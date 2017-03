Doprovodný program Febiofest OFF letos poprvé v Radlické kulturní sportovně zve na vystoupení Never Sol, Smola a Hrušky či DJe Pierre Urbana

Industriální Radlická kulturní sportovna v blízkosti hlavního centra Febiofestu, CineStaru Praha – Anděl, bude letos poprvé po sedm festivalových dnů hostit doprovodný program festivalu nazvaný OFF. Ten veřejnosti ve dnech 24. až 30. března od 16 do 24 hodin nabídne vystoupení kapel, hudebních projektů a dýdžejů, mezi jinými například Never Sol, Smola a Hrušky či DJ Pierre Urbana. Vstup na doprovodný program OFF, který zahrnuje také workshopy, speciální projekce a diskuse s filmaři, je zdarma.

Fanoušci zde budou moci zhlédnout dále také koncerty projektu Vr/nobody, reggae dua Cocoman & Messenjah, electro-Synth-DarkWave kapely Schwarzprior nebo soul-jazzových Pitch Bender a dalších interpretů. Po desáté večer Radlickou kulturní sportovnu rozezní houseové beaty Dje Bosky z hlavního města norské elektronické scény Tromsø, rytmy DJky Theya, DJů Mikkim či Ultrafino a mnoha dalších hudebníků.

Program Febiofest OFF v Radlické kulturní sportovně kromě večerních koncertů a DJských setů nabídne veřejnosti přes den i diskuze s předními zahraničními hosty festivalu, workshopy, projekce a interaktivní nebo audiovizuální instalace. Hodinu či hodinu a půl ze svého času věnují přes den divákům festivalu tyto osobnosti světové kinematografie: režisérka Agnieszka Hollandová, režisér Abel Ferrara, kameraman Peter Zeitlinger, choreograf Angelin Preljocaj, kameraman Peter Suschitzky a jedna debata bude věnována soutěžní sekci Febiofestu Nová Evropa.

Doprovodný OFF program Febiofestu zve 25., 26. a 27. března na projekce unikátního interaktivního filmu Noční směna, který dává divákům prostřednictvím mobilní aplikace možnost rozhodnout o vývoji děje. Švýcarsko-britský snímek nabízí nespočet dějových zvratů, celkem sedm možných verzí konce a několik set možností rozhodnutí, která mohou diváci o osudu postav v průběhu učinit. V místě doprovodného programu bude také fungovat digitální sklep pro nadšence nových technologií, virtuální reality a audiovizuálních instalací, a to i pro nejmladší návštěvníky festivalu. Chybět nebude také interaktivní Instalace NaFILM!, kde bude možné zasednout za mixážní pult a dotvořit k původně němému filmu ruchy, atmosféru a dialog. V rámci workshopů OFF programu si budou zájemci také moci vyzkoušet například ploškovou animaci či vytvořit filmový štáb, který pod vedením profesionálních filmařů společně vymyslí, natočí a sestříhá svůj krátký film nebo se zúčastnit přednášky o aktuálních trendech ve 360° videu a virtuální realitě. Vstup na veškerý doprovodný program v Radlické kulturní sportovně je zdarma.

MFF Praha – Febiofest, Růžová 13, Praha 1 www.febiofest.cz

www.facebook.com/febiofest

Febiofest OFF - program

(Radlická kulturní sportovna, Za Žeskými domovy 125/5, Praha 5)

Pátek 24. března

13:00 - 14:30 Talk: Agnieszka Holland / FAMU - U1

16:30 - 18:00 Talk: Abel Ferrara

16:00 - 20:00 VR Cinema

16:00 - 20:00 Digitální sklep

21:00 - 22:00 Never Sol

22:30 - 01:00 Levitate

Sobota 25. března

10:00 - 17:00 Workshop: My Street Films

16:00 - 17:30 Talk: Peter Zeitlinger

16:00 - 20:00 VR Cinema

16:00 - 20:00 Digitální sklep

19:30 - 21:00 Projekce: Noční směna (Cinestar Sál č. 2)

21:00 - 22:00 Cocoman a Messenjah

22:30 - 01:00 Mikkim

Neděle 26. března

10:00 - 17:00 Workshop: My Street Films

09:00 - 18:00 Workshop: Filmový Uzel Zlín

14:00 - 15:30 Projekce: Noční směna (Cinestar Sál č. 2)

15:00 - 16:30 Talk: Nova Evropa

17:30 - 19:00 Talk: Angelin Preljocaj

16:00 - 20:00 VR Cinema

16:00 - 20:00 Digitální sklep

21:00 - 22:00 Smola a Hrušky

22:30 - 01:00 Rambo a Zadnice

Pondělí 27. března

09:00 - 18:00 Workshop: Filmový Uzel Zlín

16:00 - 20:00 VR Cinema

16:00 - 20:00 Digitální sklep

18:00 - 19:30 Přednáška: Terryho Ponožky

21:00 - 22:00 Vr/Nobody

21:30 - 23:00 Projekce: Noční směna (Cinestar Sál č. 2)

22:30 - 01:00 Pierre Urban



Úterý 28. března

16:00 - 20:00 VR Cinema

16:00 - 20:00 Digitální sklep

19:30 - 20:25 Projekce: Minute Bodies

21:30 - 22:30 Schwarzprior

23:00 - 01:00 Boska

Středa 29. března

16:00 - 20:00 VR Cinema

16:00 - 20:00 Digitální sklep

21:00 - 22:00 IF

22:30 - 01:00 DJ Fatte

Čtvrtek 30. března

16:00 - 17:30 Masterclass: Suschitsky

16:00 - 20:00 VR Cinema

16:00 - 20:00 Digitální sklep

18:00 - 19:00 Projekce: I ty jsi filmařem + My Street Films

19:00 - 20:00 Debata

21:00 - 22:00 Pitch Bender

22:30 - 01:00 Ultrafino

