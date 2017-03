VĚDĚT JE DOBRÉ. VĚDĚT VŠECHNO, JE JEŠTĚ LEPŠÍ

Emma Watson se v novém sci-fi thrilleru The Circle ocitne pod permanentním dohledem Toma Hankse a vstoupí do kruhu, z něhož možná nevede cesta ven. Napínavý a místy děsivý příběh nabízí ovšem znepokojivou otázku - jde v dnešní době stále ještě o žánr sci-fi? Hvězdný Tom Hanks byl z námětu a knižní předlohy tak nadšený, že se sám stal jedním z producentů filmu. Vedle něj a Emmy Watson hraje ve filmu i John Boyega (Hvězdné války: Síla se probouzí). The Circle se stal poslední filmovou rolí pro vynikajícího herce Billa Paxtona ( Apollo 13, Titanic, Na hraně zítřka, Vetřelci ).

Svět bez hladu. Svět bez válek. Svět bez nemocí. Neomezené možnosti. V úchvatné a největší high-tech společnosti The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její technologie mají moc doslova změnit svět. Právě sem, do zaměstnání snů, nastupuje mladá a ambiciózní dívka Mae (Emma Watson).

SDÍLET ZNAMENÁ STARAT SE

Šéf a zakladatel (Tom Hanks) společnosti je vizionář, který vybudoval v Circle ráj na Zemi a který touží po dokonalém světě. Jeho receptem na pokrok a na šťastné a spokojené lidstvo je svět bez tajemství, naprostá otevřenost a transparentnost všech lidí, sdílení . . . a sledování.



CHOVÁŠ SE HŮŘ NEBO LÍP, KDYŽ TĚ NĚKDO SLEDUJE?

Mae je obklopená vymoženostmi supermoderní společnosti. Ohromena ideály a vzájemností se na návrh samotného šéfa Circle zapojí do experimentu, který by štěstí a pokrok v Circle mohl rozšířit do celého světa. Současně s tím začne potkávat tajemného muže. Stane se její nový život pohádkovým snem nebo dostane příchuť hororové noční můry? Bude mít kruh, do něhož vstoupila, cestu ven?

KDO MÁ TAJEMSTVÍ, LŽE.

Film The Circle byl natočen podle stejnojmenné knihy Davea Eggerse z roku 2013, která bývá srovnávána s klasikami „1984“ Geroge Orwella nebo „Konec civilizace“ od Aldouse Huxleyho. Téma pokroku, technologického rozvoje a životního pohodlí za cenu určité ztráty soukromí nevidí režisér James Ponsoldt zcela jednoznačně. „Nejsou ideály ve společnosti Circle správné? Vždyť za nimi stojí snaha změnit svět k lepšímu, a kdo by nechtěl změnit svět k lepšímu?,“ ptá se režisér. Zároveň si je vědom toho, jak je film nepříjemně aktuální. „Je pravda, že do určité míry se náš film odehrává ve světě, ve kterém už dnes žijeme. Rozhodně však nechci na diváky hrozit prstem a moralizovat, aby v pátek večer šli ven a nebyli na Facebooku. Chtěli jsme natočit silný příběh, který je temný, ale i vtipný, s ironií a který se posune do napínavého thrilleru.“

The Circle

(The Circle)

USA – 2017

Délka: 90 minut

Žánr: thriller, sci-fi

Premiéra: 27. dubna 2017

Režie: James Ponsoldt

Hrají: Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega, Bill Paxton, Patton Oswalt, Karen Gillan

Doporučená přístupnost: od 12ti let

žánr: thriller, sci-fi

barevný, české titulky

internet: www.bontonfilm.cz