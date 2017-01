Klavíristka a skladatelka Kristina Barta vydává svojí debutovou desku EMA 29

Trio ve složení Kristina Barta (klavír), Jan Fečo (kontrabas) a Marek Urbánek (bicí) má za sebou již řadu úspěchů.

„Jejich projev je kombinací jazzové tradice a snahy hledat něco nového, a to se asi porotě líbilo. Kapela navíc vyznívá optimisticky, což je možná po obdobích spíše nervního nebo depresivního moderního jazzu nový trend a napomáhá i fakt, že se jedná o mladé vynikající muzikanty, kteří neulpívají na povrchu, ale jdou přímo k podstatě hudební magie,“ říká redaktor Českého rozhlasu Vltava Václav Vraný k úspěchu kapely v preštižní evropské soutěži mladých jazzových projektů Euroradio Jazz Competition 2016.



Kristina Barta Trio bylo evropskou komisí vybráno mezi čtyři finalisty a Kristina Barta vystoupila spolu s Janem Fečem a Markem Urbánkem v legendárním koncertním sále Bimhuis v Amsterdamu.

Kristina Barta získala v roce 2016 cenu OSA za nejlepší jazzovou skladbu.

V roce 2015 získali první místo v soutěži Jazz Prix v rámci Bohemia Jazz Festu.



Debutové album vzniklo v rakousku ve spolupráci s rakouským promotérem a vydavatelem Peterem Guschelbauerem který byl mimo jiné v letech 2002 - 2007 rakouským promotérem Joa Zawinula. Na desku přizvala Kristina Barta hosty Karla Růžičku Jr. na tenor saxofon, Miroslava Hloucala na trubku, Kryštofa Tomečka na kytaru a Davida Friedmana, amerického vibrafonistu, profesora na Jazz Institute v Berlíně. David Friedman za svůj život spolupracoval s takovými hudebníky jako je Wayne Shorter, Horace Silver nebo Chet Baker. Byl členem New York Pilharmonic a vyučoval také na Manhattan School of Music v NY. V Praze zahraje poprvé 7. 2. 2017 v klubu Jazz Dock.

CD vzniklo za podpory všech přispěvatelů na crowdfundingovém portálu HitHit, OSA, Leoš Vosol – Investorská a inženýrská kancelář, Živý Jukebox, Hudební Akademie Múzických Umění a dalších.