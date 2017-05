Atlet Jiří Mužík zve na dětské prázdninové kempy

Úspěšný český atlet Jiří Mužík, který loni oslavil čtyřicáté narozeniny, nezahálí ani po oficiálním ukončení kariéry reprezentačního sportovce. Svému největšímu koníčku je věrný i nadále a společně se svými kolegy a kolegyněmi pořádá sportovní kempy pro dospělé i pro děti. Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a máte-li potomky ve věku od 8 do 15 let, můžete je vyslat na šestidenní soustředění do Kořenova nebo do Nymburka.



Chcete-li předejít tomu, aby se z vašeho potomka stal během prázdnin internetový maniak, pošlete ho třeba na sportovní prázdninový kemp s Jirkou Mužíkem a jeho týmem trenérů. S dětmi to umí, sám je totiž dvojnásobným, starostlivým otcem. „Jsem rád, že se Matias a Vanesska věnují sportu. Je to lepší, než aby se flákali po ulicích a někde blbli. Když půjdou cestou, kterou jsem šel já, budou odvedeni od všech možných a nemožných pokušení,“ tvrdí Mužík, který v roce 2000 vybojoval v belgickém Gentu společně s Janem Poděbradským, Štěpánem Tesaříkem a Karlem Bláhou zlaté medaile na halovém ME ve štafetovém běhu na 4×400 metrů.



A co vaše děti čeká na prázdninovém kempu? Skvělé ubytování, plná penze, regenerace, tréninky i dny plné zábavy. „Sportovní aktivity budou zaměřené na rozvoj atletických dovedností – na techniku, rychlost, akceleraci, výbušnost, odrazovost a mnoho dalšího,“ prozradil Mužík s tím, že se letos uskuteční tři turnusy.

První bude 23.–28. července v Kořenově, druhý 6.–11. srpna v Nymburku a třetí 20.–25. srpna taktéž v Nymburku.

V Kořenově se bude kemp odehrávat na velké chalupě a v jejím okolí, v Nymburku v nejlepším sportovním středisku v České republice. Příjezd je vždy v neděli večer, odjezd v pátek večer, doprava individuální. „O děti se postaráme jako o vlastní. Ty tam mimochodem budeme mít taky,“ dodal Jiří Mužík s tím, že více informací se dozvíte na www.sportsac.cz.



Foto – archiv Jiřího Mužíka