitelům tzv. papírového či mobilního klíče, nabízejí slevu ve výši nejméně 10 % z ceny vybraných služeb či zboží.