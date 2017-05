SharkaSs debutuje!

Rok po vydání svého vůbec prvního E.P. 2016 se talentovaná rapperka, skladatelka, textařka a producentka SharkaSs výrazně hlásí o slovo s debutovým albem! Dostalo název Protiklady, vychází v pátek 28. dubna u Supraphonu a čítá včetně zajímavých bonusů celkem šestnáct skladeb, respektive sedmnáct v případě digitální verze. Nechybí již známé a velmi úspěšné písně Plusy a mínusy, Fly to the Blue Sky nebo Proč to tak cítím jenom já, většina songů jsou však úplné novinky.

"Album vznikalo přes dva roky a podílelo se na něm hodně zajímavých lidí. Například Blanka Maderová, producentka s diplomem z anglické literatury, která studovala na Harvardu a je dcerou majitele známého hudebního studia Faust, která mi pomohla utřídit texty, nazpívala se mnou některé refrény a podílela se na skládání a produkci songů. Dále Lazy Hammock, anglická zpěvačka, která hostuje v písni 'To the wind' a další zajímaví lidé, které prozradí až samotné album," říká ke svému debutu talentovaná rapperka, která na sebe poprvé výrazně upozornila v soutěži Česko Slovensko má talent, kde to v roce 2012 dotáhla až do semifinále a svým freestylem uhranula porotce Lucii Bílou a Jaro Slávika.

Foto: Lukáš Kadeřábek

Kromě výše zmíněné Blanky Maderové a zpěvačky Lazy Hammock se na albu coby hosté podíleli také pop-rocková kapela Lola (píseň Hra o city) nebo začínající americko-česko-japonská zpěvačka Sachi (Něco nový začíná). Obsahově i hudebně jsou pak Protiklady hodně silnou a autentickou autorskou výpovědí, jejímž prostřednictvím se SharkaSs etabluje z teenagerské senzace v silnou hudební osobnost s nezpochybnitelným talentem.

"Je to dokončení mé dosavadní práce. Shrnutí. Moji posluchači mě poslouchají hlavně skrze sociální sítě, ale tam chybí skutečný dotek, na tohle album si můžeš šáhnout a víš, že je to skutečné. Je to pro mě a pro moji kariéru jako takovou velice důležitý moment. Díky tomutu albu jsem si hodně věcí ujasnila a myslím, že jsem se stala nejen lepší hudebnicí, ale i člověkem," vysvětluje SharkaSs, co pro ni osobně znamená zakončení dvouleté usilovné práce vydáním debutu.

Co se doby vzniku týče, dá se debut SharkaSs časově ohraničit skladbou Nejen jednou, která vznikla coby první skladba alba Protiklady a intrem k celému albu, songem Mimo moje území, který je nečerstvější věcí SharkaSs a zároveň funguje i coby krátká ochutnávka z alba prostřednictvím klipu na YouTube.

Když pak dojde na skladby, bez kterých by si SharkaSs svou albovou prvotinu nedokázala představit a považuje je za své "srdcové záležitosti", má zcela jasno: "Song Tobě se nechce jít naprosto přesně vystihl moje pocity a celé album, instrumental jsem složila skoro celý sama a přesně odráží moje emoce, pocity a myšlenky, které jsem v dobu, když jsem ho psala měla. Pak je to samozřejmě singl Plusy a mínusy a určitě také píseň Prostor. Mám pocit, že dokončením těchto dvou skladeb jsem se posunula na další level a mám k nim obrovský vztah."





Album Protiklady vychází 28. 4.