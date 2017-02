Bavič Libor Petrů pokřtil nové album pořádně dotlučený

„Nejsem náhodou v nebi?“ smál se zpěvák, herec, imitátor a muzikant Libor Petrů (56) na křtu svého nejnovějšího cédéčka nazvaného Někoho mít, když jej obklopily známé zpěvačky a herečky. Se všemi si totiž zazpíval duet na svém albu, které navíc podporuje dobrou věc. „Deska vznikla na podporu 1. kočičího útulku na Vysočině, jelikož mám kočky velmi rád. I proto na titulu CD figuruje foto našeho Luciáše,“ přiznal Libor.

Křest se přitom málem nekonal. Libor Petrů totiž jen hodinu před jeho začátkem skončil v nemocnici. „Už jsme jeli s přítelkyní do restaurace, kde se akce konala, a měli jsme havárii. Seděl jsem na místě spolujezdce a mladý kluk nám nedal přednost zprava. Nabourali jsme a já se pořádně praštil. Byla to strašná rána. Nejdříve mě bolelo koleno, takže jsem kulhal, a poté jsem ucítil, jak mi na hlavě roste velká boule. Za pár minut přijela záchranka, a jakmile zjistili, že mám poraněnou hlavu, převezli mě do nemocnice na CT,“ vyprávěl zpěvák.

V nemocnici se naštěstí zjistilo, že nekrvácí do mozku, a nakonec byl propuštěn. „Takže rovnou ze špitálu mě kamarád odvezl na křest, na který jsem přijel necelou hodinu po jeho začátku. Naštěstí nikdo neodešel, a i když jsem byl lehce zmatený, album jsme nakonec pokřtili. Dokonce jsme si i zazpívali pár duetů, ale přiznávám, že mi to moc nešlo. Hned u prvního s Heidi Janků jsem zapomněl text a poté ho trochu popletl,“ usmíval se Libor Petrů s tím, že to pořádně bolela hlava.

I proto se okolo Libora na křtu točily všechny herečky a zpěvačky včetně Heidi Janků. Jako jediná se dokonce neudržela a rozhodla se mu bolístku mateřsky pofoukat. „Nemohla jsem si pomoct, ale když jsem se dozvěděla, co se Liborovi stalo, úplně ve mně hrklo. Sama trávím v autě hrozně moc času, a tak vím, že řidiči jsou bezohlední a stát se účastníkem nehody, byť nezaviněné, je záležitostí vteřiny. A následky jsou mnohdy tragické. Takhle to naštěstí odnesl jen boulí na hlavě a věřím, že se brzy zahojí,“ řekla na křtu sympatická Heidi.

„Heidi je skvělá kamarádka a mám ji moc rád. Známe se už spoustu let. Když jsme spolu natočili před lety duet Vločka sněhová, Heidi se písnička natolik zalíbila, že se ji rozhodla zařadit do svého stálého repertoáru a pravidelně ji zpívá na vánočních vystoupeních,“ uvedl Libor Petrů, který se s Heidi setkává i pracovně, protože mají společný zájezdový pořad. „Jmenuje Račetická divadelní kavárna aneb Na kus drbu u kávy a jezdíme s ním po republice. Teď na jaře budeme vystupovat třeba v Chotěboři na Vysočině a kromě Heidi Janků tam přivezu i Pavla Nového. Je to vlastně takový recitál spojený s besedou. Já ho uvádím, a zrovna kombinace Heidi a Pavla Nového je nejpopulárnější. Vždycky se moc těším, že se zase sejdeme,“ dodal Libor Petrů.

„Album Někoho mít je takový průřez mé tvorby a v podstatě se jedná o vánoční duety se zpěvačkami a herečkami. Většinu songů jsem si napsal sám, jak hudbu, tak i text. Je tam i jedna československá koleda se slovenskou zpěvačkou, která si říká Beego Shea. S Evou Hurychovou tam mám píseň, podle níž se celá deska jmenuje – Někoho mít. Tu mi otextoval Pepa Mladý, který také celý křest moderoval,“ vysvětlil Libor Petrů, jenž je velký sportovec, a tak si za jednoho z kmotrů zvolil hokejistu Tomáše Vlasáka, který už má za sebou zlato ze tří mistrovství světa. Druhý kmotr, hokejista Martin Procházka, čtyřnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana, nakonec nedorazil, poněvadž měl po cestě také autohavárii, která se však naštěstí obešla bez zranění.

Na večírku nechyběla ani herečka Michaela Kuklová (48), jež s Liborem nazpívala duet Kout, kde není mráz. Půvabná brunetka žije již několik let sama pouze s osmiletým synem Romanem, což jí prý vyhovuje. Přesto se mužské společnosti nebrání, což bylo vidět i na křtu, kde se přátelsky tulila k Liborovi Petrů. „S Míšou se známe řadu let a seznámil nás herec Jarda Sypal, když jsme připravovali divadelní představení. Na CD s ní mám písničku se zajímavou historií. Míša mi na rovinu řekla, že se jí moc líbí má hudba, ale můj text jí moc nesedí. Nakonec tedy nechala písničku u svého kamaráda Rudolfa Kubíka přetextovat a nazpívali jsme ji s úplně jinými slovy, než byla ta moje původní. Míša je úžasná ženská, která se nebojí říct, když jí něco nesedí,“ rozplýval se nad usměvavou Michaelou Kuklovou Libor Petrů.

Určitě největším živlem byla na křtu zpěvačka Petra Zámečníková (50), která se ve druhé polovině osmdesátých let prosadila v duu s Jiřím Strnadem. Nahradili tak tragicky rozpadlé duo Iveta Bartošová – Petr Sepeši. Jejich hit Lítáme v tom se v rádiích hraje dodnes a spousta lidí si myslí, že ho zpívá právě Bartošová se Sepešim. Na albu Někoho mít Petra nazpívala s Liborem Petrů hned dva duety – Vánoce tu jsou a Prosím vás – a do skladeb Sníh a Kočičí hymna nazpívala vokály. S Liborem si zapěla rovněž na křtu. Když se ti dva opřeli do mikrofonů, bylo jasné, že Petra Zámečníková, ač překročila padesátku, ještě neřekla, respektive nezazpívala poslední slovo. Povzbuzena ovacemi publika se pak nechala unášet na vlně štěstí a dokonce i zatančila. „Když se to rozjede, tak je Petra zábavná,“ komentoval to s úsměvem Libor Petrů. „Seznámil nás můj bratr Leoš a jezdíme spolu po různých vystoupeních už třicet let,“ zavzpomínal Libor Petrů.

Další známou tváří, která se objevila nejen na křtu, ale i na cédéčku, byla Marcela Holanová. Její duet s Liborem Petrů se jmenuje Den vánoční. „S Marcelou jsem se seznámil, když jsem byl v angažmá ve Směšném divadle Luďka Soboty. Účinkovali jsme asi ve třech hrách a v jedné jsme dokonce hráli manžele, takže Marcela Holanová byla vlastně moje první divadelní manželka,“ prozradil Libor Petrů.

Na křest přišel i jeho kamarád, kaskadér a legendární silák Zdeněk Srstka. „Když jsem v roce 1990 vystupoval ve vánočním díle televizního pořadu Možná přijde i kouzelník, tak jsem byl před nástupem na scénu hrozně nervózní. Celý jsem se klepal, jakou jsem měl šílenou trému, potil se a donekonečna si opakoval text. Zdeněk si toho všiml a nepozorovaně ke mně přišel zezadu a dal mi strašnou herdu do zad, kterou mě probral, a řekl mi: ,Ty jsi nervózní viď? Tak nebuď, protože tady jsou nervózní úplně všichni.ʻ Hodně mi tím tenkrát pomohl a stali se z nás kamarádi,“ zavzpomínal Libor Petrů.

Mezi další zpěvačky, které si s ním na albu Někoho mít zazpívaly, patří Petra Janů (Šílím), Eva Pilarová (Zpěvy vánoční), Magda Malá (Zvonek zvoní), Šárka Rezková (365), Miluška Voborníková (Když budeme si přát) nebo Karolína Gudasová (Továrna na dárky).

