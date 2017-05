ABONENTKY SND prezentujú známe osobnosti

Nadchádzajúca sezóna sa nezadržateľne blíži a SND si pre vás opäť pripravilo abonentné balíčky. Tento rok ich reprezentujú umelecké osobnosti SND – ich portréty. Tváre, ktoré dôverne poznáte, ale aj tie, ktoré by ste mali poznať. Každá tvár nielenže zastupuje svoj umelecký súbor, ale aj tému balíčka. Autorom portrétov je fotograf Jozef Barinka.



Ponuka abonentných balíčkov je pre sezónu 2017/2018 nasledovná:

Komediálny balíček aj s Mariánom Geišbergom

Nový Komediálny balíček vás prevedie svetom činohry a opery. Odhalí odvážne ženské hrdinky a sprostredkuje návod, ako sa vysmiať hlúposti, či ako nepredať nevestu – veď sa ju viac oplatí uniesť. V balíčku sa nachádza pripravovaná premiéra Únos zo serailu, Veselých paničiek windsorských, ale i Pucciniho Triptych či skvelá inscenácia Bál.

My a oni aj s Robertom Rothom

Ponúka prierez témami, ktorými žijeme my a žije nimi súčasná Európa. Náš starý kontinent prechádza zmenami. Je to unikátna skladačka svetových titulov a tvorcov pod jednou strechou. V balíčku sa nachádzajú tituly Mercedes Benz, Rivers of Babylon, Rodáci, Túžba po nepriateľovi, Zo života ľudstva.

Novinky činohry aj s Monikou Potokárovou

Novinky činohry v tejto sezóne prevedú divákov veľkými spoločenskými témami, prinesú na javisko hrdinov, ktorí sa musia rozhodnúť v najdôležitejších životných situáciách, ženy, ktoré bojujú o svoju osobnú individualitu, ale i tie, ktoré rozdrobí a zničí túžba po moci alebo vojna. V balíčku sa nachádzajú inscenácie ako Richard III., Veselé paničky windsordské, Heda Gablerová, Antigona, Pred západom slnka, Vojna a mier, Nový systém, Cudzinec a Zjavenie alebo Hrobárova dcéra.

Osudové ženy aj s Táňou Pauhofovou

Ženy, ktoré sa obetujú, ktoré bojujú za právo a spravodlivosť, ženy, ktorým nechýba tajomstvo, ženy, ktoré túžia naplniť svoj život materstvom. Ich veľké rozhodnutia, ich lásky, nešťastia, ich nekonečná odvaha. Ak chcete nájsť motiváciu v tých najkomplikovanejších chvíľach, ak chcete nabrať odvahu, divadlo vám bude nápomocné. V balíčku sa nachádzajú tituly Camren, Židovka, Heda Gablerová, Antigona a Tosca.

Premiéry opery a baletu aj s Evou Hornyákovou

Abonentný balíček je ako stvorený pre tých, ktorí túžia ochutnať crème de la crème z tvorby baletu a opery. Osudová láska až za hrob, moderné rozprávania o vzťahoch, o nekonečnosti odpustenia, o búrlivosti zmyslov a výborní zahraniční tvorcovia. Také budú najnovšie Premiéry opery a baletu, ktoré umožnia užiť si výnimočných domácich a hosťujúcich interpretov. V balíčku sa nachádzajú tituly ako Dafnis a Chloé, Španielska hodinka, Beyond Sin, Sadko, Poľská krv, Esmeralda a Tosca.

Puccini aj s Katarínou Juhásovou-Štúrovou

Hudba pôsobiaca na city, nádherné a pôsobivé melódie, silné dramatické príbehy. Také sú lákavé tituly maestra talianskej opery Giacoma Pucciniho, v ktorých máte možnosť vidieť zaujímavých interpretov v rôznych režijných výkladoch, od klasických až po moderné spracovania klenotov opernej literatúry. V balíčku sa nachádzajú opery Triptych, Turandot, Bohéma a Tosca.

Rozprávkové tajomstvá aj s Pavlom Remenárom

Rozprávkové tajomstvá pre deti a ich rodičov sú zábavné, oddychové, ale aj poučné. Sú svetom poznania a objavovania tajomstiev opery. No je to aj baletná lahôdka pre najmenších, zážitkové zoznámenie sa s operou, s rozprávkovými postavami a magickým svetom. V balíčku nájdete tituly Z opery do opery, Nepredajme nevestu!, Čarovná flauta, Figaro sem, Figaro tam a Snehulienka a sedem pretekárov.

To, čo mám rád aj s Petrom Dedinským

Len to najlepšie z toho najlepšieho pre tých, ktorí majú radi slobodu výberu. Pre tých, ktorí chcú inscenácie na telo, pre ucho a pre dušu. Také, ktoré vyjadria ich osobitý štýl, originalitu, alebo, naopak, podporia ich chuť na klasiku. To, čo mám rád, je to, čo diváka urobí spokojným a radostným. Najmä dobrým divadlom.

Zaži vášeň aj s Ilincou Gribinceou

Balíček Zaži vášeň je pre tých, ktorí chcú zažiť vášeň. Silnú, nekompromisnú a búrlivú. Pre tých, ktorí chcú vidieť, ako sa romantika snúbi s drsnosťou a objavovať priestor, kde sa slovenské motívy konfrontujú so svetom. Kde je každý malým bohom tanca. V balíčku nájdete tituly Giselle, Nižinskij – Boh tanca, Slovenské tance, Romea a Júliu a Beyond Sin.





Aké sú výhody abonentiek?

úspora oproti bežnej cene vstupeniek až do výšky 20 percent

garancia vami preferovaného miesta v hľadisku

individuálny prístup prostredníctvom vybraného pracovníka oddelenia predaja SND

možnosť zažiť atmosféru všetkých 1. premiér Opery a Baletu SND

prenosnosť abonentky umožní jej využitie pre členov vašej rodiny alebo známych

v prípade zmeny predstavenia vám bude ponúknutá adekvátna náhrada

milá pozornosť vo forme Ročenky SND na sezónu 2017/2018

Abonentky si možno kúpiť v pokladnici novej budovy SND na Pribinovej 17 od 2. mája do 31. júla.

Abonentnú vstupenku si môžete zarezervovať na tel. +421 2 204 72 296, alebo prostredníctvom e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript