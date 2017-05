Alexandrovci přijeli do Prahy osobně pozvat na své květnové jubilejní a vzpomínkové turné

Ve dnech 10. – 22. května se uskuteční jubilejní a vzpomínkové turné Alexandrovců v České republice. S pozváním přijeli do Prahy představitelé souboru – zástupce vedoucího souboru Michail Maruševskii, „Mistr Kalinka“ Vadim Ananěv, známý virtuóz na balalajku Konstantin Ignatjev a virtuóz na akordeon Alexandr Bogatyrjev. Představili se rovněž 2 noví členové souboru – pěvci Kuzma Rybalkin (bas), Maxim Maklakov (baryton). Umělci osobně pozvali české publikum na turné. Vůbec první návštěva Alexandrovců v Praze se uskutečnila před 80 lety v roce 1937. Obnovený soubor je v plné síle a od února 2017 má za sebou již řadu velmi úspěšných vystoupení.

Za necelý měsíc – 10. května 2017 se ve Zlíně uskuteční první koncert jejich velkého evropského turné – Alexandrovci European tour 2017. Následovat budou další česká i moravská města, závěrečné vystoupení proběhne v Plzni 22. května 2017. Díky své stálé popularitě dokonce vystoupí v Olomouci, Ostravě, Brně a v Praze odpoledne i večer.



Na pozvání pořadatele Sick Art, s. r. o. přijeli reprezentanti souboru do Prahy, aby osobně pozvali české publikum na všechny plánované koncerty.

„Vždy velmi rádi vystupujeme v České republice. Vaše publikum máme opravdu rádi, moc se těšíme. Tentokrát přijíždíme v květnu v nové sestavě. Hodně se za tu dobu změnilo. Všichni moc dobře víte, jaká tragédie se stala. Soubor se za velmi krátkou dobu vzpamatoval, připravil si program. Dokázali jsme doplnit stav a vybrat ty nejlepší umělce Ruska. Proběhly generálky a proběhlo první a hned obrovské vystoupení přímo v Kremlu, které se podle všech reakcí vydařilo. Přijeli jsme ukázat naše umění a schopnosti. Máme za sebou velký kus práce. Uvažovalo se o tom, že by se turné zrušilo, a takové destinace jako Čína nebo Omán se přeložily na podzim. Ale padlo rozhodnutí, že květnové turné se nezruší ani neposune. Koncertovali jsme před pár dny v Turecku a bylo vyprodáno. Zúčastnila se i turecká vláda a diplomatický sbor. Byly to dva koncerty a měly opět obrovský úspěch.“ řekl zástupce vedoucího souboru Michail Maruševskii.

„Repertoár je tradiční, protože pokaždé když něco měníme, tak je divák rozzlobený a zklamaný, že chce slyšet to, co očekával a na co se těšil.“ vysvětlil „Mistr Kalinka“ Vadim Ananěv.

Při letecké tragédii o minulých Vánocích zahynula velká část souboru. I přes hluboký smutek se začátkem roku konaly konkurzy na nové členy, aby Alexandrovci mohli vystoupit na smluvených koncertech po celém světě. Všichni zpěváci prošli velmi náročným konkurzem. Jenom barytonistů se přihlásilo přes 360.



„Pracovat pro soubor je veliká čest. A vystupovat v Praze je velké potěšení. Těším se, že mohu ukázat naši kulturu. Konkurz probíhal tak, že jsem poslal videonahrávku komisi a pak jsem postoupil do dalších kol. V Moskvě se konalo finální kolo a tam mě vybrali. Z celého Ruska jsme se sjeli na jedno místo a bylo to náročnější, než jsem čekal. Připravoval jsme se několik dnů a věřil ve svůj talent.“ svěřil se nový člen souboru Maxim Maklakov.



Každým koncertem provede dlouholetý moderátor souboru, předseda České asociace rusistů a hudební historik Jiří Klapka, který promluvil o svých pocitech k blížícímu se turné; „Není to lehké, když vám najednou odejde víc než 60 blízkých lidí, se kterými máte spojený kus života. Věřím však, že noví členové souboru budou zajímavými a důstojnými nástupci umělců, kteří odešli.“ řekl Jiří Klapka a dodal; „Sice budu nastupovat před soubor i publikum s rozpaky a vzpomínkou na úsměvy a pohledy zesnulých přátel, ale těším se na ty nové.“

Československo bylo po Francii další zemí, kterou Alexandrovci v roce 1937 navštívili. V Rusku působily tisíce českých hudebníků, dokonce i vzor zakladatele souboru Alexandra Alexandrova byl sbormistr Velkého divadla Oldřich Havránek. Společně s Alexandrovem působil v Operním divadle Konstantina Stanislavského, které vedl další Čech Váša Suk, šéfdirigent Velkého divadla. Soubor má v repertoáru řadu českých a slovenských písní, má také publikum všech generací a vždy se rád k nám vrací.

Je téměř pravidlem, že Alexandrovci na svůj koncert přizvou speciálního hosta. Tentokrát se jedná o zahraniční kapelu GIPSY 4 EVER z Francie, která živě zazpívá a zahraje světoznámé hity Bamboleo a Djobi Djoba. Legendární kapela GIPSY KINGS se rozpadla a tak její bubeník a skladatel Xavier Padilla založil GIPSY 4 EVER. Do České republiky se těší a vystoupení spolu se souborem vnímají jako velkou poctu.



