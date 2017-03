Křížková, Poullain, Drössler a Hapková prožijí šansonový večer!

Čtyři nejlepší české šansonové zpěvačky současnosti se už příští sobotu 18. března setkají na jednom jevišti. V pražském Divadle Hybernia si zazpívají Hanka Křížková, Chantal Poullain, Renata Drössler a Petra Hapková. Jedinečný večer, který se uskuteční 18. 3. od 19. hod v Divadle Hybernia, bude plný slavných hitů.

„Moc se na to těšíme. Šanson je něco, co je věčné a my jsme si s mými kolegyněmi řekly, že uspořádáme takový celý večer. Proto každý, kdo má rád šansony, by si tenhle koncert neměl nechat ujít,” prozradila Hanka Křížková, kterou ač je více známější z mnoha muzikálů, provázejí šansony celou řadu let. Za sebou má několik desek a i její pravidelné koncerty jsou právě šansonově pojaté. Ke všemu letos v srpnu slaví životní jubileum a připravuje i narozeninový koncert.

„Moc se na ten večer a na své kolegyně těším. Věřím, že se i divákům budou melodie líbit,” prozradila také herečka, která se proslavila i jako šansoniérka Chantal Poullain.

“Česká Marlene Dietrich”, zpěvačka Renata Drössler se na šansonový večer také velmi těší. Už proto, že se na jevišti objeví s předním českým pianistou Petrem Ožanou. „Petr mne doporvází celou řadu let. Je to obrovský talent a člověk, který má právě pro šansony obrovský cit. Těším se na něj, i na své kolegyně,” říká Drössler.

Malou premiérou bude koncert v Hybernii pro zpěvačku Petru Hapkovou. Ta sice šansony zpívá běžně a má i pravidelné večery na pražské Balbínce, ale společně na jednom jevišti s více kolegyněmi bude zpívat v tomto složení poprvé. „Taky se na to moc těším. Myslím si, že ty, kteří mají rádi šansonové melodie, opravdu potěšíme. A moc se těším na tu skvělou atmosféru,” doplnila dcera geniálního skladatele Petra Hapky.

Vstupenky na Večer se šansony lze zakoupit na pokladně Hybernie, nebo přes webové stránky Ticket portal a Ticket art.