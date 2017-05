EPOCHA NA SVĚTĚ KNIHY 2017

Chystáte se na největší český knižní veletrh (11. – 14. 5. 2017, Praha)? Budeme moc rádi, když zavítáte k našim dvěma stánkům (L402 a P615, kde najdete naši produkci z fantastiky). Budeme pro vás mít připravené novinky, zajímavé slevy a rovněž řadu atraktivních besed, přednášek a autogramiád. Na co všechno se můžete těšit?



ČTVRTEK 11. 5. 2017

16.00-17.00 sál Fantasy a sci-fi (pravé křídlo)

Svět Arestonu

Příběh z drsného vesmírného vězení pokračuje! Josef Pecinovský představí další osudy vězně Sršně, hlavního hrdiny originálního sci-fi thrilleru “Areston”, které rozvinul v pokračováních “Útěk z Arestonu” a “Vládce Arestonu”.



PÁTEK 12. 5. 2017

10.00-11.00 sál Fantasy a sci-fi (pravé křídlo)

Démoni a váleční mágové

Svět stižený invazí démonů a akční příběh válečného mága odehrávající se v okolí Brna - fantasy novinky Terezy Matouškové a Oskara Fuchse. Přijďte si poslechnout, proč by neměly ujít vaší pozornosti! A budeme i křtít!

11.00-11.45 stánek P615 – vedle sálu Fantasy a sci-fi (pravé křídlo)

Autogramiáda Terezy Matouškové a Oskara Fuchse

Autoři budou podepisovat své novinky, fantasy romány „Válka zrcadel“ a „Frost“.

12.00-13.00 sál Fantasy a sci-fi (pravé křídlo)

Edice Pevnost neztrácí dech

Tradiční beseda s autory oblíbené Edice Pevnost. Inspiraci, perličky z “natáčení” a plány do budoucna prozradí a vaše všetečné dotazy zodpoví Josef Pecinovký, Jana Rečková, Pavel Fritz, Jaroslav Beznoska, Františka Vrbenská a Lucie Lukačovičová. Moderuje Boris Hokr.

13.00-13.45 stánek P615 – vedle sálu Fantasy a sci-fi (pravé křídlo)

Autogramiáda autorů Edice Pevnost

Jana Rečková, Pavel Fritz, Jaroslav Beznoska, Josef Pecinovský a další autoři oblíbené Edice Pevnost budou podepisovat své knihy.

17.00-17.50 sál Rosteme s knihou (pravé křídlo)

Radim Uzel o nevěře

Muži jsou prý polygamní a přelétaví, kdežto ženy jsou věrné a sexuálně zdrženlivé. Skutečnost je samozřejmě složitější. Autor knihy „Nevěra a co s ní“ zúročil zkušenosti z mnohaleté praxe sexuologa a o nevěře přednáší zasvěceně a zábavně

18.00-19.00 stánek L402 (levé křídlo)

Autogramiáda Radima Uzla

Známý sexuolog bude podepisovat svou novinku „Nevěra a co s ní“, která se pro velký zájem dočkala již druhého vydání, a další své knihy vydané v Nakladatelství Epocha.



SOBOTA 13. 5. 2017

13.00-13.45 stánek P615 – vedle sálu Fantasy a sci-fi (pravé křídlo)

Autogramiáda Terezy Matouškové a Oskara Fuchse

Autoři budou podepisovat své novinky, fantasy romány „Válka zrcadel“ a „Frost“.

14.00-15.00 stánek L402 (levé křídlo)

Autogramiáda Liby Cunnings

„Taková velká ryba a další příběhy z Kanady“: česko-kanadská autorka bude podepisovat svou poslední knihu, originální příběhy ze svých cest po divoké kanadské přírodě.

17.00-18.00 sál Fantasy a sci-fi (pravé křídlo)

František Kotleta

Beseda o nejtajemnějším autorovi české fantastiky, jehož knížky bourají žebříčky bestsellerů. Představení chystaného komiksu "Bratrstvo krve". Mezi diváky bude inkognito i sám Kotleta! Účinkují Martin Fajkus, Boris Hokr, Pavel Koutský, Pavlína Kajnarová. Moderuje Leoš Kyša.



NEDĚLE 14. 5. 2017

13.00-14.00 sál Fantasy a sci-fi (pravé křídlo)

Poslední stadium Kladiva na čaroděje

První sezona oblíbené série akční urban fantasy je u konce a druhá se připravuje ke startu… Křest závěrečného dílu první série „Poslední stadium“ a povídání s autory o minulosti, současnosti a hlavně budoucnosti party netradičních hrdinů. Představení vítězných děl literární soutěže „Napiš si své Kladivo“ a něco navíc o chystané kladivářské antologii. Účinkují Jiří Pavlovský, Darek Šmíd, Martin D. Antonín, Jakub Mařík. Moderuje Pavlína Kajnarová.

14.00-14.45 stánek P615 – vedle sálu Fantasy a sci-fi (pravé křídlo)

Autogramiáda autorů Kladiva na čaroděje

Autoři oblíbené série akční urban fantasy budou podepisovat své knihy.



www.epocha.cz



www.facebook.com/Nakladatelstvi.Epocha/

www.facebook.com/FantastickaEpocha/

www.facebook.com/KladivoNaCarodeje

www.facebook.com/anitablakeova/